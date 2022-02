James Rodríguez solo ha estado en el 40% de los partidos del Al-Rayyan desde su llegada

Con su doblete ante Al-Wakrah, James Rodríguez llegó a tres goles en el fútbol de Catar. Foto: Twitter @jamesrodriguez

Este sábado se jugaron algunos partidos de la Liga de Catar por la jornada número 17. El duelo entre el Al-Rayyan y Al Duhail SC estuvo marcado por la ausencia del colombiano James Rodríguez como inicialista en un partido importante para su club.

Así mismo, llamó la atención que el ‘10′ colombiano no apareciera ni entre los suplentes, pues el técnico Laurent Blanc no convocó a James, quien estuvo con la selección de Colombia en la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas a Catar, quien fue titular en las derrotas contra Perú, en Barranquilla, y Argentina, en Córdoba.

Ante su ausencia, una de las cuentas de Twitter que están pendientes de la actualidad del club catarí, esta informó la posible razón por la que el colombiano no estuvo en este partido. Según la cuenta @AlRayyanScEng, James llegó en la madrugada de este sábado a Catar, así que no tuvo tiempo de entrenarse con sus compañeros ni presentarse ante el entrenador Blanc, por lo que no fue tenido en cuenta.

Ahora, esto encendió las alarmas ya que James jugó el pasado martes 1 de febrero con el seleccionado nacional y solo hasta el sábado llegó a Catar. Al parecer, James decidió hacer una escala en España, en donde se encuentra su hermana Juana Valentina, para conocer a su sobrino Isaías.

Hasta el momento no hay informes oficiales sobre su ausencia en la convocatoria de Laurent Blanc. Desde que llegó James al equipo catarí este ha disputado 22 partidos, de los cuales solo ha jugado 9, y en 8 de ellos ha sido titular, es decir, solo ha estado presente en el 40% de los duelos.

Este es el séptimo partido que el colombiano se pierde con Al Rayyan desde su llegada el pasado 22 de septiembre de 2021, el tercero de forma consecutiva. Las lesiones y los juegos con la selección de Colombia han sido la principal razón de sus ausencias. En sus siete juegos disputados ha marcado tres goles y ha dado cuatro asistencias.

Con esta nueva derrota, el Al Rayyan se ubica en la novena casilla de la tabla de posiciones con 17 unidades. Está a 6 puntos de los puestos de descenso, que actualmente ocupa el Al Khor. Y está muy lejos de los primeros puestos, pues tiene una diferencia de 14 puntos del último clasificado a la Champions League de Asia. La próxima fecha jugarán frente a Al Sailiya que es último con el descenso casi asegurado.

Por último, James suma 707 minutos por liga y 85′ por Emir Cup. Su debut con el equipo dirigido por Blanc fue el 10 de octubre, casi un mes después de que se confirmó su fichaje, sin embargo, problemas físicos han impedido que tenga mayor regularidad, además de su presencia en el combinado nacional para algunas fechas FIFA.

