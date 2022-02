Video: Karol G le habría enviado indirecta a Anuel AA a ritmo de Ivy Queen

Karol G y Anuel AA

Este viernes 11 de febrero Karol G estrenó su nueva canción ‘MAMIII’ junto con Becky G, por la que muchos de sus seguidores aseguraron que se contendría una indirecta para Anuel AA por la frase: “andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí”, y por la mención al tema de Paquita la del Barrio, ‘Rata de dos patas’.

Pero lo que sus fanáticos no dejaron pasar por alto, es la canción que entonó a grito herido en compañía de Daiky Gamboa, de una de las máximas exponentes del género urbano femenino, Ivy Queen.

El hecho ocurrió mientras la artista se encontraba al interior de su camioneta y su mánager conducía, allí suena de fondo el tema ‘Noche de entierro’, que se popularizó en 2006 por Los Benjamins, la unión de varios artistas del género urbano.

“El verso más legendario de una mujer en una canción @ivyqueendiva claro que sí”, escribió mientras entonaba la canción.

Aquí el contenido completo de Karol G :

La artista cantó a grito herido el tema 'Noche de Entierro' en el que Ivy Queen cantó un verso que marcó a la paisa

Los rumores surgen luego que Karol G terminara con Anuel AA y este en poco tiempo consiguiera un nuevo amor al lado de la dominicana Yailin la más viral, con quien el intérprete de ‘La Jeepeta’ ha compartido momentos que han marcado su nueva relación.

Asimismo, a Karol G después de su ruptura se le ha relacionado con Feid, otro de los exponentes del género urbano en Medellín y con quién se le vio bailar muy apasionadamente cuando el artista subió a acompañar a la Bichota en el cierre de su gira musical en la ciudad.

Otra de las celebridades con las que se ha relacionado a Carolina Giraldo, como responde al nombre de pila la artista, es con James Rodríguez, con quien ha protagonizado toda una novela en redes sociales por cuenta de unas fotografías-

Influenciadoras defienden a Karol G de las comparaciones

En vista del nuevo romance que sostiene Anuel AA con la artista dominicana Yailin la más viral, han sido varias las celebridades que han salido en defensa de la artista colombiana por cuenta de las constantes comparaciones que ha recibido en redes sociales con la pareja de su exnovio. Una de las primeras en pronunciarse al respecto fue Luisa Fernanda W, quien en una ronda de preguntas respondió lo que un usuario le preguntó sobre la relación del boricua.

“Nosotros no somos nadie para estar opinando de la vida sentimental de otras personas, cada quien verá donde es feliz. A mí me parece súper feo estar comparando una persona con otra, todos somos tan distintos, tan únicos que uno estar comparando personas está muy feo y yo siempre he pensado que el tiempo de Dios es perfecto”, puntualizó a experta en maquillaje.

Lo propio hizo Aida Victoria Merlano en una dinámica similar, donde aseguró: “Los ojos del mundo se volcaron sobre la nueva relación de Anuel. La gente se pregunta qué le vio, por qué está con ella y no pueden evitar la infantil comparativa entre ella y Karol G… si te pones a leer los comentarios del Instagram, del TikTok, te das cuenta que de cada cinco comentarios negativos, cuatro son de mujeres y aterra muchísimo el machismo cuando viene infringido por las mimas mujeres”.

