Lo sacó de la baraja: esto dijo Carlos Antonio Vélez de uno de los aspirantes a dirigir la selección Colombia

El periodista Carlos Antonio Vélez desmintió la llegada de un nuevo técnico a la selección Colombia Foto cortesía de Futbolred.

En su espacio “Palabras Mayores”, Carlos Antonio Vélez, desmintió acercamientos entre la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el técnico argentino, Ricardo “El Tigre” Gareca, para tomar el mando de la Tricolor en el último tramo de las Eliminatorias así como iniciar un proyecto que conduzca a Colombia a clasificar al Mundial de 2026.

Pese a que Reinaldo Rueda fue ratificado por la FCF para afrontar los últimos dos encuentros ante Bolivia y Venezuela, los rumores sobre un nuevo timonel para la selección nacional han tomado forma en mentideros y espacios deportivos.

Vélez, un crítico del desempeño del combinado para esta edición de las Eliminatorias, manifestó un respaldo condicionado al vallecaucano, al que no responsabiliza en su totalidad de la debacle colombiana, lo que coincide con el ánimo de Ramón Jesurún de ratificar al técnico para los últimos dos encuentros.

“Es mentira, no es verdad, la Federación no tuvo ni tendrá contacto con nadie que tenga contrato vigente, nunca hubo conversaciones con ninguno. Ricardo tiene contrato y no va hablar con nadie”, señaló el periodista en “Palabras Mayores”, de RCN Radio.

El argentino, cuya gestión tiene a punto de clasificar al seleccionado peruano a la cita catarí de diciembre, sí fue contactado por la Federación Colombiana de Fútbol antes de esta edición de las Eliminatorias, tal y como lo informó Vélez en su programa deportivo.

“En algún momento hubo tanteos antes de traer a Reinaldo y antes de traer a Queiroz. En conversaciones con Ramón Jesurún me contó que no va a quitarle el técnico a una federación amiga y hermana como la peruana” declaró el periodista.

Ricardo Gareca se unió a al selección peruana en el 2015. Foto: FPF.

Ricardo “El Tigre” Gareca es un viejo conocido de la afición colombiana, tanto por su trayectoria como jugador del América de Cali en la década del ochenta del siglo anterior —equipo con el que disputó 3 ediciones de la Copa Libertadores bajo la dirección de Gabriel Ochoa Uribe— como por su trabajo técnico al frente de Independiente Santa Fe en 2006.

El argentino suma 7 años al frente de la selección Perú, equipo al que condujo a cuatro instancias finales en torneos internacionales, a saber: Medalla de bronce en la Copa América 2015, cuartos de final en la Copa América Centenario, la clasificación a la Copa Mundial de 2018 después de 36 años de ausencia, medalla del subcampeonato en Brasil 2019 y el cuarto lugar en la Copa América 2021.

Para Carlos Antonio Vélez, Gareca podría llegar a Colombia en los próximos años al término de su contrato con la Federación Peruana de Fútbol, sino se presenta el escenario de una renovación por su desempeño en el Mundial de Fútbol de Catar 2022.

Los otros nombres en el “sonajero” para dirigir la selección Colombia

A pesar de ser ratificado en el banquillo, Reinaldo Rueda, podría no continuar al mando del Tricolor al concluir las Eliminatorias a Catar 2022. Medios señalan nombres como Juan Carlos Osorio y Rafael Dudamel como perfiles que reemplazarían al vallecaucano en los próximos meses.

Juan Carlos Osorio - América de Cali

En imagen, el técnico del América de Cali. Juan Carlos Osorio. Foto: Colprensa





El actual entrenador del América de Cali es uno de los entrenadores que también suena para llegar a la Selección Colombia. Tras su paso por Atlético Nacional y Sao Paulo, llegó a la Selección de México, con la que disputó el Mundial de Rusia 2018.

Rafael Dudamel - Deportivo Cali

En imagen, Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali. Foto: cortesía Dimayor





El actual campeón de la Liga BetPlay con el Deportivo Cali. Rafael Dudamel, levantó su primer título como entrenador en Colombia y a nivel de selecciones dirigió por cuatro año a la Selección de Venezuela entre el 2016 y 2020.

