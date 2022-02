Video: Mateo Carvajal retó a Jhonny Rivera a una carrera y la apuesta va por 10 millones de pesos

Original tomada de redes sociales @mateoc17 y @jhonnyrivera

Este miércoles 9 de febrero, mientras Mateo Carvajal se encontraba haciendo un monitoreo de sus redes sociales se encontró con la buena noticia que Jhonny Rivera estaba dedicado a sus entrenamientos. Como parte de esas rutinas, el cantante sale a correr todas las mañanas en compañía de su hijo, Andy Rivera, para aumentar su capacidad pulmonar y cardiaca, además de quemar algo más de grasa.

Luego de haber visto el progreso del intérprete de ‘Dos amores’, Mateo Carvajal no lo pensó dos veces y decidió lanzarle el reto al cantante de música popular, en el que le propuso correr 10 kilómetros, pero esto no era lo único, la apuesta iba además por la suma de 10 millones de pesos.

“Don Jhonny usted está en un nivel alto, está corriendo exactamente igual a lo que yo corro y hermano, le tengo un reto. Le tengo un reto para que salgamos al ruedo si no le da miedo”, expresó el generador de contenido fitness mientras etiquetaba al cantante de música popular.

Además de la millonaria suma que le agregaba algo de picante a la prueba física, el ganador del Desafío Súper Humanos en su versión 2017, le propuso que la única ventaja que le podría dar es que el atleta saliera a correr sin desayunar “porque usted está corriendo bien”, incluso bromeo con la idea que si tenía miedo le podía pedir permiso a su hijo, Andy Rivera, pero que eso dejaría mucho que pensar de su hombría.

“Usted tiene gente que cree en usted, yo creo en usted y al final de esa carrera es posible que usted mismo se divierta, pero sin la plata”, agregó el entrenador físico.

Una hora después de haber hecho la invitación, Mateo Carvajal recibió la respuesta de Jhonny Rivera destacando que no le daba miedo pero si le daba pesar del dinero que se podría perder – o ganar – “pero miedo no me da, se la pinto de esta manera, usted hace 5 kilómetros y yo hago 4 kilómetros, así se la pongo y le apuesto los 10 millones”, pidiendo además que le diera un lapso de dos semanas más para continuar entrenando.

“¿Acepta o no? Yo voy, usted verá si el que le da miedo es a otro”, agregó Rivera a su respuesta al reto. Inmediatamente, Carvajal le respondió con una contra propuesta por temor a que el cantante saliera con alguna trampa, “hagamos 10K y yo le doy 2K de ventaja, ahí si está más parejo Don Jhonny”.

Allí vino una nueva respuesta de parte del pereirano, que le envió una contra propuesta a la ya enviada de parte de Mateo Carvajal asegurando que el cantante correría 7K y Mateo continúa con los 10K iniciales: “es que son 10 millones de pesos y además usted es un atleta, yo no, yo lo doblo en edad, pero yo soy berraquito, vea yo hago 7 kilómetros y haga usted 10, y me le mido”.

Las respuestas iban y venía de parte de las dos celebridades, por lo que Mateo tomó la decisión de hacerle su oferta definitiva incentivando a que Jhonny Rivera corriera 7.5 kilómetros y el atleta continuaba con los 10 kilómetros originales.

A lo que Rivera respondió: “Mateo ya lo pensé, la gracia no es que usted me gane sobrado, la gracia es que eso sea competido, regáleme 300 metricos más, 7.2 y 10 millones de pesos, usted hace 10. ¿Si o no?”.

Aquí el video completo entre Mateo Carvajal y Jhonny Rivera :

El cantante trato por todos los medios de que el atleta le diera la posibilidad de una ventaja para no perder

Por el momento se desconoce si Mateo aceptó el último ofrecimiento de Jhonny Rivera.

