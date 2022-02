Daniel Galán avanzó a octavos de final del ATP 250 de Córdoba

Un gran debut tuvo el tenista colombiano Daniel Galán en el cuadro principal del ATP 250 de Córdoba. El bumangués se impuso en dos sets con parciales 7-5 y 6-3 al boliviano Hugo Dellien, número 109 del mundo. Según Fabián Valeth, integrante de la oficina de comunicaciones de la Federación Colombiana de Tenis, es la primera victoria de un colombiano ante un boliviano en un torneo de 250 de la ATP.

Galán accedió al cuadro principal bajo la figura de Lucky Loser tras perder en la final del cuadro clasificatorio pero beneficiarse en el sorteo tras el retiro de Juan Manuel Cerundolo. El próximo rival del colombiano será el español Jaume Muñoz, número 88 en el ranking de la ATP. Una victoria podría enfrentarlo ante el argentino Diego Schwartzman, gran favorito al título tras la lesión de Dominic Thiem.

El tenista número uno de Colombia viene de conseguir su primer título en 2022. Daniel Galán se proclamó campeón este domingo del Challenger de Concepción sobre arcilla para ponerle un nuevo trofeo a su vitrina y darle al país una semana inolvidable, teniendo en cuenta que en el dobles también hubo celebración colombiana con Cristian Rodríguez.

Galán, actual 121 del mundo, logró imponer su favoritismo en la final por 6-1, 3-6, 6-3 ante el argentino Santiago Rodríguez (276°), un jugador que venía impulsado por el título que había ganado la primera semana del año en el Challenger de Buenos Aires (Argentina), que había significado su estreno absoluto en trofeos este circuito.

De esta manera, Galán celebró tercer trofeo Challenger que se suma a los que consiguió en San Benedetto (Italia) 2018 y Lima (Perú) 2020. El santandereano iguala a Jairo Velasco en el listado histórico de colombianos con más títulos en sencillos en torneos Challengers.

Dominic Thiem se pierde el Córdoba Open por lesión

La jornada del lunes del Córdoba Open, certamen que abre la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y se disputa en el Polo Deportivo Kempes, amaneció con una noticia triste. Dominic Thiem (37° del ranking ATP) no podrá estrenar su nombre en el torneo: una molestia en los tendones de la mano derecha, residuo de la lesión en la muñeca que lo alejó del circuito en el último año, le impedirá participar como segundo preclasificado. “Lo siento mucho pero tengo que anunciar mi salida de Córdoba. En los últimos días sufrí una lesión menor en mis nudillos. Es un esguince ligamentario. Lo positivo es que están perfectamente bien, pero siento mucho dolor y también me genera una falta de práctica. Estoy muy triste, pero volveré cuando esté al cien por ciento”, señaló, apesadumbrado, el campeón del US Open 2020.

La baja de Thiem se suma a la ausencia de Juan Manuel Cerúndolo (79°), campeón defensor que sufrió un desgarro en el sóleo derecho y no podrá defender la corona en la cuarta edición. El austríaco será reemplazado por el serbio Nikola Milojevic (136°), perdedor afortunado (fue derrotado por Juan Pablo Ficovich en la última ronda de la qualy) que comenzará su camino en octavos de final. Se medirá con su compatriota Nicolás Jarry (149°), proveniente de la clasificación, o el argentino Tomás Martín Etcheverry (128°), que recibió una invitación por parte de la organización. El Córdoba Open 2022 se disputa del 29 de enero al 6 de febrero en el predio Mario Alberto Kempes.

