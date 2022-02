Cancelado el concierto de Erasure en Colombia

Erasure anuncia concierto en Colombia. Foto cortesía

Ocesa Colombia y Live Nation informaron que la gira mundial que tenía planeada la agrupación Erasure, para los próximos meses, queda cancelada. The Neon Tour, nombre que llevaba la gira de conciertos del dúo británico, ya no será realizada y, por lo mismo, esto afecta la fecha que se había agendado en Colombia. El evento que se iba a desarrollar el próximo 19 de julio de 2022, en el Royal Center de Bogotá, ya no se podrá hacer. De acuerdo con lo que reportó la agrupación, las razones para la cancelación recaen en temas familiares.

“Lamentamos mucho anunciar que debido a circunstancias familiares inesperadas fuera del control de cualquiera, hemos tenido que tomar la decisión extremadamente difícil de cancelar las fechas futuras de The Neon Tour y por lo tanto, ya no nos presentaremos en los shows planeados en el Reino Unido, Europa, América del Sur y América del Norte de este año”, se lee en el comunicado entregado a la prensa.

“Vince y Andy están bien y aunque están muy decepcionados de verse obligados a cancelar el resto de la gira, envían sus más sinceras disculpas a todos los afectados por las cancelaciones. Gracias por su comprensión y esperamos poder volver a tocar para todos muy pronto”, se agrega en el documento.

Para la devolución del dinero, explicó la compañía organizadora, hay que estar al pendiente del reglamento de Eticket. Esta empresa será la encargada de enviar la respectiva comunicación a los compradores.

En caso de haber adquirido los tiquetes con tarjetas de Crédito o Débito, los seguidores de los artistas recibirán el dinero invertido a esas mismas cuenta. Es necesario que se haga la verificación del trámite de devolución, por parte de eticket, con la entidad bancaria con la que se realizó procedimiento.

Por el otro lado, si la compra se hizo en efectivo, se tendrá que escribir y remitir un correo electrónico a pqrs_colombia@eticket.com.co con el asunto “Devolución Erasure” para iniciar el proceso.

Se deben agregar los siguientes datos en la solicitud: nombre completo del comprador; tipo y número de documento de identificación del comprador; número de celular del comprador; correo electrónico del comprador; número de entradas adquiridas; localidad de las entradas; número de folio o confirmación de las entradas; ID de cada entrada y copia de las entradas adquiridas (debe ser legible el número de folio y el ID de cada boleta).

La devolución del dinero en efectivo se realizará en los puntos de Baloto, únicamente, al comprador de las entradas. El ciudadano debe presentar su documento de identidad original y el código numérico de un solo uso (One Time Password “OTP”). Este último dato será entregado a través del correo electrónico o celular suministrados a la compañía.

En caso de que el valor de la boletería supere un millón de pesos, que es el monto máximo por transacción, se entregarán los OTP adicionales suficientes hasta completar el número de transacciones necesarias hasta alcanzar el valor total de la boletería. La devolución del dinero se realizará excluyendo el valor del cargo por servicio de boletería, pues la prestación del mismo fue efectivamente ejecutada, teniendo en cuenta los términos de uso y las condiciones de compra aceptados en el momento de la compra.

“Los datos personales que suministre serán usados exclusivamente para tramitar y dar respuesta a su solicitud de devolución del dinero, para lo cual estos serán compartidos con los aliados de la red de puntos BALOTO, con la única finalidad de validar la identidad de quien va a recibir la devolución del dinero en efectivo, conforme a la Política de Privacidad y de Tratamiento de Datos Personales General, que podrá ser consultada en https://www.eticket.co/avisodeprivacidad/”, recuerda la compañía.





