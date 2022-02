Escándalo en la Universidad Sergio Arboleda vincula a funcionarios del Estado

Un nuevo escándalo implica a varios nombres importantes de la política colombiana, no obstante, el foco se centra directamente en la Universidad Sergio Arboleda, pues tras varias investigaciones se han hallado extraños movimientos financieros que vinculan directamente al rector de esta institución educativa y de tan alto prestigio en el país.

Todo nace después que el abogado Leonardo Espinosa, quién al día de hoy dirige la división de investigación de esta Universidad, adelantara investigaciones para exponer unas denuncias en contra del rector de la misma, Rodrigo Noguera Calderón, en donde hay unas irregularidades financieras entorno a una nómina paralela que beneficiaría a empresas del mismo rector y además de esto a varios funcionarios y ex funcionarios del Estado.

Al día de hoy, la Universidad Sergio Arboleda tiene adjunta la Fundación Fundeusa, que se encarga del desarrollo y el funcionamiento adecuado del alma mater, sin embargo, tras las denuncias y la inspección de la alcaldía de Bogotá, quien estuvo al tanto de la situación y el proceso, ya hay revelaciones que crean diferentes dudas entorno a los dineros manejados por Rodrigo Noguera Calderón, quién es rector de la Universidad y directivo de la Fundación. Cabe resaltar que Ernesto Lucena Barrero también hace parte da la dirección de dicha Fundación, desde su salida del Ministerio del Deporte y su parentesco como hijastro del rector de la Universidad.

Según Daniel Coronell en W Radio, la Fundación recibió un dinero que fue donado por una empresa familiar del director de la Universidad y desde la fundación, se realizó la entrega de un beneficio a otra empresa familiar del mismo rector, es decir que, todo se convierte en un círculo financiero en donde desde las empresas del rector se dona a la fundación y desde la fundación se da rédito en dinero para otras empresas del mismo.

Por parte del abogado Leonardo Espinosa, existe una gran preocupación acerca de lo que pueda pasar a futuro con la universidad, pues según le confesó a Daniel Coronell, no es solamente él, sino son varios de los empleados de la universidad que se encuentran preocupados ante la grave situación, pues consideran que el rumbo que lleva a la institución no es el adecuado y no es coherente con el desarrollo que ha venido llevando a lo largo de los años.

De igual manera, hizo un señalamiento importante entorno a Ernesto Lucena Barrero, pues el exministro del deporte, tras su salida del Gobierno nacional, habría llegado a la universidad pretendiendo ser el heredero y propietario de la misma según Espinosa.

A su vez, el abogado ya ha hecho llamados insistentes ante el rector Rodrigo Noguera, para que aclare esas presuntas irregularidades en el estado financiero de la universidad por una posible doble nómina. Noguera, sostuvo que no conocía de estos casos y que quizá ni siquiera los recuerda aseveró en esta oportunidad el abogado Leonardo Espinosa.

La visita de la semana anterior, la realizó el Ministerio de educación para analizar el contexto en que se encuentra la universidad, las posibles falencias y soluciones que tengan que tomarse a largo plazo, sin embargo, hay un ánimo pesimista por parte del abogado quien asevera que es complejo que se haga una intervención para el esclarecimiento de estas irregularidades, pues desde el Gobierno de Iván Duque es difícil que se efectúe algo en contra de la Universidad de la cual él es egresado, siendo la Sergio arboleda quién le entregó su título profesional.

La denuncia del abogado también vincula al caso al ex Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos, el actual Fiscal General para la Nación Francisco Barbosa y el ex magistrado Jorge Pretelt, quienes habrían recibido dineros después de no prestar ningún tipo de servicio. Cabe resaltar que dos de los implicados han hecho parte Estadio en el presente periodo gubernamental.

