Uribe ironiza y dice que solo uniéndose a Petro dejarán de llamarlo “paraco”

Expresidente Álvaro Uribe y senador Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

Desde hace varias semanas el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez recorre diferentes zonas del país en víspera de las elecciones para el Congreso de la República y posteriormente las presidenciales.

A través de redes sociales se han compartido varias de las reacciones que tienen los ciudadanos con la llegada del también exsenador a diferentes territorios. Si bien, hay personas que lo siguen apoyando, sin duda en los contenidos compartidos en las plataformas digitales ha sido evidente el rechazo de varios grupos.

Muestra de lo anterior son los videos en los que se le vio a Uribe en la Comuna 13 de Medellín. Grupos de ciudadanos lo abuchearon y le pidieron que saliera de ese territorio; aunque también hubo quienes se acercaron a saludarlo, fue evidente el rechazo por parte de un número considerable de personas.

Recientemente el expresidente Uribe estuvo en San Juan de Girón, en Santander. Al parecer, según él mismo contó, en esa zona del país también hubo quien rechazó su visita.

A través de un video que Uribe compartió en sus redes, contó el momento en que un joven de Girón le grito “paraco”. El exsenador aseguró que, en forma de broma, le respondió que la única manera de que no lo sigan tildando de paramilitar es uniéndose al movimiento político que encabeza Gustavo Petro.

“Al repartir esta carta mis compatriotas de San Juan de Girón, en Santander, que amablemente me ha recibido, un joven me gritó Uribe paraco, yo le dije: hombre mi abrazo”, relató Uribe en el video.

Posteriormente, aseguró que todos los ladrones y corruptos que se han sumado al movimiento político de Petro, han dejado de ser señalados por los delitos que cometieron en el pasado. Y fue entonces cuando, al parecer en forma de sátira, dijo que si él se unía a Petro iban a dejar de señalarlo como un paramilitar.

“Yo estaba pensando lo siguiente: se robaron a Saludcoop, a Caprecom y a Cafesalud y simplemente ya les quitaron el señalamiento de corruptos porque entraron al grupo del doctor Petro. Estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista del Congreso del doctor Petro”, dijo Álvaro Uribe en el video que compartió en sus redes sociales.

“Cuando este joven me gritó paraco, yo dije: bueno, si el doctor Petro me recibe en su grupo político es la manera de que no me vuelvan a decir paramilitar”, finalizó el expresidente.

Madres de ‘falsos positivos’ rechazaron la visita de Uribe a Soacha

Como se mencionó anteriormente, esta no es la única visita polémica a los territorios por parte de Álvaro Uribe Vélez.

Hace unos días, el exsenador estuvo en Soacha, Cundinamarca, un municipio recordado por el alto número de víctimas por ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, que se registraron durante el gobierno de Uribe.

Sobre ese tema, Uribe hizo unas polémicas declaraciones que levantaron ampolla en un gran número de ciudadanos.

“Al llegar a Soacha se me revive el dolor por los falsos positivos. Las sentencias condenatorias no son suficientes: se requiere la verdad total”, comentó el líder del Centro Democrático.

Luego de ese suceso, una de las madres de las víctimas, Luz Marina Bernal, lo llamó cínico y cobarde.

“Cínico, a usted le tocó aceptar los falsos positivos a regañadientes obligado por la Corte y lo hizo sin el más mínimo sentimiento como se ve en este vídeo, es una lastima que el narcoparamilitar me tenga bloqueada. Sí, así es de cobarde”, escribió Bernal, que además es una de las lideresas de la asociación de Madres de Falsos Positivos de Colombia.

