Falcao pidió más apoyo en Barranquilla y puso como ejemplo a los “300 hinchas” de Perú

La caída de la selección Colombia ante Perú, por la fecha 15 de las eliminatorias, no fue bien recibida por varios sectores de la hinchada en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Finalizado el compromiso, y sabiendo que la clasificación al Mundial de Catar 2022 quedó muy comprometida, los jugadores se retiraron del terreno de juego en medio de abucheos y demás agresiones verbales y físicas.

“¡Fuera, fuera!”, se pudo escuchar en medio de los silbidos en el escenario deportivo. Y esa actitud no fue bien recibida por parte de algunos futbolistas de la ‘Tricolor’. James Rodríguez, por ejemplo, caminó rumbo al túnel recriminándole a la afición que no los chiflara, e incluso Miguel Borja tuvo un roce con uno de los hinchas que se encontraban en la tribuna occidental.

Pasadas las horas de mayor tensión, y ya pensando en lo que será el partido contra Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, Falcao García se pronunció en rueda de prensa sobre lo acontecido. El ‘Tigre’ resaltó, en primer lugar, el trabajo que realizó Perú en el encuentro a partir del apoyo que recibió de parte de sus hinchas, que fueron tendencia por hacerse sentir en el estadio aún siendo una minoría.

“Tuvieron 300 hinchas que alentaron 90 minutos y los levantaron durante todo el tiempo para pelear, según sus armas, y aún cuando se vieron sometidos por una gran Colombia, que por momentos los dominó. Ellos, con su plan de juego, llevaron a cabo lo que habían venido a hacer”, explicó el goleador histórico de la ‘Tricolor”.

En ese sentido, Falcao criticó a los seguidores de Colombia, pidiéndoles mayor apoyo y menos recriminaciones: “Creo que en gran parte se le debe al apoyo que recibieron en Barranquilla y nosotros necesitamos de parte de toda la hinchada de Colombia eso: que podamos sentir que están detrás nuestro y que en los momentos difíciles ellos son los que nos están apoyando”.

Falcao aseguró que la selección Colombia necesita más soporte de los hinchas cuando afronte momentos difíciles en los partidos. Video: Twitter @OutofcontextFPC

Sin embargo, el comportamiento de los seguidores, también a través de las redes sociales, ha despertado varias visiones. Carlos ‘el Pibe’ Valderrama señaló, en su habitual análisis tras cada jornada de eliminatorias, que los reproches son apenas lógicos, y que el plantel no debería esperar una actitud diferente: “Cuando uno juega mal lo silban, los aplausos hay que ganárselos y los silbidos también se los gana uno. La afición no se toca. Les mando el mensaje de una vez, la afición no se toca. Cuando uno juega bien la afición aplaude, cuando uno juega mal se tiene que comer los silbidos”.

Un cambio de sede, el pedido de la hinchada:

Luego de lo sucedido, y tras las múltiples críticas de los fanáticos, se abrió un debate con respecto a cuál debería ser la sede oficial de la selección Colombia para los próximos partidos. Muchos consideran que es necesario que el equipo salda de la capital del Atlántico, mientras que otros afirman que el verdadero problema es del cuerpo técnico.

Históricamente, Barranquilla ha sido motivo de buenos resultados para la ‘Tricolor’. Allí, por ejemplo, se consiguieron las clasificaciones a los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Para el camino Alemania 2006, Colombia regresó a la ‘Arenosa’, aunque no logró el cupo para la Copa del Mundo, siendo esa la única vez que el objetivo no se consiguió siendo local en el Metropolitano. En Brasil 2014 y Rusia 2018 el desenlace fue positivo.

El delantero colombiano Luis Díaz disputa un balón con el defensa peruano Aldo Corzo en el partido por la eliminatoria sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, enero 28, 2022. REUTERS/Luisa González

Solo restan tres fechas para que culminen las eliminatorias, y a Colombia solo le queda un partido como local: contra Bolivia. Pensar en un cambio de sede no es algo que sea considerado para el ciclo actual. Sin embargo, la puerta que se tocó por los malos resultados de la ‘Tricolor’ en la capital atlanticense hicieron sonar a Bogotá, Cali y Medellín como posibles opciones de cara al futuro.

