“No más ultimátum”: Alejandro Gaviria rechazó las pretensiones de Íngrid Betancourt

Alejandro Gaviria responde a la estrategia de Íngrid Betancourt. Fotos: Archivo.

Tal parece que no cesa la tensión en la Coalición Centro Esperanza. Dos de sus principales precandidatos, el académico Alejandro Gaviria y la exsecuestrada Íngrid Betancourt, están ad portas de retirarse debido al ultimátum que la dirigente del partido Verde Oxígeno le puso a sus compañeros, lo que causó la fuerte reacción del exministro de Salud.

A través de su cuenta de Twitter, Gaviria dio a entender que no apartará de su candidatura el apoyo de Germán Varón Cotrino y Miguel Ángel Pinto, de Cambio Radical, a quienes Betancourt considera que son “las maquinarias” que contribuyen con la corrupción que, supuestamente, tiene sumergida a Colombia.

“Yo creo en la política que une, congrega, conversa con los distintos, busca soluciones y construye colectivamente en medio de la crisis. No creo en un centro político que se esconde, se aísla y le da la espalda al país”, sentenció Gaviria en su perfil en la mañana de este sábado 29 de noviembre.

Además, sin mencionar en ningún momento a su copartidaria pero haciendo alusión a su controvertida propuesta de retirarse de Centro Esperanza si Gaviria no rechaza a los políticos ya mencionados, dijo: “No más #ultimátum”.

Gaviria / Twitter

Ese corto pero vehemente pronunciamiento se entiende como una renuencia del también exrector de la Universidad de Los Andes a las pretensiones de quien duró varios años en cautiverio por la extinta guerrilla, que dice luchar porque la política cambie y no siga a merced de los personajes de siempre.

Cabe mencionar que al mediodía de este sábado se vence el plazo que ella misma le dio a los miembros de Centro Esperanza para determinar el futuro de la coalición. Por ahora, Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán y los demás miembros de esa alianza política se encuentran reunidos, de manera virtual, definiendo qué harán para continuar.

“Decidí darle a la Coalición Centro Esperanza hasta mañana -hoy sábado- hasta las 12:00 del día para decidir si seguimos firmes frente a la corrupción que traen las maquinarias. Pero no estoy contenta de que les esté tomando tanto tiempo porque es un asunto de principios y debería ser una decisión simple que en 20 segundos podría tomarse”, aseveró Íngrid Betancourt, en declaraciones a los medios, en la noche de este sábado 28 de enero, donde a su vez reiteró el discurso anticorrupción con el que ha hecho campaña en las últimas semanas.

“Soy libre de decir esto porque he estado tanto tiempo alejado de la política, que no le debo nada a nadie, estoy libre de las cadenas del sistema corrupto que secuestró a Colombia. Siempre que hablo de eliminar la corrupción, siempre me preguntan: ¿Cómo?, ¿Cómo acabar la corrupción? Pues, así es cómo. Tomando decisiones difíciles pero guiados por nuestros principios y no por intereses”, agregó Betancourt.

Recordemos que Alejandro Gaviria terminó en las toldas de Centro Esperanza tras un durísimo enfrentamiento con César Gaviria, presidente del Partido Liberal, quien pretendía que el exministro fuera su candidato presidencial, pero al ver sus cercanías con los políticos de centro le cerró contundentemente la puerta de su colectividad.

Inclusive, Sergio Fajardo fue de los más renuentes de que Gaviria entrara en la Coalición de la Esperanza, como se llamaba antes de que el exrector de la Universidad de Los Andes entrara. Para el exgobernador antioqueño, César Gaviria representa el continuismo de la política tradicional, por lo que se opuso férreamente a su ingreso.

Ahora, la disputa de la candidata de Verde Oxígeno con Alejandro Gaviria inició por el rifirrafe que protagonizaron durante un debate presidencial en el que Betancourt encaró a Alejandro Gaviria por recibir a un sector del partido dirigido por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

