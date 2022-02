Este debería ser el director técnico de la selección Colombia, según Hernán Peláez

Hernán Peláez explicó cuál debería ser el técnico de la selección Colombia. Fotos: REUTERS (Agustin Marcarian) / Colprensa (Diego Pineda)

La derrota de la selección Colombia, a manos de Argentina en condición de visitante, ha provocado que miles de hinchas pidan la destitución de Reinaldo Rueda. La clasificación al Mundial de Catar 2022 luce muy lejana, pues, más allá de que la ‘Tricolor’ triunfe en los dos partidos que le quedan, depende de otros resultados.

Desde que asumió el cargo, el estratega caleño ha dirigido 20 partidos, con un saldo de cinco victorias, 10 empates y 5 derrotas. Esto se ve reflejado en un rendimiento del 42 %. Además, los resultados han sido inferiores en los duelos más recientes: ya son siete partidos consecutivos sin poder ganar en eliminatorias (el último fue contra Chile el pasado 9 de septiembre). Y esto se debe sumar una racha de 646 minutos sin marcar gol.

Sin embargo, Rueda fue optimista en la rueda de prensa y manifestó que se mantendrá en el cargo para luchar, hasta el último momento, por un cupo al certamen orbital: “Estamos con la motivación y disposición de cumplir hasta último minuto. Se alejó pero no estamos muertos todavía. Indudablemente es remoto y se tienen que dar otro tipo de resultados, no nos podemos autoengañar. A veces se ha logrado clasificar en el último segundo de la última jornada o por un punto o un gol, esperemos que podamos cumplir”.

Actualmente, Colombia es séptima de las eliminatorias sudamericanas con 17 puntos. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

¿Cuál debería ser el técnico de la selección Colombia?

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Hernán Peláez entregó un balance de lo que fue la presentación de Colombia contra Argentina, y expresó que carece juego colectivo: “No tenemos sentido de equipo, de grupo, usted no vio jugadores que se juntaran. Veía a James Rodríguez con una lentitud... [...] No tenemos juego, y si no lo tenemos cómo llegamos al gol, ¿de ‘chiripa’?”.

Además, indicó que la forma de dirigir de Reinaldo Rueda no es idónea para las necesidades que tiene el combinado ‘Cafetero‘, pues no los futbolistas no le han respondido en el terreno de juego: “Rueda no es un técnico que transmita preocupación, que llame la atención, es muy introvertido, en este momento se necesita una persona que contagie el grupo, que los jugadores se la jueguen por él. Los jugadores que vimos en los últimos partidos no se la han jugado por Rueda”.

¿Quién debería hacerse cargo de la ‘Tricolor’? El periodista deportivo dio su candidato: “Hay que poner un técnico de carácter y de mano dura, alguien como Jorge Luis Pinto, un tipo que es resistido por muchos por su método de trabajo, pero es alguien que sacude el cuento”.

Por último, Peláez aseveró que no solo se trata de cambiar de entrenador. “¿Y a los jugadores cómo los cambiamos? (...) El oficio es buscar un técnico, explicarle qué queremos y que la selección le funcione a ese técnico, porque si no quedamos en las mismas”, concluyó.

Carlos Antonio Vélez también tiró pullas, pero no solo al entrenador:

El también comunicador colombiano no escondió su molestia por el resultado en territorio argentino, sin embargo, apuntó a la actitud de algunos jugadores de la selección: “Hoy cuando más se necesitaba tirar del carácter, más asomó el eterno ‘pecho frío’ del jugador colombiano. Lo más fácil es cargarle la mano al DT”, dijo en primera instancia en el programa Planeta Fútbol de Win Sports.

“Rueda se va a ir, pero nosotros no podemos permitir que pasen, frente a las páginas de la historia, como si no hubiera sucedido nada, los que le entregaron los puntos a Ecuador y Uruguay y que hoy no fueron capaces de enderezar la historia”, agregó.

Vélez sostuvo que el entrenador “hizo su trabajo y no se pudo”, pero que en el camino deben irse varios futbolistas del equipo nacional: “La lista es grande. (...) Tenemos que hacer una limpieza, nada que nos ate al pasado”.

