María Fernanda Navia contó los difíciles momentos que vivió al perder a su mamá en Navidad

Tomada de Instagram @mafenaviac

La exreina y presentadora, María Fernanda Navia, contó recientemente para el programa de entretenimiento ‘La Red’ los difíciles momentos que vivió en Nochebuena al perder a su mamá, Luz Cardona, quien venía padeciendo problemas cardiacos desde hace varios años, aproximadamente. En medio del duelo que atraviesa, describe a su mamá como una mujer que dejó un legado importante para el país en materia de salud.

“Mi mamá fue la primera mujer coronel de Colombia en la Fuerza Aérea colombiana, de ese primer curso de mujeres profesionales que ingresaron y que abrieron todo un camino para que hoy en día la mujer colombiana pudiera hacer parte de las Fuerzas Militares”, relató Navia para el programa de chismes de Caracol.

Luz Cardona, madre de la presentadora, médica especialista en medicina aeroespacial, comenzó a sentir unas molestias en su salud cardiaca, desde hace aproximadamente tres años, según contó María Fernanda Navia agregando que una de las primeras intervenciones médicas a las que se sometió su mamá fue el implante de un marcapasos en 2018.

“En 2019 tuvieron que hacerle una cirugía a corazón abierto y todo esto lo superó muy bien, llegó la pandemia y en el encierro se evidenció un problema que tenía en sus pulmones llamado ‘Fibrosis Pulmonar Ideopática’, por lo que en julio tuvimos que tomar la decisión de llevárnosla a vivir a Cali”, mencionó la presentadora, para ‘La Red’.

El traslado a la capital del Valle del Cauca principalmente era para mejorar las condiciones de salud de su mamá, buscando una mejor oxigenación y la temperatura, porque la de Bogotá también estaba afectando la salud de la progenitora de Navia, presentando un descenso en su saturación cuando en la ciudad se presentaban bajas temperaturas.

En medio de su historia, María Fernanda Navia reveló que en ese momento en que tomaron la decisión de trasladar a su mamá a Cali, comenzó un desprendimiento físico pues la señora Cardona comenzó a despedirse poco a poco de sus familiares, pues cómo médico y como científico conocía de la evolución de su enfermedad.

Cuando llegó el momento de organizar las festividades navideñas en compañía de su mamá, un evento inesperado en la salud de su mamá hizo que cambiaran todos los planes pues el armar el arbolito, las novenas y la cena pasaron a un segundo plano por acompañar a su mamá en la clínica todos los días.

“Yo tenía mi viaje planeado para el 21 de diciembre con mis hijas y mi esposo, sin embargo, el 15 de diciembre me llamaron que la tenían que hospitalizar, se empezó a poner mal, empezó a saturar peor. Le dieron de alta muy rápido, estuve con ella todo el fin de semana y el 20 se volvió a enfermar, hospitalizándola nuevamente”, relató la presentadora.

Tal como lo tenía planeado, acompañada de su familia, María Fernanda llega a la clínica donde se encontraba internada su mamá quien ya se encontraba en UCI y pide al personal médico que le permitieran ingresar con sus hijas.

Llegado el 24 de diciembre, junto a sus hermanos pasaron toda la noche acompañando a Luz Cardona y finalmente, falleció y en palabras de la presentadora que en su creer religioso sintió que fue un privilegio que su mamá falleciera el día del nacimiento del Niño Jesús.

“Cuando pienso en la próxima navidad, no me la imagino y pienso que va a ser muy duro. Si algo sentía cuando quitaba el árbol de navidad es que no me interesa, le decía a mi esposo ‘por mí regalo esto ya, no me interesa el árbol, el pesebre, nada’, pero tengo dos niñas que tienen que seguir viviendo esa magia y por las que tengo que seguir viviendo momentos felices para ellas, y es lo que mi mamá hubiera querido”, concluyó Navia para ‘La Red’.

