Exjugador de Millonarios fue suspendido por acusaciones de violencia doméstica

El futbolista Andy Polo se encontraba jugando en la Liga de Estados Unidos, la MSL, en el Portland Timbers. En la tarde de este miércoles desde el equipo americano se anunció que el delantero fue suspendido tras conocerse que tiene acusaciones en su contra por presunta violencia doméstica.

Polo, de nacionalidad peruana, su paso por Millonarios no alcanzó a llegar al año, pues llegó al equipo azul a mitad del 2014 y regresó a Universitarios de Deportes, equipo de Perú, a finales del 2015. Esto se debe a que en el inicio de la temporada 2015, no fue llamado y no apareció en las convocatorias del equipo. Con la escuadra embajadora alcanzó a disputar 11 encuentros, jugó para la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana 2014, anotando 2 goles.

Por medio de las redes sociales del equipo se anunció la decisión que tomó la liga frente a las acusaciones contra el delantero. “Los ‘Timbers’ están al tanto de las denuncias de violencia doméstica contra Andy Polo y han notificado a la oficina de la liga. Con vigencia inmediata, Polo ha sido suspendido por la liga y eliminado de todas las actividades del equipo. La MLS está realizando una investigación sobre el asunto y se mantendrá en estrecha comunicación con Portland Timbers y la Asociación de Jugadores de la MLS durante todo el proceso. Como se trata de una investigación en curso, los Timbers no harán más comentarios”.

De igual manera, la MLS se pronunció: “Major League Soccer ha suspendido al jugador de Portland Timbers Andy Polo tras acusaciones de violencia doméstica. Con efecto inmediato, el sr. Polo tiene prohibido participar en cualquier actividad del equipo en espera del resultado de la investigación de la MLS. La MLS permanecerá en estrecha comunicación con los Timbers y MLS Players Association durante todo el proceso”.

Según publicaciones de medios peruanos, Andy Polo fue acusado de maltrato físico y psicológico por su expareja en un programa televisivo. El mediocampista, de 27 años, se encuentra portando la camiseta del Timbers desde el 2018 y anteriormente vistió el uniforme del Morelia mexicano y el Millonarios colombiano, entre otros equipos.

Así mismo, se conoce que el delantero dejó de pagar el arriendo donde vivía con su esposa e hijos. Génesis Alarcón, esposa del futbolista, estuvo en el programa Magaly TV La Firme este martes, donde contó que tuvo que dejar de trabajar para estar al cuidado de sus hijos. Y, además, informó que no tiene dónde dormir porque el futbolista ha dejado de pagar el apartamento donde vivían y solo cumple entregando víveres una vez al mes.

Tras conocerse la situación personal del exmillonarios, varios usuarios en redes sociales comentaron que se debería hacer una investigación a profundidad y que la justicia le haga cumplir una condena según sus acciones, además de cumplir con sus obligaciones como padre.

“Lo de Andy Polo es indefendible. Más allá de que evidentemente no puede volver a la selección, se tiene que investigar judicialmente y resolver rápido, porque estos actos NO pueden quedar impunes”, se puede leer en un tuit.

“Despídete de la selección Andy Polo. Abandonó a sus hijos, agrede a su esposa, prefiere gastar en trago antes que en su familia, no solo se arruinó los meniscos, también su cerebro”, señaló otro seguidor. Cabe resaltar que en la pasada temporada, Polo sufrió una grave lesión en mayo y no pudo disputar los playoffs ni la final de la MLS, en la que Timbers cayó ante New York City FC.

“Este reportaje está en vivo. Al igual que en el caso de Mason Greenwood, la agredida grabó un audio cuando el seleccionado Andy Polo la golpea frente a sus hijos. Ya va siendo hora de que el entorno del fútbol peruano deje de pasar por agua tibia a tantos agresores, ¿no?”, preguntó otro usuario.

