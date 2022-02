Encontrón entre Anuel AA, Marcela Reyes y B King por Yailín La Más Viral: “Por querer dar celos está dando es risa”

Anuel AA, Marcela Reyes y B King. Foto: Instagram @anuel, @marcelareyes y @ bkingoficial

En su historial sentimental, la relación de Anuel AA (cantante urbano puertorriqueño) y Karol G (cantante urbana colombiana) se quedó en el 2021, pues fue en abril de ese año que comunicaron del punto final que tuvo su noviazgo. Ahora, en enero de 2022 se confirmó que el intérprete de ‘23 preguntas’ tiene nueva novia: Yailín La Más Viral (cantante urbana dominicana). Sin embargo, esta novedad en la vida amorosa del puertorriqueño ha sonado sin parar, especialmente por críticas, por aquí y por allá entre las redes sociales y los medios de comunicación. Además, algunas figuras públicas colombianas como Marcela Reyes (DJ colombiana) han manifestado su pensar respecto al noviazgo de Anuel con Yailín.

Desde sus redes sociales la DJ siempre ha hablado tanto de su vida pública como privada, sin embargo, a finales de enero también quiso pronunciarse sobre un asunto ajeno: precisamente habló de la historia sentimental entre el puertorriqueño y la dominicana.

“Supongamos que Yailín se metió en la relación de Karol G y Anuel, pienso que Anuel es un bruto porque se dejó llevar por una mujer que se ve que tiene talento solo pa’ menear el culo y sacar la lengua, he dicho... Ahora, supongamos que se metió con ella estando soltero, hay que entenderlo, es que después que dejan a una mujer trabajadora, eficaz, audaz (me identifico con Karol G) les queda muy duro ponerle reemplazo a uno... Mensaje directo y contundente para Yailín: mami si usted me está viendo, yo le recomiendo que no se aparezca en Colombia porque donde la vean acá mami, la linchan”, aseveró Reyes en sus Historias de Instagram.

En vista de la incomodidad que sus palabras generaron en República Dominicana, Marcela Reyes dio cuenta de sus disculpas. Empero, ahora Anuel AA aparentemente se refirió a sus comentarios, específicamente exponiendo el disgusto sentido por el uso de la palabra linchar.

“La habladera de mierd* que tienen de Yailín… paren de hablar mierd*, yo soy un bandido, están hablando mierd* de mi mujer... ¿cuándo ustedes han visto que... esa palabra... que han linchado... ¿cuándo ustedes han visto que han linchado a alguien que ande conmigo?, ¿qué carajo significa eso?, ¿cuándo ustedes han visto que han tocado a alguien que ande conmigo?, ¿cuándo tú has visto que le han faltado al respeto a alguien que ande conmigo? nunca, a Yailín nadie la va a tocar... y todo el que habla en las redes, en la vida real trae consecuencias… Hablan mierd* de Yailín, que tengo un problema de manejar el enojo, necesito clases”, fueron las palabras del reguetonero en redes sociales.

B King, esposo de Marcela Reyes, reacciona ante lo dicho por Anuel AA:

En los primeros meses de este 2022 el noviazgo de Marcela Reyes y B King (cantante urbano colombiano) se convirtió en un matrimonio, aunque por lo civil en primer lugar. Por su puesto, la pareja ha sonado por todas partes en vista de su boda, pero ahora vuelven a figurar en los medios por cuenta de lo expresado por Anuel AA. Entonces, desde sus Historias en Instagram el reguetonero cucuteño quiso “aclararle”, entre otras cosas, al puertorriqueño que el lío en cuestión es netamente entre mujeres.

“Quiero hablar de un tema, y es lo siguiente, aclarar, estuvimos en Nueva York, en Boston: tres shows, sold out, donde había gente de República Dominicana, gente boricua, no pasó nada malo, antes al revés, se comportaron a la altura, nos dieron su apoyo, gente respetable. Entones cual es la movie (película) que hay en redes y, más de un cabr*n como tú que tienes el ‘nivel’, amenazando a otra mujer; eso es un reguero de pinzas, problemas de mujeres… entonces dejen la movie, hasta el Bon Bon Bum que te estás chupando es de Colombia”.

Esto último claramente fue porque a Anuel, en el anterior video, se le ve con un Bon Bon Bum. Además, en su respuesta al puertorriqueño, B King lo etiquetó.

Marcela Reyes se refiere a las palabras de Anuel AA:

El lunes 7 de febrero, en sus redes sociales la DJ colombiana explicó el tono en que quiso usar la palabra “linchar”, sin ánimos de incitar a la violencia. Empero, las palabras de Anuel AA sí las consideró como tales.

“Lo que quería hablar es de la polémica en la que me vi involucrada en días pasados por opinar sobre la nueva novia de Anuel. yo nunca lo hice queriendo incitar a la violencia porque jamás ha sido mi intención, simplemente la palabra linchar en mi país es una palabra muy usada, ejemplo: - Ay, vas a llegar tarde donde tu esposa, te van a linchar -, esa es como la manera de expresarlo y así lo quise hacer ver yo. Lastimosamente en mucha gente fue malinterpretada”.

Posteriormente, fue directa en torno a Anuel: “El punto siguiente es que el señor Anuel sí salió a dar unas amenazas super directas… porque ojo, eso sí se llama incitar a la violencia, es un tema muy delicado diría yo... A mí eso de que hombres se estén metiendo en líos de faldas, de chismes… venga a meterse con una mujer, a amenazarla directamente, déjeme le digo que si necesita le presto mis tacones, mi falda, porque estoy anonadada con la reacción de Anuel y lo único que tengo para decir es: Está igual que mis ex, por querer dar celos está dando es risa”, comentó en sus InstaStories.

Ante este nuevo panorama, con las reacciones de B King y Marcela Reyes, el puertorriqueño no ha emitido palabra por ahora.

