Llane dio algunas pistas a sus seguidoras acerca de cómo sería su mujer ideal

Por su apariencia física y desde que formaba parte de la agrupación ‘Piso 21′, el cantante antioqueño, Llane, se ha convertido en uno de los hombres más deseados por las mujeres. Solamente basta con revisar su perfil de Instagram, donde supera los dos millones de seguidores, para darse cuenta qué es lo que llama la atención del cantante.

Un cuerpo bien tonificado, tatuajes en diferentes zonas de su cuerpo, una barba que a millones de fanáticas enamora y una voz que cautiva, son apenas unos de los grandes rasgos que por encima se ven el solista.

En una reciente entrevista con el programa de chismes ‘La Red’, el cantante reveló que hace dos meses se encuentra soltero y recibiendo algunas hojas de vida, después de ponerle fin a su relación con la fotógrafa Karolayn Corzo, sin embargo, si dejó muy claro que su talento para tener novias no es el mejor pues casi todas sus relaciones han durado corto tiempo.

En vista de esto, el intérprete de la canción ‘Puñales’ reveló en el programa cómo es el tipo de mujer que le gustaría a su lado para que lo complemente y no volver a cometer los mismos errores que ya cometió y que han hecho que sus relaciones lleguen a su fin.

“No quiero una mujer que sea interesada, no quiero una mujer que le importe mucho lo que dicen los demás, que me esté diciendo lo malo todo el tiempo – siempre hay que resaltar las cosas positivas - una persona tranquila, una persona que le guste viajar y que esté pensando que no le va a importar nada, sino dejar fluir”, expresño el antioqueño para ‘La Red’.

En esa búsqueda de la mujer ideal, Llane destaca que quiere una mujer que le tenga paciencia en vista de su carrera profesional como artista, sin embargo, si mencionó que no tiene afán en encontrar el amor ya que su último noviazgo terminó hace poco más de dos meses.

“Tengo el sueño de casarme, tener hijos que es uno de los anhelos más grandes de mi vida, he tratado de ser maduro y creo que ellas les gusta la claridad, cuando uno les dice las cosas como también uno espera lo mismo, eso es bonito”, señaló para el programa de chismes de Caracol Televisión.

El paisa reveló algunos de los requisitos que tiene para que una mujer conquiste su corazón, no importa la raza, el color de piel, el idioma, pero si fundamental que tenga el cabello largo, además de lo siguiente:

“Me encantan los ojos, la mirada, las cejas, me gusta mucho la sonrisa, me gusta mucho un pelo largo, la nalguita fundamental ojalá (sic), no me puedo poner a decir de esta y esta, pero si puedo decir esos daticos, en cuanto al color de piel me gustan morenas, blancas, pelirrojas, me gustan chinas, japonesas, las mujeres todas en cualquier parte tienen una belleza espectacular”, concluyó el cantante.

También mencionó que es importante una mujer que sepa bailar, para que lo acompañe a esas salidas en las que departe con sus amigos en los bares y pueda seguirle el paso al paisa.

