Así respondieron los candidatos de la Coalición Centro Esperanza a la salida de Ingrid Betancourt

La precandidata a la presidencia de Colombia Ingrid Betancourt anunció su marcha de la Coalición Centro Esperanza por una “falta de posición clara” frente a los apoyos de políticos vinculados supuestamente con casos de corrupción. En un vídeo publicado en Twitter, Betancourt contó que retira su apoyo a la coalición de la que formaba parte desde hacía un año, y que se presentará de manera independiente a las elecciones presidenciales de 2022 al frente de su propio partido, Verde Oxígeno.

Esto luego de que la exsenadora lanzará un ultimátum a la Coalición Centro Esperanza, en la que amenazaba con su renuncia a la alianza, en el caso que no se rechazaran los apoyos recibidos por parte del también candidato presidencial, el exministro Alejandro Gaviria, dentro de los que se encuentran algunos políticos de partidos tradicionales y “dirigentes que han acompañado en la agenda a Duque”.

La decisión no cayó nada bien, teniendo en cuenta que el partido liderado por la exsenadora, daría el aval a Humberto de la Calle, para ir al senado, y a Sergio Fajardo y Carlos Amaya para ser precandidatos presidenciales al interior del movimiento. Por lo que tras su salida algunos de los miembros lamentaron el hecho y lanzaron un mensaje.

Uno de los que se pronunció a través de medios, fue Sergio Fajardo, que en entrevista con El Tiempo, comentó: “A mí me da mucha pena lo que está pasando porque las personas que originalmente entramos y construimos la coalición desde septiembre del 2019 hemos hecho un esfuerzo para trabajar en conjunto (...) esto que está pasando es lamentable pues no corresponde con lo que nosotros queremos ser en el país”.

Y agregó que no estuvo de acuerdo con la forma en la que Betancourt tramitó el desacuerdo: “Yo no estoy de acuerdo con la forma como Ingrid dio varios ultimátum. He trabajado con ella, podemos discutir unas cosas y estar de acuerdo en otras, pero creo que se ha equivocado y lamento que haya decidido salirse y escoger un camino como para ella sola”.

Por otra parte, Carlos Amaya resaltó el trabajo de la exsenador, pero ratificó que continúa en la Coalición: “Lamentamos pero entendemos tu decisión, querida @IBetancourtCol. Eres una mujer muy valiosa para Colombia. Nosotros continuamos el camino en @CoaliEsperanza, proyecto de unidad en el que creemos y hemos construido con mucho esfuerzo. En próx. días anunciaremos paso a seguir”.

A estos mensajes se les unió Humberto de La Calle, que hizo saber su desacuerdo con la decisión de Íngrid Betancourt: “@IBetancourtCol: no puedo estar de acuerdo con tu separación de la @CoaliEsperanza. El problema no somos ni tú ni yo. No podemos dividirnos y repetir el 2018, dejando otra vez a los colombianos presos de los extremismos”.

Además, en su mensaje, el jefe negociador del Acuerdo de Paz de La Habana señaló que debido al apoyó que recibió por el partido de Betancourt en sus aspiraciones al Congreso, no puede apoyar a un candidato que no esté en la coalición.

Finalmente es importante recordar que, antes de conocer la decisión de Betancourt, Jorge Enrique Robleado había compartido la critica de la exsenadora hacia el exministro de salud. “La decisión del doctor Alejandro Gaviria de recibir respaldo en su campaña de un senador de Cambio Radical, ha desatado una crisis al interior de la Coalición. Tal vez los acuerdos fueron insuficientes, cuando hicimos el llamado cónclave”, anotó en sus redes sociales.





