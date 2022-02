Quién es Andrés Vásquez, el asesor que acusa a Piedad Córdoba de manipular secuestros con fines políticos

(Colprensa - Camila Díaz)

En horas recientes, medios de comunicación resaltaron la noticia de la reaparición de Andrés Vásquez, antiguo asesor de Piedad Córdoba. El hombre, según se reportó, ha dado declaraciones a la justicia colombiana respecto a la supuesta intervención estratégica de la mujer en temas de secuestro en las FARC. Se le acusa, por parte de otras víctimas, de que ella tenía injerencia en la extensión temporal del cautiverio de un secuestrado u otro con intereses políticos. Ingrid Betancourt y Jaime Felipe Lozada, hijo de Gloria Polanco, secuestrada por las Farc, confirmaron las denuncias. ¿Quién es Andrés Vásquez?

“Respecto al calumnioso informe publicado hoy en Noticias Caracol, exijo derecho a réplica en el mismo horario y durante la misma duración. Basta de persecución política”, comentó Córdoba en su cuenta de Twitter.

“Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones, y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión por el intercambio humanitario (canje de secuestrados por guerrilleros presos) y, por eso, que Ingrid no fuera liberada de primera para ella era importante si quería mantener a Francia dentro del proceso de paz”, indicó Vásquez en uno de los audios a los que tuvo acceso el noticiero.

Vásquez ya tiene antecedentes en temas legales con la justicia colombiana. El politólogo, que ahora tiene en medio de la polémica a Córdoba, fue capturado en octubre del 2011 por las autoridades, luego de ser señalado por los delitos de injuria y calumnia en contra del fallecido exparlamentario José Name Terán. El hombre se encontraba celebrando su boda con su pareja, Felipe Cárdenas, en Cartagena, cuando fue interceptado por los uniformados sobre las tres de la mañana. En aquella celebración se encontraba Córdoba.

Fue condenado a 24 meses de cárcel al ser hallado culpable de los delitos de injuria y calumnia, destacó El Universal, sin embargo, fue dejado en libertad luego de que se demostrara que la orden de captura en su contra ya no estaba vigente. “Si bien no tenía orden de captura vigente, al día siguiente a las 8:00 de la mañana, me dirigí a la policía local, en la Estación de Los Caracoles, donde efectivamente me capturaron. Mis vecinos de celda eran unos sicarios de la banda Los Paisas, fue todo un drama lo que me hizo vivir la justicia colombiana”, dijo ante ese mismo medio de comunicación en medio del proceso al que él mismo calificó de falso positivo judicial.

Orlando Anaya Durán, abogado de la familia Name Terán, denunció, por aquellos días, que Vásquez había hecho afirmaciones deshonrosas a través de correos electrónicos contra el exsenador. Vásquez, además, fue testigo del periodista Gerardo Reyes en medio de la escritura del libro en el que se relata el caso de Alex Saab. “Ese muchacho para mí era como un hijo. ¿Y de dónde arranca el problema con ese muchacho? Porque cuando a mí me indemnizan por el despido me dan como 2.000 millones de pesos. Y el tipo juró a taco que yo le tenía que dar plata a él y plata a otros dos muchachos que porque a ellos yo también los tenía que indemnizar y yo me paré en la raya y le dije que no. De ahí empezó la joda con ese muchacho”, explicó Córdoba respecto a su alejamiento de él.

Vásquez, por su parte, detalló que su separación profesional de Córdoba tenía que ver con “su enfermiza relación con las Farc, su inexplicable apoyo a una dictadura como la venezolana y la insaciable hambre de dinero”. Así quedó expuesto en el libro. Él le exigía una indemnización monetaria a Córdoba, tal y como lo dijo ella, por el fallo de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez que la inhabilitó y destituyó por 18 años.





