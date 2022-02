Video: el tremendo beso que confirma la buena relación de Epa Colombia y Diana Celis

Tomada de Instagram @diana_celis5

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, y Diana Celis, futbolista integrante del equipo femenino del Independiente Santa Fe, en las últimas semanas han dado de qué hablar en redes sociales por cuenta de unas afirmaciones en las que se tiraban la pelota de quién habría sido la que le pidió el tiempo a la otra y tomar distancia en la relación.

Sin embargo, han sido personas cercanas a la pareja y la misma empresaria, quienes habrían confirmado que no existe tal separación. El primero en hacer público lo bien que avanza la relación fue el mejor amigo de Daneidy Barrera, quien compartió con sus seguidores en una ronda de preguntas y respuestas, y aseguró que todo marchaba bien entre las dos personalidades del entretenimiento.

Por su parte, Epa Colombia compartió un emotivo mensaje en la cuenta de la futbolista cuando esta publicó un carrete de imágenes mientras realizaba la firma de la renovación de su contrato por el Independiente Santa Fe. Luego de esto, los seguidores de la pareja se preguntaron si realmente se habrían distanciado en algún momento o todo se trataría de una nueva estrategia de la bogotana.

“Realmente me siento orgullosa de ti ❤️ quiero verte triunfar🏆 ¿sabes por qué? Porque tu me apoyaste tanto para ser una empresaria tan exitosa que mereces lo mejor de mi nunca te dejare sola ya que estos 6 años te sigo demostrando que nada ni nadie va cambiar esto que siento por ti te amo”, comentó Daneidy Barrera en la publicación de su novia.

En la más reciente publicación de Epa Colombia en la cuenta de Instagram de su empresa sorprendió con la aparición de la futbolista al interior de la lujosa camioneta que adquirió la bogotana de la marca Mercedes Benz, allí, mientras la generadora de contenido se movía al ritmo de la música con sensuales movimientos logró robarle un beso a Celis.

Aquí el video del apasionado beso entre Epa Colombia y Diana Celis :

La pareja se había distanciado por problemas en su relación y hoy confirmaron que su relación va muy bien

Varios de los internautas que siguen los pasos de la empresaria han reaccionado a las imágenes que compartió en sus redes sociales y se han mostrado felices porque la pareja solucionó sus problemas y otros especulan nuevamente que se trataría de una estrategia de Epa Colombia para aumentar sus seguidores y comercializar más sus productos capilares.

El portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar la información que comparten las celebridades en sus redes sociales, y ya superan las 175.000 reproducciones con 7.000 ‘me gusta’ de los internautas. Entre los más de 300 comentarios destacan:

“Puro show”, “Nunca se dejaron, es solo polémica, yo la admiraba, pero ya la dejé de seguir, ya me cae mal”, “Que viva el amor carajo”, “Yo esperando el apasionado beso”, “Que relación más tóxica”, “Epa ama tanto a Celis que hace lo que sea por ella”, “Ustedes creen que Diana va a dejar de lado los huevitos de la gallina de oro”, entre otros.

Indignada por el millonario pago a la DIAN

A través de sus redes sociales, Epa Colombia compartió un video en el que se ve muy molesta por la millonaria suma que tendrá que pagarle en tributos a la DIAN, situación que no le cayó muy bien a la empresaria, que destacó que la cifra asciende a más de $1.000 millones de pesos.

“Me duele el alma, linda. Estuve trabajando todos estos días súper duro porque la DIAN me dijo ‘necesito que me pagues mil millones’. Uy amiga me dolió hasta el alma, amiga”, expresó a través de sus ya conocidas historias de su exitosísima cuenta de Instagram.

