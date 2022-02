Katia Nule, esposa de Alex Char, recibe críticas por video en Tik Tok donde se asegura que es quien manda en el hogar

Katia Nule y Alejandro Char. Foto: @katianule

Las declaraciones que dio Aida Merlano sobre Alejandro Char sigue generando una enorme controversia en el país. La excongresista realizó algunos señalamientos a la Corte Suprema de Justicia y algunos medios de comunicación sobre su cercanía con el exalcalde de Barranquilla. Todo esto lo comprobó con mensajes y fotografías de algunas conversaciones que tenía con el hoy precandidato presidencial.

Alex Char, como también es conocido, salió ante los medios de comunicación para referirse a esta situación y aseguró que Aida Merlano fue “un error”, no obstante la excongresista respondió a esto y aseguró en el portal Cambio que, “sí me molesta sobremanera que él salga a decir que yo fui un error. Creo que eso es ser poco hombre, canalla, sin personalidad. Cuando uno comete errores tiene que aceptarlos y pagar las consecuencias como me ha tocado a mí”.

Y agregó que, “estaba claro que él desde su habitación hablaba conmigo hasta la madrugada. Muchas veces no dormíamos. Es decir, era consciente de que él ya no tenía una vida sentimental con su esposa Él estaba dispuesto a divorciarse pero yo fui la que frené esa decisión”.

Tras esta polémica, de la cuál se siguen conociendo más y más detalles cada día, ahora los comentarios y las críticas van dirigidas para Katia Nule, esposa de Alejandro Char y quien fuera reina del Carnaval de Barranquilla en 1995. Un video publicado en Tik Tok en el que aparece con su esposo, volvió a despertar toda clase de críticas en las redes sociales.

Katia Nule, hermana de Guido Nule, uno de los empresarios que fue condenado por el carrusel de la contratación en la capital colombiana, ha liderado proyectos de empoderamiento de la mujer en Barranquilla y en sus redes sociales siempre se le ha visto muy activa, llegando a participar en varios videos virales que ha publicado su esposo y candidato a la presidencia.

Alejandro Char, quien en la descripción solo publica que fue alcalde de Barranquilla desde el 2016 hasta el 2019,c cuenta con más dem43 mil seguidores y ha logrado más de 162 mil ‘me gusta’ en esta red social. Ha publicado 13 videos y el último es el que más visualizaciones ha obtenido con más de 1.4 millones.

En el video, que fue publicado hace algunos días, aparece junto a su esposa, Katia Nule, en donde él obedece las órdenes que le da ella en el matrimonio y junto a esta publicación hace una pregunta a los usuarios: “¿Quién más así?”. Esto generó toda clase de comentarios luego de conocerse las declaraciones de Aida Merlano y el vínculo sentimental que tuvieron.

Estos son algunos de los comentarios que hicieron las personas en Tik Tok:

“A Aida Merlano le dio risa este Tik Tok”

“No fue capaz de ser un buen esposo y tiene el descaro de querer manejar el país”

“Amiga, date cuenta”

“Engaña a la familia, no nos vas a engañar a los colombianos, una persona íntegra respeta a su familia”

“Obvio le obedece en la casa porque en la calle taba de romántico con Aida, pillín”

“¿Mijo y su novia Aida?”

