Tulio Gómez, sin tapujos: “Osorio me lo ha dicho, su sueño es dirigir a la selección Colombia”

En imagen, el técnico del América de Cali. Juan Carlos Osorio. Foto: Colprensa

Aunque Reinaldo Rueda afirmó que dará la lucha hasta el final por un cupo en la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, a falta de dos partidos de eliminatorias algunos piden su renuncia como director técnico de la selección Colombia; incluso hay quienes dan nombres de un posible reemplazante. Entre los candidatos de aficionados y periodistas sobresale Juan Carlos Osorio, DT del América de Cali.

Pues bien, sobre una posible salida del club escarlata para dirigir a la selección —si la Federación de Colombiana de Fútbol (FCF) así lo quiere—, conversó este 3 de febrero con el programa Mañanas Blu de Blu Radio Tulio Gómez.

El máximo accionista del América expresó que el estratega pereirano le ha confesado que su sueño es dirigir al combinado tricolor y agregó que, de llegar a darse, contractualmente tiene la libertad de dejar al club vallecaucano en cualquier momento.

“Él me lo ha dicho, su sueño es dirigir a la selección Colombia, al igual que cualquier otro técnico colombiano. Hay una cláusula y aunque no hubiera, si a él le resulta una selección, claro cómo no lo vamos a dejar ir a una selección, si Osorio es técnico de selecciones”, sostuvo Gómez.

Razón tiene: Juan Carlos Osorio encaminó a la selección México a la Copa Mundial de Fútbol Catar Rusia 2018, donde logró la hazaña de vencer al en ese entonces vigente campeón, Alemania, en fase de grupos. También dirigió al seleccionado paraguayo en las eliminatorias sudamericanas, aunque estuvo apenas seis meses a cargo. Eso sí, su época dorada fue a nivel de clubes, entre 2012 y 2014, dirigiendo a Atlético Nacional, con el cual obtuvo seis títulos de ellos, tres de ellos ligueros.

Pese al interés de Osorio de llegar a dirigir la selección Colombia en algún momento, Tulio Gómez le manifestó su apoyo a Rueda, blanco de críticas tras la derrota ante Perú, el 28 de enero: “Este Caballero no se merece los insultos y maltratos que recibió. Reinaldo alineó a nuestros mejores jugadores, si la pelota no entra no es culpa de él; sin ser agorero, a veces pienso que el arco rival está rezado. ‘Ni vencidos estando vencidos’ aún podemos clasificar”.

Más allá de acercarse a la clasificación, los cafeteros cayeron ante Argentina el 1 de febrero bajo el planteamiento de defender y esperar un contragolpe para buscar el gol, aun cuando el equipo urgía de tres puntos, hecho que se le reprochó a Rueda.

Periodistas que apostarían por Osorio

Andrés Marocco, periodista de ESPN, fue uno de los que hizo evidente su gusto por Juan Carlos Osorio como un eventual timonel de la selección Colombia. En su cuenta en Twitter publicó: “Como lo dije después del partido, a Reinaldo hay que darle las gracias y decirle adiós porque la selección con él no va a levantar cabeza. Mi principal candidato el de siempre, Osorio. Si ponen uno interino que sea alguien que quiera atacar, no más miedo a perder. Escoba nueva…”.

Eduardo Luis, de Win Sports, se sumó al bus de Osorio con un trino, aunque no fue tan explícito como Marocco y ni siquiera dio el nombre del entrenador: “En Colombia hay un sólo DT que tiene la preparación Internacional, licencias de las mejores escuelas de técnicos, formación en estructuras de base, fútbol moderno, títulos en su hoja de vida, que ya dirigió selecciones y un mundial. Además su sueño es la Tricolor, hay uno solo”.

SEGUIR LEYENDO: