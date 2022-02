“De mí no se aprovecha nadie”: Álvaro Lemmon le dio punto final a polémica por el video donde aparece vendiendo mochilas

Álvaro Lemmon, mejor conocido como ‘el hombre Caimán’, respondió a las críticas por un video vendiendo mochilas. Foto: Instagram @alvarolemmonoficial

Poco más de una semana lleva la polémica que el comediante Álvaro Lemmon, más conocido como el Hombre Caimán, enfrenta por su supuesto debacle económico. Por esa razón, cansado de tantas habladurías y críticas en su contra, rompió el silencio y explicó todo lo sucedido.

En diálogo con el influenciador Jimmy Humor, que fue quien publicó en primera instancia el video donde se le ve vendiendo mochilas en las calles de Santa Marta, el exhumorista de Sábados Felices desmintió que la grabación fuera un montaje, tal y como varios de sus excompañeros de la producción lo denunciaron en redes sociales.

Además, el propio Jimmy salió en defensa de Lemmon y explicó cómo manejaron la situación que no ha dejado de sonar en la opinión pública. Es más, hasta contó qué hará con toda la plata que reúnan por las cientos de visualizaciones que recibió el polémico video.

“Gracias a Dios se logró manejar la situación, se logró mejorar las cosas. Y a todas esas páginas amarillistas que están diciendo que el video era falso, que el video era actuado, déjenme decirles que no ha sido así (…). Todos los ingresos se los voy a venir a traer, porque eso es suyo, a mí me interesa ayudarlo de corazón”, contó Jimmy.

Ahí, el Hombre Caimán aseguró que no se dejará ver la cara, como coloquialmente se dice, y luchará porque le paguen lo que le corresponde. “De mí no se aprovecha nadie. Yo soy una persona sumamente inteligente. Yo desde que lo vi a usted dije: ‘Ese man me va a ayudar’, y sé que lo está haciendo con buena voluntad”, expresó el comediante, quien trabajó por más de 40 años en Caracol Televisión.

Inclusive, el humorista hasta dio a conocer cuáles serán sus proyectos luego de la durísima controversia por las mochilas que se le vio comercializando en la capital del Magdalena. Pista: dejará el comercio informal y se dedicará a emprender.

“Ya no voy a vender más mochilas ni DVD. Además, que ya estaba cansado, ya no podía ni moverme. Pero estoy feliz (...). El proyecto que tenemos planeado es montar un stand en donde va a haber mochilas, vasos, va a haber zapatos míos, de todo (…). Eso va a demorar tres o cuatro meses más, para que todo el mundo vaya a la tienda de El Hombre Caimán. Ya no van a hablar mierda de mí”, aseguró.

Cabe recordar que uno de los principales señalamientos que recibió Lemmon fue porque desconocía la pensión que le entregaba el canal donde trabajó. Esta vez, volvió a referirse al tema y confirmó que libres le llegan $1.800.000 que, reiteró, no le alcanzan para vivir.

“Son 4 millones netos, pero como yo tengo tantas deudas y estoy pagando, me quedan apenas 1.800.000. Con eso pago el apartamento, y además de eso me toca pagar otras cosas. Darle estudio al último pelao’ que está estudiando pintura”, agregó, a su vez que terminó con una pulla a quienes, aparentemente, lo siguen juzgando por victimizarse.

“Se están aprovechando de mi imagen y de mi bondad. Yo soy una persona que soy bondadoso con todo el mundo, yo no sufro de envidia con nadie (...). Dejarlos que sufran y que hagan las cosas como ellos quieran. Esos están agarrados por el diablo. Yo no trabajo por el diablo, yo trabajo con Dios y con los santos”, concluyó Lemmon.

No sobra anotar que en medio de la polémica, los familiares del humorista reaccionaron con un comunicado en el que rechazaron el video y aseguraron que Lemmon no está “en una situación de indigencia como se especula en redes sociales” y dicen que cuenta con dinero suficiente “para vivir dignamente”. De la misma forma, excompañeros del humorista, como César Corredor y Nelson Polanía, también desmintieron que el hombre viviera una situación similar.

