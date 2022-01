Miguel Uribe Turbay salta a la arena nacional con la cabeza de lista del Centro Democrático

Miguel Uribe Turbay Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal aspiraba a ser la cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático, luego de obtener la segunda mayor votación en la elección interna de candidato presidencial que dejó como candidato del partido a Óscar Iván Zuluaga. Pero en sus planes se interpuso un acuerdo que estableció el expresidente Álvaro Uribe con Miguel Uribe Turbay en 2021. El exmandatario decidió honrar su palabra y cederle su posición al excandidato a la Alcaldía de Bogotá, lo que mostró las fisuras que se han creado al interior del partido de derecha.

“El año pasado recibí la invitación del presidente Álvaro Uribe Vélez para ser candidato al senado y tomé la decisión de aceptar, porque hoy el país no puede caer en manos de un sector radical, que pretende empobrecer a los colombianos, ahuyentar la inversión, destruir el aparato productivo del país y la democracia. A eso se suma que Bogotá, Medellín y Cali están en un evidente desgobierno y la capital necesita hoy una representación en el congreso para poder ponerle freno de mano, a este gobierno (de Claudia López) que ha demostrado ser negligente y negativo”, dijo el candidato al Senado en diálogo con Infobae, y enfatizó en su agradecimiento a Uribe Vélez por creer.

Tras las múltiples pullas que ha recibido el candidato por los mismos miembros del movimiento que hoy representa, él confía en su partido pues considera que “esas discusiones son naturales y suceden en cualquier movimiento; y que se van decantando con el tiempo”.

También cree en los conocimientos que a adquirido en los diferentes cargos que ha ejercido en instituciones públicas de la capital colombiana (fue secretario de Gobierno de Bogotá en la administración de Enrique Peñalosa, en el período 2016-2018, y concejal de Bogotá en el período 2012-2015, llegando a ser presidente del cabildo en 2014, además de la candidatura en las elecciones locales de 2019). Incluso, ratificó su interés por la Alcaldía pese a que hoy aspira al Senado.

“Yo me he preparado y he estudiado para poder sacar adelante un modelo de ciudad exitoso conozco la ciudad, tengo el conocimiento y el interés de que se terminen los proyectos que dejamos andando y que hoy están en riesgo por Claudia López, creo en el poder transformador de la Alcaldía de Bogotá para mejorar las condiciones de los ciudadanos, creo que tiene un impacto para mejorar la vida urbana y generar más oportunidades”, anotó la cabeza de lista del Centro Democrático.

Uribe Turbay enfocará su campaña al Senado en hacerle seguimiento a los mandatarios regionales que incumplan sus planes de Gobierno y propone que sean sancionados si es necesario para poder garantizar a los ciudadanos que se les cumpla lo que se les promete.

“Yo tomé la decisión de ser candidato al senado para defender la democracia y las instituciones, para apoyar la fuerza pública, para poder respaldar al sector productivo, proponer una política ambiciosa y amplia que garantice que las personas que hayan tenido que sufrir las consecuencia de la pandemia, tengan más y mejores oportunidades. Sin embargo, es necesario también trabajar en la confianza de la buena política, es evidente que hay políticos que ganan con mentiras”, aseguró.

Para el ejemplo usó a sus dos mayores contrincantes: Petro, a quien lideró la oposición desde el Concejo, y López, con quien perdió la elección del 29 de octubre de 2019, quedando en cuarto lugar. “En el caso de Bogotá todos los días vemos como Claudia López propuso una cosa en campaña y hace otra gobernando, Claudia López se contradice constantemente y en el caso de Gustavo Petro vemos como proponen cosas que no pueden cumplir, es por eso que una de mis propuestas pretende, que los gobernadores y mandatarios que no cumplían con su programa de gobierno deben ser inhabilitados para cargos futuros en el Estado”, compartió Miguel Uribe sobre su bandera de campaña.





