César Gaviria arremete contra el gobierno de Iván Duque: “Nos van a dejar al borde de una guerra civil”

César Gaviria (Colprensa - Diego Pineda)

El director del partido Liberal y expresidente César Gaviria fue clave en la elección del presidente Iván Duque al forjar una alianza con el Centro Democrático y el partido Conservador en 2018, pero con el paso de los años se ha convertido en parte de la oposición al gobierno que ayudó a elegir.

En entrevista con Yamit Amat para el diario El Tiempo, el expresidente Gaviria cuestionó los avances en la implementación de los Acuerdos de Paz, la política económica del gobierno Duque y el deterioro de la seguridad en el país.

Gaviria reconoció que la bancada de su partido apoyó y colaboró con las reformas tributarias que presentó el Gobierno en 2019 y 2020, pero sostuvo que “es bien difícil decir que eso era lo que necesitaba el país con tanta necesidad de apoyo a pequeñas y medianas industrias y a ciudadanos vulnerables que necesitaban recursos para su supervivencia”.

Aseguró que el cuatrienio de Duque terminó sin ninguna reforma importante y “los recursos del Estado se fueron a beneficiar a los adinerados”. Por esa razón propone una iniciativa recurrente en campaña en términos tributarios: eliminar las exenciones.

Gaviria sostiene que sus críticas no se deben a no haber tenido participación del actual Gobierno. El expresidente rompió con la administración Duque en el año 2020 en la Convención Nacional Liberal, al ratificar sus críticas y decir que no había tenido ningún tipo de comunicación con el actual mandatario.

En la entrevista para el diario El Tiempo, el expresidente Liberal sostuvo que tuvieron que realizar una coalición para atajar al Gobierno en el propósito por derogar la Jurisdicción Especial para la Paz que fue la primera acción de Duque.

“Esto nos mostró que la ejecución del proceso en este gobierno estaba llena de obstáculos y así ha ocurrido”, señaló Gaviria, quien además recordó una publicación de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en ese mismo diario, en la que aseguraba que los muertos del paro nacional por la Fuerza Pública eran consecuencia de los Acuerdos de Paz.

Gaviria apoyó el proceso de paz con las Farc del gobierno Santos desde su inicio, incluso propuso la participación de terceros civiles en el mecanismo de Justicia Transicional y de la Fuerza Pública. Así como para 2015 ya hablaba de la necesidad de un referendo que ratificara los acuerdos finales.

Respecto a la implementación de esos acuerdos, Gaviria sostuvo que el Gobierno ha tenido un avance parcial y deficiente, pese a que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU han ratificado su apoyo, a la vez que llaman la atención sobre los incumplimientos.

El expresidente Liberal tampoco cree que se haya avanzado en la seguridad nacional, que ha visto un recrudecimiento de la violencia en los últimos años, más ahora que se acercan las elecciones legislativas y presidenciales, principalmente en el oriente y sur del país. El panorama para Gaviria es desolador.

“Nos van a entregar un país con mucha más violencia que la que teníamos y nos van a dejar así al borde de una guerra civil. Ese es el gobierno que el presidente Duque nos va a dejar. Cada día que pasa es peor y el Gobierno parece aceptar sin mayor esfuerzo esta oleada de violencia”, sostuvo.

Las críticas de Gaviria ya han despertado reacciones, tanto a favor como en contra. De aquellos que coinciden en su análisis del actual Gobierno, como de quienes consideran que sus aseveraciones no tiene asidero.

Reacciones a César Gaviria

“El expresidente César Gaviria no le perdonará nunca al presidente Iván Duque que no haya cedido a sus presiones burocráticas y clientelistas. Esa será su rabia eterna con Duque”, escribió en Twitter el senador del Centro Democrático Ernesto Macías.

También se pronunció el senador Iván Cepeda, respecto a la supuesta tolerancia de la violencia. “La pregunta obvia es ¿por qué consiente que prolifere la violencia en los territorios más altamente militarizados? Se trata de estimular el miedo que conduce a la exigencia de mayor militarización, más armas, más guerra, más “seguridad democrática”. Es decir, el síndrome de dependencia de un gobierno autoritario que practica la violencia de Estado indiscriminada contra la población”, señaló.

Aunque el partido Liberal no ha definido candidato presidencial, Gaviria señaló que buscarán uno que se aleje del gobierno y del Centro Democrático, aunque solo será después de las elecciones legislativas que tomen una decisión pública.

