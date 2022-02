La razón por la que Rodolfo Hernández no pagó la millonada que le exigía el ELN para liberar a su hija

Rodolfo Hernández, hace entrega de más un millón ochocientos mil firmas para oficializar su candidatura a presidencia de Colombia en el 2022. (Colprensa - Sergio Acero)

El secuestro y asesinato de la hija del candidato presidencial, Rodolfo Hernández, ha sido ampliamente comentado desde hace años y ahora, cuando el exalcalde bumangués busca gobernar a Colombia, ha sido un tema que ha vuelto a ocupar puestos en la opinión pública.

El tema ha sido aún más debatido luego de que el polito santandereano participó del debate organizado por el diario El Tiempo y la revista Semana, donde Hernández habló al respecto. Sin embargo, el exmandatario local volvió a referirse al tema y contó por qué, cuando su hija adoptiva estuvo en cautiverio, no quiso pagar el rescate que le pedía, supuestamente, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“En el 2004 -mi hija- estaba estudiando derecho y resolvió, con una amiga, irla a acompañar a Ocaña, allá al Catatumbo. Y allá, tal vez, nunca supimos la verdad, pero la cogió el Ejército de Liberación Nacional (Eln), y empezó a chantajearme”, dijo Hernández a la emisora Blu Radio.

Además, recordó cuando las FARC también secuestraron a su padre y les entregó 15 millones de pesos, a quienes posteriormente les negó otros 50 que les exigían los criminales que tenían a su padre en cautiverio. “Les quedé debiendo 35 (millones) y entonces me empezaron a acosar para que pagara los 35. Les dije: yo no puedo pagar los 35 porque ustedes le pusieron una bomba a una urbanización y se quebraron todos los vidrios”, expresó el aspirante presidencial.

En ese aparte de la entrevista fue cuando Hernández abrió su corazón y le reveló a ese medio los motivos por los que no pagó el monto que los secuestradores le pedían por su hija, pero sí lo hizo por su padre.

El candidato se refirió a su esposa, Socorro, y dijo que fue el principal motivo por el que no le entregó el dinero a los criminales, dando a entender que estaban atentando contra todos sus familiares y que si no le ponía un alto esa situación no se detendría.

“Hicimos una reunión de familia: ‘¿Qué hacemos?’, y mi mamá me dijo: ‘no pague, vamos a ver qué pasa’, y la mataron”, narró el también ingeniero.

Hasta en los últimos años, Rodolfo Hernández ha asegurado que se permitió vivir el duelo, al tener que aceptar que lo más probable es que su hija ya no se encuentre con vida. Sin embargo, su estado oficial sigue siendo desaparecida porque tras más de una década del secuestro no se supo más de su estado.

“Los del ELN, secuestraron a mi hija y la mataron”, sostuvo Hernández durante el debate presidencial superando el llanto para continuar su intervención. La situación no era conocida por todos los asistentes y generó solidaridad entre los demás.

Sin embargo, hasta los años recientes no se hablaba de la muerte de Juliana Hernández, como se llamaba la joven, y se refería a un extenso secuestro. La primera vez que se conoció el hecho públicamente fue en 2016, cuando el ingeniero ejercía los primeros tres meses como alcalde de Bucaramanga y donde entregó un balance a medios de comunicación sobre lo que había ocurrido. En esa ocasión, señaló que el plagio ocurrió en 2009, pero luego su hijo aclaró que fue cinco años antes.

Juliana Hernández Oliveros fue secuestrada en junio del 2004. Para entonces tenía 23 años, era la única mujer de cuatro hermanos, y estudiaba derecho en la Universidad Santo Tomás, pero aprovechando las vacaciones intersemestrales, volvió a su ciudad natal.

Una amiga y compañera la invitó a pasar una temporada en una finca en Ocaña, una ciudad para entonces azotada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Ella llegó a ese lugar el 4 de junio y desde ese día no se volvió a saber nada.

