Viceministra del Deporte hace seguimiento a casos de abuso sexual en Santander

Bucaramanga, 2 de febrero de 2022 Como acción paralela a la campaña #NiSilencioNiViolencia, el Ministerio del Deporte inició en Bucaramanga el acompañamiento pedagógico para la atención de casos de violencias basadas en género en el sector.

Hace dos semanas cuatro deportistas denunciaron ante la Fiscalía haber sido víctimas de abuso y maltrato sexual por más de dos años. Los hechos se remontan a 2019 hasta la fecha por parte del entrenador de la institución deportiva.

Una de las víctimas relató que éste comenzó a hacerle insinuaciones sexuales a sabiendas que contaba con 16 años: “Me iba preguntando si yo todavía era virgen, que él quería ser mi primer hombre y que cuándo le iba a dar la oportunidad. Cosas muy fastidiosas y cansonas”.

Según las investigaciones preliminares, hasta el momento son 30 atletas, en su mayoría mujeres de escasos recursos, las que fueron acosadas por el entrenador y están a la espera de cómo se desarrolla la investigación de la Fiscalía y las decisiones judiciales que se tomen al respecto.

Esto llevó a que la viceministra del Deporte, Daniela Maturana, estuviera este 2 de febrero en Bucaramanga realizando un acompañamiento pedagógico para la atención de casos de violencias basadas en género en el sector del deporte y promoviendo la campaña #NiSilencioNiViolencia.

Los presidentes de las ligas deportivas de Santander fueron los primeros en recibir las capacitaciones en materia de género, prevención, detección y atención de violencias, acoso, abuso, maltrato y discriminación.

“Desde el ministerio necesitamos que los clubes y las ligas sientan que también es responsabilidad de ellos para que haya sanciones claras y contundentes en la lucha contra estas violencias”, dijo la viceministra Daniela Maturana Agudelo, quien dio apertura a la jornada.

Los asistentes se capacitaron en conceptos básicos de género, tipos de violencia, cómo detectarlas y cuáles son las vías de asistencia y denuncia que las autoridades y el Ministerio del Deporte tienen a su disposición.

“Todavía nos falta mucho por aprender sobre estas situaciones y cómo abordarlas, pero tenemos que empezar a identificarlas”, reconoció el presidente de la Liga de Atletismo de Santander.

Al evento, al que se convocaron los directivos de las 37 ligas deportivas del departamento, asistieron presencialmente representantes de las ligas de atletismo, boxeo, voleibol, vela, taekwondo, baloncesto, gimnasia, lucha y de las ligas del sector paralímpico de la región.

“Como ministerio podemos crear cursos e ir a las ciudades, pero si los actores del Sistema Nacional del Deporte no nos ayudan con corresponsabilidad, no vamos a ver una transformación”, recalcó la viceministra.

En coordinación con la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga y las autoridades competentes, el Ministerio del Deporte continúa con el seguimiento y acompañamiento a los casos de acoso denunciados por deportistas del departamento.

“Hay dos retos importantes. Garantizar el restablecimiento de derechos a los atletas, tanto hombres como mujeres, para que no abandonen el deporte y actualizar la normatividad del deporte porque no tenemos las herramientas jurídicas para sancionar en casos de violencias basadas en género”, explicó Maturana.

Un caso de abuso sexual en Boyacá

El pasado 25 de enero la Liga de Atletismo de Boyacá requirió al requirió al Club Jaz Sao Olímpica para que suspenda al exatleta y formador José Jacinto López como entrenador para que aclare lo sucedido en un caso de presunto de acceso carnal abusivo contra una menor de 14 años.

De acuerdo con la liga, esta decisión se toma de manera preventiva hasta que López enfrente las acusaciones.

Según el Portal 7 Días Boyacá, la denuncia está en el despacho de la fiscal 349 de la ciudad de Bogotá y en el documento se describe que la joven víctima tuvo que ser valorada por Medicina Legal. De acuerdo con el relato de la mujer, el abuso sucedía en la casa de López y en los hoteles cuando viajaban a Bogotá para eventos deportivos.

El primer abuso sexual, según la joven, ocurrió cuando ella tenía 14 años y habría sido recurrente por un largo tiempo.

Nunca quiso usar condón. Siempre me dijo que no podía decir nada porque el equipo se iba a acabar (…) me decía que si yo decía algo o dejábamos de hacer lo que estaba haciendo, nos iba a sacar del equipo a mí y a mis compañeros.

