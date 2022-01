“Todos merecemos segundas oportunidades”: Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, habló de su renovación física y emocional

Foto: Instagram @dayanajaimes55

Dayana Jaimes, ‘La mona’ como le decía el fallecido Martín Elías, desde hace algún tiempo se sometió a una cirugía variátrica con la cual logró bajar de peso y recuperar esa figura que la caracterizó cuando conoció al cantante vallenato. Desde que se realizó el procedimiento a hoy, la mujer ha bajado 32 kilos y continúa en su proceso.

En entrevista con ‘La Red’, Jaimes contó que ha sido lo más difícil que ha tenido que enfrentar en todo este proceso, cómo está su situación sentimental y qué beneficios le ha traído este cambio en su rutina diaria.

“Lo más difícil fue hacerlo con más disciplina, porque yo ya venía haciendo ejercicio desde hace mucho tiempo, pero la dedicación y la disciplina fue lo más difícil, pero cuando uno comienza a ver los resultados y a notarlo, uno se entusiasma y esto se convierte en día a día de cada quién”, expresó Dayana Jaimes para ‘La Red’.

Más allá de los cambios físicos que se pueden evidenciar en su cuerpo, para la viuda de Martín Elías esto ha significado un crecimiento y evolución de la mujer que fue, lo que ha significado un aumento en su confianza y el amor propio hacia sí misma.

“Es un proceso bastante lindo donde ha aumentado mi confianza, mi autoestima, ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Ahora que veo a la Dayana de antes me veo yo y digo ‘Dios cómo llegué a ese peso’, antes estaba en talla L, XL y ahora estoy en XS”, agregó a su relato Jaimes.

Además de asesorarse por especialistas para sus entrenamientos diarios, Dayana Jaimes ha visitado también nutricionistas que le han servido de guía para el cambio de su rutina de alimentación, por lo que hoy en día se mira a un espejo y se siente una mujer sexy a pesar de no sentirse cómoda presumiéndolo en sus redes sociales.

Por otra parte, mucho se ha hablado de la nueva oportunidad en el amor, que se estaría dando a pesar de la pérdida que significó para ella el fallecimiento de su esposo Martín Elias, sin embargo, prefiere mantenerlo alejado de lo público para evitar los malos comentarios de algunos seguidores.

“Todas las personas merecemos ser felices, merecemos darnos oportunidades y en el amor estoy bien, estoy muy feliz, tranquila, pienso que todos merecemos segundas oportunidades y conocer personas, por lo que en estos momentos me siento muy contenta”, agregó para el programa de chismes de Caracol.

Y aclaró que no es que tenga escondido a su nuevo amor, pero si prefiere guardar esa prudencia en redes pues ha recibido réplicas de algunos fanáticos quienes le recalcan que no merece una nueva oportunidad en el amor.

“El tema del amor me siento mejor manejándolo de esa manera. A mí no me gusta mucho hablar de futuro y la última palabra la tiene Dios y no, espero a vivir el momento, con tranquilidad. Yo no decidí vivir todo lo que pasó y ninguna mujer debería sentirse mal por conocer a otra persona o volverse a enamorar, todos merecemos ser felices”, concluyó Dayana Jaimes.

