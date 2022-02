Aida Merlano: caso de compra de votos es opacado por novela romántica con Álex Char

La excongresista colombiana Aida Merlano participa en una audiencia en un tribunal de Caracas, Venezuela, 6 de febrero, 2020. Palacio de Miraflores vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES ESTA FOTOGRAFÍA FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO

La novela entre Aída Merlano y Álex Char tiene otro capítulo. Entre todas las acusaciones que ha presentado Merlano a la Corte Suprema de Justicia por compra de votos de parte de Char para la ganar la Alcaldía de Barranquilla, ahora se filtraron unos chats con mensajes de amor entre los políticos colombianos

Las conversaciones de chat, publicadas por Semana, muestran que existió una relación entre Merlano y Char. En los mensajes en los que abunda el amor y el afecto también se pueden ver fotos románticas de la pareja.

En las conversaciones que tiene la Corte Suprema de Justicia como pruebas, abundan las expresiones de afecto: “Todo para ti, hermosa, amor, mi vida, mi amor, corazón, amándote a diario”, hacen parte de las frases que Char usaba en las conversaciones con Merlano.

En uno de los mensajes revelados por el medio de comunicación, se puede leer un chat del jueves 31 de diciembre, aparentemente, de 2015, Álex Char le escribió a Merlano: “Amor mío… desearte lo mejor en el 16 es poco para lo que quiero para ti… Decirte además que tienes en mí una persona que te quiere y aprecia como el que más… Este año que pasó me sentí muy afortunado porque te conocí, quiero que sepas que me has hecho feliz y quisiera que nuestra relación siga fortaleciéndose con los años (...) Me siento afortunado de haberte conocido y quiero que sientas que en mí tienes a una persona que te admira inmensamente (...) Donde estés, mi cariño, amor y todo mi sentimiento para ti”.

Merlano respondió: “Eres lo mejor que me dejó el año pasado, te adoro mi manager”, y acompañó el mensaje con un emoji enviándole besos. Todo este dossier de fotografías reposa en la Corte Suprema de Justicia.

Los pantallazos de las conversaciones, por sí mismas, no comprometen al exalcalde Álex Char con compra de votos y corrupción. Sin embargo, Merlano los entregó a la Corte como complemento de su testimonio.

Pero Álex Char no demoró en responder ante las revelaciones. “Aclaro ese tema de lo sentimental. Por supuesto yo cometí un error, hubo alguna relación con ella mucho antes de ese periodo electoral de 2018. Claro que fue un error y yo lo admito y lo conversé con mi familia en su momento”, indicó.

“Somos humanos, cometemos errores, pero de los errores nos tenemos que levantar, coger fuerza y seguir adelante”, agregó.

Entre las pruebas de la relación entre los congresistas también existen fotos que mostró Merlano.

La primera imagen muestra a la exparlamentaria, que actualmente se encuentra en Venezuela, sentada en una cama de pétalos rojos, con un vestido corto perlado y al lado está Alex Char. Ambos tienen una copa de licor en sus manos, en lo que parece una velada romántica nocturna.

En una segunda foto se ve a Merlano dándole un beso a Char en la mejilla, de forma muy cercana, mientras que él sonríe.

En las redes sociales no se hicieron esperar los comentarios respecto a las revelaciones de Semana. Uno de los primeros en aparecer fue Nicolás Petro, hijo del precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

En su cuenta de Twitter fue categórico. “La estrategia de los medios es enfocar toda la atención en la relación sentimental de Alex Char con Aida Merlano, lo cual, a nadie le debe de importar. Lo que sí debe importar es la compra masiva de votos, eso si es un delito.”

Por su parte, Daniel Ospina opinó: Tremendo: Alex Char le mandaba “nudes” a Aída Merlano (es decir, fotos sin cachucha).

Otro usuario de esta red social fue @elsemblante que escribió ”Jaja, enfocaron la noticia de Aída Merlano y Alex Char en un presunto romance entre los dos y no en la compra de votos y las financiaciones de campañas. No caigan en la trampa de la manipulación”.

