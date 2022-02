Video: Epa Colombia y Yina Calderón no bajan la guardia, “es increíble cómo se atacan las unas a las otras para ver cómo venden”

Todo parece indicar que la disputa entre Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, y la DJ Yina Calderón ya trascendió a otras emprendedoras, quienes han salido a denunciar que la bogotana fue quien copió los envases de la marca ‘Magic Hair’, que también comercializa productos para el alisado y cuidado del cabello.

Así lo hizo saber Calderón en una de sus apariciones en su cuenta oficial de Instagram, que luego de la pelea con Andrea Valdiri aumentó sus seguidores en más de 130.000.

Sin embargo, ante las acusaciones que vienen de parte de la DJ, Daneidy Barrera no se quedó callada y nuevamente salió a responderle a todos aquellos que la han atacado en redes sociales asegurando que esa no es si manera de trabajar para aumentar sus ventas

Por otra parte, se puede observar en el clip que la productora de keratinas si está agradecida con la DJ por haberla ayudado a impulsar su negocio a través de sus redes sociales, pero lamenta la manera en cómo se ha comportado sacando a la luz todas las conversaciones que han sostenido.

Le puede interesar: Coalición Centro Esperanza quiere a Juan Fernando Cristo como director de campaña a la consulta

“Yo estuve eternamente agradecida y cuando se le cayeron las redes yo ofrecí ayudarla, le ofrecí miles de cosas, hasta hace poquito ella puede publicar miles de cosas porque nos tenemos en el WhatsApp, que íbamos a sacar una canción, que nos íbamos a impulsar para que ella salga diciendo esa cantidad de cosas”, aseguró Daneidy Barrera.

Según relató Daneidy, la persona a la que hacen referencia ella y Yina Calderón sería la dueña de la marca ‘Magic Hair’, Melissa, quien lleva cerca de cinco años en el mercado comercializando productos para el cuidado del cabello, siendo ella quien le propuso utilizar los mismos envases y al no ver los mismos resultados en ventas como ocurría con Epa Colombia decidió salir a señalarla de plagio.

“Por qué suben las conversaciones mal, por qué publicas cosas que no tienes que publicar, amiga te pasas de una manera increíble, yo empecé a crecer y tú me decías ‘prodúceme keratinas’ porque mis ventas se han bajado por tu culpa”, puntualizó la generadora de contenido.

Y agregó: “No seas mentirosa amiga, no digas mentiras y lo que más me ataca es que miles de empresarias de cuentas de maquillaje y productos me ataquen. Amiga, yo me posicioné porque tu me apoyaste, tu viste que yo cambié y es increíble cómo se atacan las unas a las otras para ver cómo venden”.

También puede leer: “Casi me mato”: Egan Bernal publicó una foto y detalló todas sus lesiones

Finalmente, la empresaria terminó sus declaraciones con un mensaje para Yina Calderón en el que afirmó que si se quería hacer famosa a costillas de Epa Colombia, lo logró, pero que no le parecía necesario dañar el emprendimiento de otra persona, en la forma en que la huilense lo hizo.

“Si quieres sacar keratinas hazlo, pero hazlo porque tú quieres generar empleo, porque tú quieres salir adelante, pero no lo hagas para dañarle la vida a otra persona mandándole a los de secretaría, a los del Invima y cerrándome la puerta para que no me vendan publicidad”, concluyó muy molesta Epa Colombia.

Aquí el video completo de Epa Colombia :

Yina Calderón continuó con los ataques a través de sus redes sociales y la empresaria no pudo evitar romper en llanto

El clip ya supera las 151.000 reproducciones y cerca de 4.850 ‘me gusta’ en el portal de entretenimiento ‘Rechismes’, encargado de replicar el contenido que comparten personajes de la farándula nacional en sus redes sociales. Entre los cerca de 1.000 comentarios que han dejado los seguidores, algunos señalan estar a favor y otros en contra de Epa Colombia, mientras otros piden que muestre las prueba que tiene y finalmente, están los que dicen que se trata de una estrategia publicitaria.

SEGUIR LEYENDO: