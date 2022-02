Denuncian que pareja de la secretaria de Planeación tiene millonarios contratos con la alcaldía de Claudia López

Fotografía de archivo, tomada el pasado 5 de noviembre, en al que se registró a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante una entrevista con Efe, en Madrid (España). EFE/Juanjo Martín

Un nuevo escándalo golpea la alcaldía de Claudia López, pues este 31 de enero se conoció que Felipe Morales, el esposo de la actual secretaria de Planeación de Bogotá, María Mercedes Jaramillo, tiene varios contratos millonarios con distintas secretarías del distrito.

La denuncia la hizo el exconcejal Andrés Forero del Centro Democrático, quien a través de su cuenta de Twitter mostró los seis contratos que obtuvo Morales con la Secretaría General y de Movilidad y con los que ha obtenido de $860 millones durante los últimos dos años.

El político aseguró además, que en los próximos días se llevará a cabo una adición al contrato de Morales con el distrito, lo que sería una irregularidad dentro de la contratación de la alcaldía.

No está bien que la pareja sentimental de una secretaria del despacho de Claudia López, que lideró todo el proceso del POT y que acolitó que la alcaldesa lo sacara por decreto, durante esta alcaldía haya suscrito contratos por más de 800 contratos con diversas secretarías de este Gobierno.

Sobre el escándalo, el Distrito Capital señaló que los honorarios del contratista son acordes al mercado laboral y a las tablas existentes para los honorarios dentro de las dos entidades en las que es contratista.

Advirtió también que las funciones de Felipe Morales no se cruzan con las labores de la Secretaría de Planeación.

El señor Felipe Morales cuenta con la formación y experiencia necesarias para asesorar en diversos temas cruciales tanto a la Alcaldía, como a la Secretaría de Movilidad, en temas como estructuración de proyectos e infraestructura.

La alcaldía señaló que Morales se ha desempeñado como contratista con el distrito desde 2007 en los gobiernos de Luis Eduardo Garzón, Gustavo Petro, Samuel Moreno y Enrique Peñalosa.

También se aclaró que Morales tiene los contratos actuales desde 2020, antes de que su esposa llegara la Secretaría de Planeación y gerencia de la ERU (Empresa de Renovación Urbana).

Las críticas de Forero van encaminadas a señalar que la alcaldía de Claudia López no ha cumplido, según él, con el discurso de promover el talento y no la palanca durante su gobierno. Además, aceptó que no era ilegal tener diferentes contratos de prestación de servicios con varias entidades.

“Me parece que no es aceptable que mientras la alcaldesa hablaba de transparencia, de cero amiguismos, que tenía que haber talento y no palanca, permite este tipo de situaciones en su gobierno”, dijo Forero a Semana.

La revista reveló que uno de los contratos de Morales con la Secretaría General de la Alcaldía es para prestar los servicios profesionales especializados al despacho de la alcaldesa mayor y a la Secretaría Privada, apoyando la realización de seguimiento de los proyectos estratégicos al plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá.

Esposa del exasesor de la Presidencia también habría firmado contratos con la Alcaldía de Bogotá

El alcance de los millonarios contratos con el Estado de Karen Vaquiro, esposa de Andrés Mayorquín, el exasesor de la Presidencia de la República, llegaron hasta la Alcaldía de Bogotá, la Personería Jurídica y la Gobernación de Cundinamarca, entidades con las que, según conoció NotiCentro1 CM&, tuvo contratos por más de 135.878.206 millones de pesos, entre 2020 y 2021.

Cabe recordar que, entre enero de 2020 y diciembre de 2021, Vaquiro obtuvo 24 contratos con más de 15 entidades del Estado, es decir, logró en menos de dos años suscribir contratos por más de $1.245 millones de pesos.

El escándalo le costó el puesto a su esposo Andrés Mayorquín como asesor de la Presidencia de la República pues, al parecer, él habría influido para que Vaquiro se viera beneficiada con dicho contratos.

Según conoció NotiCentro1 CM&, el contrato “más jugoso” que suscribió Vaquiro fue durante cinco meses con la Gobernación de Cundinamarca por un valor de $47,5 millones. De acuerdo con la información obtenida por el noticiero, el objetivo del contrato era prestar servicios especializados en el despacho de la secretaria privada de la entidad para el análisis y estudios de proyectos de ley. En total, Vaquiro recibió una asignación mensual de $9.500.000.

Pero el escándalo no llega hasta ahí. El exconcejal y candidato al Congreso de la República, Hollman Morris, también denunció que, entre los 24 contratos que Vaquiro ejecutó, hay dos que fueron suscritos con la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá.

