‌”Abstenerse de cualquier acto proselitista”, el mensaje del Gobierno en conversación sobre periodismo en el Hay Festival

Mensaje del Gobierno en el Hay Festival

La periodista Yolanda Ruiz, quien fue directora hasta este año de RCN Radio y ahora trabaja como independiente, no pasó por alto un mensaje que se transmitió antes de una conversación con los periodistas Daniel Samper Pizano, Daniel Samper Ospina y Daniel Coronell junto a la abogada y columnista Ana Bejarano. El mensaje condicionaba las opiniones del evento y recalcaba la financiación pública del Hay Festival de Cartagena.

Antes de sentarse, Ruiz le pidió a sus compañeros, columnistas del portal Los Danieles, tomarse unos segundos para leer el mensaje que había sido proyectado antes de su conversación. Ella misma pidió que lo repitieran para leerlo. En medio de abucheos del público, leyeron en voz alta la advertencia del evento:

“Este evento hace parte de los programas y proyectos del Gobierno nacional, y se encuentra financiado con recursos públicos. Los asistentes deben abstenerse de cualquier acto proselitista o incompatible en cualquier sentido con las disposiciones legales aplicables a este tipo de eventos”, decía en mayúsculas el aviso de inicio de la transmisión.

“Le pregunto a nuestra abogada de cabecera ¿Qué podemos decir y qué no? Porque, ojo, te tenemos vigilado, Danielito”, dijo Ruiz, quien era la encargada de dirigir la conversación con los demás columnistas invitados, quienes se han caracterizado principalmente por sus posturas críticas al Gobierno y su partido.

“Toca mandarle al presidente Duque este aviso, para que tenga claro que con plata pública no se puede hacer proselitismo”, sostuvo por su parte Bejarano, quien se llevó varios aplausos del público por su comentario.

Mensaje del Gobierno en el Hay Festival

Daniel Samper Ospina, por su parte, aseguró que iba a hacer caso del aviso y por su parte, el único defecto que le había encontrado al mandatario era “ser muy perfeccionista”, a modo de broma respecto a una declaración que el mismo Duque le dio a Yamit Amat en un cuestionario para el diario El Tiempo.

Daniel Samper Pizano aseguró que el error no era el aviso, sino haberlo colgado y aseguró que no sucede en los seminarios del mundo. Daniel Coronell, por su parte, aprovechó para apuntar que se esforzaría en decir todo lo que moleste.

La conversación se tituló “Imagina... democracia” y su enfoque principal era conocer la evolución del proyecto Los Danieles que surgió hace más de dos años y que en 2021 sumó dos columnistas más, con Samper Pizano y Bejarano.

El mensaje criticado por los periodistas en esta charla que se realizó el pasado 28 de enero, también ha sido impreso en todas las conversaciones del Hay Festival de Cartagena, incluso con reputados escritores y artistas internacionales.

“Gracias ⁦Hay Festival⁩ por esta deliciosa conversación con Yolanda Ruiz⁩. Ni Ana Bejarano⁩, ni Daniel Samper⁩, ni ⁦Daniel Samper Ospina⁩, ni yo hicimos caso a lo que mandó a decir el gobierno de Iván Duque con este aviso”, señaló después en redes sociales Coronell.

El mensaje, que no fue acatado durante la conversación, sirvió para varios comentarios críticos al gobierno y satíricos a diversos funcionarios públicos, pero principalmente se habló de la evolución de las formas de realizar periodismo y compartir con el público.

En las columnas de este domingo, las posiciones fueron diferentes entre los columnistas. Samper Pizano dedicó su texto al acoso de los gobiernos de la región sobre la prensa, pero con salvedad del colombiano. “Ante semejante panorama sería injusto decir que Colombia camina por los mismos prados. No. Afortunadamente no. Tentaciones e intentonas no faltan en algunos sectores políticos, pero los periodistas y los demócratas hemos logrado defender cada centímetro de libertad. Mucho va de Iván Duque a Bolsonaro, Ortega, Bukele, AMLO y sus pares”, escribió.

Al contrario, Ana Bejarano, cuestionó la nueva ley de Seguridad Ciudadana que promulgó el presidente Iván Duque la semana pasada, que comparó con el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay, que produjo profundas violaciones a los derechos humanos. “De nuevo, la “autoridad” busca atragantar con jarabe de palo a los sectores sociales que reclaman cambios sustanciales en las vidas de las mayorías silenciadas”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: