Por decisión en el caso de Felipe Muñóz, bandas cancelan su presentación en el Carnaval Fest de Medellín

El pasado 19 de enero, se conoció el fallo absolutorio del músico Felipe Muñoz, un reconocido barrista del Atlético Nacional y baterista de la banda ‘Tr3s de coraZón’ en un caso en el que se le acusaba de proporcionar a su expareja una bebida con una pastilla de misoprostol para que la joven abortara.

“En términos concretos soy inocente. Estoy contento, estoy feliz, porque soy inocente, porque la justicia colombiana lo ha demostrado. Sin embargo, no quiero ser triunfalista y quiero mantener la serenidad que es la misma que le quiero pedir a todos los que me quieren, me respaldan y me apoyan, más allá de la reflexión que debemos dejar en la sociedad de lo cuidadosos que debemos ser para no satanizar a una persona”, indicó Muñoz en sus redes sociales sobre su fallo absolutorio.

Sin embargo, en redes sociales se ha generado toda una polémica entre los seguidores del concierto acerca de la decisión, pues aseguran que es el mismo Felipe Muñoz quien creó el evento ‘Carnaval Fest’ en el que se presentaría la banda ‘Tr3s de CoraZón’ a la que él pertenece. Cabe destacar que en este festival de rock, se reúnen algunas de las mejores bandas exponentes de este género musical que tiene lugar en la ciudad de Medellín.

El anuncio lo hizo el festival en su cuenta de Instagram por medio de una publicación a modo de comunicado de prensa en el que aseguraba que la banda ‘Tr3s de CoraZón’ ya no formaba parte del cartel oficial y que el próximo lunes 31 de enero anunciará su reemplazo.

“Buenas tardes amigos rockeros. Les contamos que la banda Tr3sdecoraZón, no participara en la versión 2022 de nuestro #CarnavalFest. Pendientes, ya que el lunes 31 de enero, anunciaremos la banda que los reemplazará. ¡Feliz tarde! #CarnavalFest2022 🤘🏻”, fue el pie de foto con el que el festival acompañó su publicación.

Otra de las bandas que integraba el cartel oficial del festival de rock más importante de Medellín, conocida como ‘Margarita Siempre Viva’ también anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que retiraba su nombre de las presentaciones.

“Margarita Siempre Viva no comparte el espíritu ni la filosofía de los organizadores del carnaval fest, por este motivo, nos retiramos oficialmente de este festival”, fue la publicación que compartió la banda nacida en Bello, Antioquia, declinando su participación en el festival musical.

Con cerca de 3.000 ‘me gusta y 150 comentarios, los comentarios de la banda de rock antioqueña lamentaron la noticia pero apoyaron la decisión de sus integrantes de no presentarse en un evento organizado por una persona que presuntamente es culpable de ocasionar un aborto no consentido.

Qué originó la denuncia

Según mencionó El Espectador el pasado 19 de enero, la denuncia fue interpuesta en 2018 por una joven que responde al nombre de Milena, quien indicó que fue en compañía de Felipe Muñoz a un centro médico para confirmar el embarazo y que allí, le habría proporcionado una bebida de caja ya abierto por el músico y que, según el relato de la denunciante y los exámenes de Medicina Legal, contenía misoprostol, sustancia abortiva de libre venta.

Milena habría arribado en la fecha indicada ante el juez, con sangrado vaginal al hospital Pablo Tobón Uribe de la capital antioqueña, diganósticada con una amenaza de aborto. Según mencionó El Espectador, la Fiscalía indicó durante el juicio que los mensajes de texto entre Milena y Felipe, dan cuenta de una actitud poco amable por parte del denunciado cuando fue enterado del embarazo.

