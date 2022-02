Luisa Fernanda W mostró un adelanto de la que sería su próxima canción

Luisa Fernanda W, influencer colombiana. Foto: Instagram @luisafernandaw

Más allá de su desempeño como influencer, Luisa Fernanda W ha pisado varios terrenos artísticos como la escritura, con su libro ‘Todos somos poderosos’. La actuación también hace parte de su lista de intereses, de hecho, en 2021 apareció en la serie ‘Enfermeras’, junto con Pipe Bueno. Además, la música no se ha quedado por fuera y ha sacado al mercado tanto temas colaborativos como individuales; en el 2021 (febrero) lanzó una canción: ‘Chanel’, en conjunto con su video musical.

Si se habla de vistas en YouTube, la pieza audiovisual de dicho tema va al día de hoy – un año después – por la cifra de casi dos millones de visualizaciones. Ahora, después del lanzamiento de ‘Chanel’, la también empresaria comentó en más de una oportunidad que lanzaría más canciones, sin embargo, en el 2021 no se sacó ningún otro tema al mercado de su parte, pero la cosa aparentemente pinta muy distinto para el 2022.

El martes 8 de febrero, Luisa Fernanda W recibió el interrogante de un usuario – vía Instagram – en el que se le preguntaba por las canciones que más le gustaban por este tiempo: “Tu top 5 de canciones favoritas del momento”, fue el mensaje. Enseguida, la paisa puso a sonar un tema que aparentemente sería la próxima canción en lanzar. “Llevo poco de conocerte, ha sido muy loco poder tenerte, tú llegaste y cambió mi suerte, contando las horas ya quiero verte. Dime si tú sientes lo mismo que yo… ...pa’ ti estoy, si me extrañas, tú me llamas, tú me tramas, ya tú sabes como soy, lo que doy”, es un poco de lo que se escucha del tema.

A su vez, la creadora de contenido redactó sobre las imágenes: “Esta es la #1, ¿están listos para este 14 de febrero?... ¡Apréndanse esto!”. Aunque la paisa no amplió la información sobre el nombre de la canción, al parecer, sí dio cuenta de su fecha de estreno: 14 de febrero.

Luisa Fernanda W y sus felicitaciones para Pipe Bueno en su cumpleaños:

Por estos primeros días de febrero el cantante de música popular tuvo una fecha muy especial que celebrar: su cumpleaños (7 de febrero). Por su puesto, su pareja – Luisa Fernanda W – le escribió un manojo de palabras cariñosas al respecto y con ellas dio cuenta de lo muy buen padre que lo considera. Ambos tienen un hijo llamado Máximo.

“¡Felices 30 amor mío! Ya eres todo un treintón papacito, cantante, actor, artista y el mejor papá del mundo. ¡Gracias por darme tanto amor todos los días! ¡Que todos tus sueños se sigan haciendo realidad! Vamos con toda”, fueron las palabras de la influencer en redes sociales.

Dicho mensaje no fue publicado en soledad, la empresaria también compartió tres fotografías en las que ambos posan con su hijo y la respectiva torta de cumpleaños. Por otro lado, vale recordar que el cantante también se ha adentrado en el terreno artístico de la actuación, incluso, por este tiempo la audiencia colombiana lo puede ver desenvolviéndose actoralmente en ‘Te la dedico’, seriado musical que está presente en la pantalla desde el 8 de febrero.

