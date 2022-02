Sebastián Villa aclara que la falta de “actitud” en la final contra River fue de él, no de sus compañeros

Boca Juniors dio a conocer el precio que pedirá por Sebastián Villa. Foto: Instagram @sebastian14villa

Tras sus respuestas a un ping pong de preguntas con el youtuber Ezzequiel, el colombiano Sebastián Villa de nuevo suscitó polémica en Argentina. Al extremo izquierdo lo condenaron por afirmar que a Boca Juniors le faltó actitud en la final de la Copa Libertadores 2018, en la cual cayó ante River Plate, y, entre otras, por expresar que no le faltó al respeto al club durante el año pasado, cuando se le señaló de rebeldía al no asistir a algunos entrenos ,dado que la dirigencia no quiso venderlo al Brujas (Bélgica).

Fue tal el furor que generaron sus declaraciones, en las que apeló a la sinceridad, que ahondó en ellas para no dejar espacio a la especulación. Lo hizo en conversación con el equipo de ESPN F90, en cabeza del presentador Sebastián Pollo Vignolo.

“Quería aclarar el tema, hacen un mundo donde no lo hay, la verdad fue algo personal, unas preguntas que fueron muy rápidas, colaborándole a un chico que trabaja de eso. Fue una opinión personal. Soy un tipo que nunca habla de mis compañeros, un tipo muy respetuoso, creo que se malinterpretaron las cosas. Es un poquito triste eso, pero toca hacer las cosas bien como las estoy haciendo”, dijo el antioqueño.

Tras las palabras del antioqueño, Vignolo le preguntó si en verdad cree que al equipo le faltó actitud en la final de la Libertadores, pero Villa aclaró que su respuesta fue a nombre personal, es decir, que cuando habló de falta de actitud hacía referencia solo a él.

“Sí, hablo de mí, porque soy un tipo que siempre ha ido hacia adelante, pero ese día no lo demostré, lo dije más que todo fue por eso, por mí, no lo dije por mis compañeros, ni por los que estuvieron en ese momento. Siempre he sido un tipo respetuoso, que respeto a los más grandes, a los más chicos, y nunca he tenido problemas con nadie. Los referentes se sintieron molestos pero no tengo nada contra nadie, fue algo mío. Todos los que jugaron ese día dieron el todo por el todo”, agregó.

Villa, que en algún momento fue catalogado como el mejor futbolista balompié argentino por el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, con quien no sostiene la relación de antes, fue preguntado por lo que le falta para deslumbrar como antes y comentó que eso solo lo dará el rodaje en los partidos, “físicamente estamos muy bien y poco a poco vamos a volver al nivel que queremos”.

Como lo afirmó en la conversación con Ezzequiel, en ESPN manifestó que nunca le faltó al respeto al xeneize. “Tengo que agradecerle a Dios por tenerme aquí en Boca, estoy contento y mi familia está bien. Me tratan bien en el club, tengo una excelente relación con mis compañeros y nunca tuve problemas con nadie. Riquelme está en su rol y yo en el mío. Tengo muy buena relación con todo el mundo. Hablo con él antes de los partidos”, puntualizó.

Aunque en algún momento Villa sonó para reforzar al Dinamo Moscú esta temporada, afirmó que hoy su cabeza está en el conjunto azul y oro, razón por la cual no cometerá errores como acelerar su salida, al igual que la campaña pasada: “Yo tomé una decisión equivocada en ese momento, esos temas ya no los toco porque para eso está mi representante. Todos los jugadores tienen el sueño de ir a Europa, se me había presentado la oportunidad y la vi cerca. Si me toca esperar voy a tener que trabajar mejor que antes para lograrlo. Solo pienso en Boca Juniors ahora”.

