Video: “No me asusta la competencia”, Manuela Gómez no se preocupa por anuncio de Yina Calderón

A través de las redes sociales se comienza a tejer una nueva polémica entre Manuela Gómez, empresaria que comercializa productos para la coloración capilar, y la DJ Yina Calderón, quien reconoció a través de sus ‘InstaStories’ que tiene entre sus planes incursionar en este mercado inexplorado para ella, pues fue su hermana quien se metió en la producción de keratinas.

Según mencionó Gómez, es algo que la tenía muy pensativa pues a pesar de las polémicas que han girado en torno a su vida personal, últimamente ha estado enfocada en el crecimiento profesional de sus negocios a lo que ha estado dedicada de lleno.

“Esta persona ya sacó línea de matizantes y realmente pues yo no le tengo miedo a la competencia, llevo muchos años en el mercado, trabajando y dándole con mi línea de matizantes y productos. Tengo grandes ideas para innovar siempre y sacar productos nuevos, realmente no me asusta la competencia porque al final los clientes son los que deciden”, expresó en sus ‘InstaStories’ Manuela Gómez.

Aseguró que no le teme a la competencia que estaría planteando imponerle Yina Calderón y al igual que otras de sus colegas empresarias, no perdió la oportunidad para desearle todos los éxitos en el nuevo camino que pretende tomar la DJ.

“Plata hay para todo el mundo y me he mantenido vigente en el mercado de los matizantes y de mis productos para el cabello gracias a que son excelentes mercancías, siempre me tomo el tiempo suficiente para ensayarlos uno a uno”, concluyó la empresaria.

La empresaria hizo caso omiso a las indirectas de Yina Calderón y le envió contundente respuesta

La respuesta fue proporcionada por la influenciadora por medio de una dinámica en su cuenta oficial de Instagram, en la que respondió algunos detalles de su vida personal y laboral y fue replicada por el portal de noticias ‘Colombia me gusta’, en donde supera las 23.000 reproducciones y se acerca a los 400 ‘me gusta’.

En los comentarios que han depositado los internautas, algunos han destacado la madurez con la que ha reaccionado a este anuncio y la felicitan por la respuesta respetuosa que brindó.

“Que linda esa es la actitud”, “Así es Manuela, con toda la actitud y esas personas que hacen todo tratando de lograr el mismo éxito de las otras se estrellan”, “El sol sale para todos”, “Bien dice la biblia que todo sobre la tierra está creado, solo hay que mejorarlo”, “Así somos los colombianos, unos emprendedores”, “No se les haga raro que se ponga a vender ahora pelucas”, entre otros.

La empresaria Manuela Gómez también se atrevió a opinar sobre el alto costo en la canasta familiar. Recientemente, a través de sus ‘InstaStories’ compartió el motivo por el cual no estaba comprando carne. Esto, luego de ver la lista de precios de algunos alimentos compartida por un movimiento social juvenil que se volvió viral en redes sociales.

“Vieron la publicación de como están de altos los precios de la comida: la carne, el pollo; todo está por las nubes. Es algo que no comprendo que sacan hasta comerciales que el salario mínimo subió a un millón de pesos, pero de que sirve de que haya subido si los alimentos están por las nubes”, relató en una historia en su Instagram.

Aseguró que desde hace tiempo lleva esperando para volver a la carnicería, pero no ha podido y que ha tenido que recurrir a comer “huevito con arroz, porque no alcanza para más”.

