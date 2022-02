“No insistan, no inventen, ni de izquierda ni de derecha”, Rodolfo Hernández asegura que seguirá como independiente

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y precandidato presidencial. Foto: Twitter @ingrodolfohdez

El ex alcalde de Bucaramanga y candidato a la presidencia de la república Rodolfo Hernández, en un vídeo publicado en sus redes sociales en las ultimas horas asegura que mantendrá la independencia de su candidatura hasta el final de las elecciones y que descarta cualquier tipo de alianza con sectores de coalición.

También fue enfático en negar acercamientos a dos de las figuras más mediáticas de las ultimas décadas en la política nacional, Álvaro Uribe y Gustavo Petro, titulando en su publicación Ni Uribe Ni Petro.

“No insistan, no inventen ni izquierda ni derecha, manos libres, independiente hasta el final, desmiento absolutamente que mi campaña esté por unirse a ningún nombre, coalición o partido político”, mencionaba en uno de los fragmentos publicados esta mañana el ingeniero Hernández.

También reitero su apoyo exclusivo para los candidatos del partido del ingeniero Liga Contra La Corrupción, los cuales disputaran curules en Cámara y Senado: “Desautorizo a cualquier político de cualquier partido que quiera usar mi nombre para las elecciones de Cámara y Senado, a los únicos que apoyo es a mis candidatos a la Cámara de Representantes por Santander”, comentó en su publicación el candidato presidencial Rodolfo Hernández.

Un comentario en una coyuntura particular, cuando el máximo líder del Centro Democrático y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en su gira hecha para fomentar apoyo a los miembros de su partido y al candidato Zuluaga, señaló que había apoyado la candidatura del ingeniero a la alcaldía de Bucaramanga.

También es recordado el Tweet publicado hace poco por el ex mandatario donde se solidarizaba con Rodolfo por presuntas amenazas realizadas a su familia: “Sabemos qué es porque hemos sufrido la violencia; nuestros militantes la han padecido; en muchas partes del país nuestro partido no pudo hacer campaña en 2014, 2018, ahora tampoco. Solidaridad con el candidato Rodolfo Hernández” comentó el pasado siete de febrero Uribe en su Twitter.

Por su parte el pre candidato por el Pacto Histórico y líder de la Colombia Humana Gustavo Petro, no se ha pronunciado respecto al hecho, nunca ha asegurado acercamientos o los ha desmentido con el candidato Hernández, pero con los que sí no ha descartado apoyo son con los miembros del partido Liberal un posible, reitero nuevamente, posible punto en común con el ingeniero.

Posible porque ninguno de los dos candidatos ha negado un presunto acercamiento con el partido Liberal, el ingeniero Rodolfo se refirió en una reciente entrevista en la FM entornó a una alianza con Gaviria “Yo no he hablado con el doctor Cesar Gaviria, esperemos a ver que cada día con su afán, vamos a evacuar lo que es la vicepresidencia porque me esta cogiendo la tarde para poderme inscribir, y sobre todo porque yo estoy financiando la campaña con recursos propios, no he podido abrir la cuenta porque para abrir la cuenta tengo que llevar la resolución de inscripción”, comentó el candidato Hernández.

Por su parte el líder de la Colombia Humana en el marco de una polémica gira realizada en el municipio de La Estrella mencionó sobre el partido rojo: “El Partido Liberal está siendo invitado todo a participar de una convergencia programática con el progresismo para transformar a Colombia. Donde he estado veo liberales a poner esas banderas que acompañaron a Jorge Eliécer Gaitán. Les solicito a los dirigentes liberales que entren al Pacto Histórico por la transformación de Colombia”.

Las próximas elecciones presidenciales traen expectativas y aún nada está definido, la fiesta electoral que se desarrollara el domingo 29 de mayo trae consigo a tres protagonistas en las encuestas, Gustavo Petro, el voto en blanco y a Rodolfo Hernández.

SEGUIR LEYENDO