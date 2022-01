Se acaba el tiempo: Íngrid Betancourt está a horas de definir si sale o no de coalición Centro Esperanza

Ingrid Betancourt, quien fue retenida como rehén durante seis años por rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reacciona durante una conferencia de prensa para anunciar que se postularía para la presidencia de su país, en Bogotá, Colombia, el 18 de enero de 2022. REUTERS/Luisa González

La precandidata de la coalición Centro Esperanza Íngrid Betancourt sigue controvirtiendo la esfera política colombiana y se espera que hacia las 12:00 de este sábado 29 de enero tome una decisión sobre si se aparta o no del equipo con el que se disputa la Presidencia. Así quedó ratificado con el tercer ultimátum que hizo en la noche del viernes.

En su pronunciamiento, la exsecuestrada por las FARC, que volvió a Colombia a finales del 2021 para inmiscuirse en la política, le advirtió a sus compañeros que si el exministro de Salud, Alejandro Gaviria no rechaza los apoyos de Cambio Radical, y otros sectores que para Betancourt son “maquinarias”, ella no solo no participará de la contienda presidencial con ellos, sino que retirará su partido político de Centro Esperanza.

“Decidí darle a la Coalición Centro Esperanza hasta mañana -hoy sábado- hasta las 12:00 del día para decidir si seguimos firmes frente a la corrupción que traen las maquinarias. Pero no estoy contenta de que les esté tomando tanto tiempo porque es un asunto de principios y debería ser una decisión simple que en 20 segundos podría tomarse”, aseveró en declaraciones a los medios.

Además, reiteró el discurso anticorrupción con el que ha hecho campaña en los menos de 15 días desde que anunció su candidatura por la colectividad con la que intentó convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia antes de su secuestro por las FARC en el año 2002.

“Soy libre de decir esto porque he estado tanto tiempo alejado de la política, que no le debo nada a nadie, estoy libre de las cadenas del sistema corrupto que secuestró a Colombia. Siempre que hablo de eliminar la corrupción, siempre me preguntan: ¿Cómo?, ¿Cómo acabar la corrupción? Pues, así es cómo. Tomando decisiones difíciles pero guiados por nuestros principios y no por intereses”, agregó Ingrid Betancourt.

Y es que el malestar entre la dirigente política y el exministro de Salud en el gobierno anterior se dio por el rifirrafe que protagonizaron durante un debate presidencial en el que Betancourt encaró a Alejandro Gaviria por recibir a un sector del partido dirigido por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo que lo firmamos en el conclave en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo”, dijo la precandidata refiriéndose al apoyo que recibió Gaviria por parte de un sector del partido Cambio Radical.

La discusión se tornó tan álgida que el también exrector de la Universidad de Los Andes se puso de pie frente a ella, la llamó “hipócrita” y días más tarde dio a entender que la exsecuestrada era una oportunista; lo que llevó a que Betancourt hiciera otras advertencias a su coalición con miras a las elecciones presidenciales de este año en Colombia.

“Ingrid lo suyo es hipocresía y oportunismo. Debería, como dijo Gabriel García Márquez, mirarse en el espejo de sus propias faltas. Por qué no examina la lista de la Alianza Verde, no hay ninguna maquinaría ahí, en su partido?”, le cuestionó el político mientras ella decía que no era de ese partido.

Recormos que, si Betancourt no se sale de Centro Esperanza se enfrentará en una consulta en marzo para escoger al candidato presidencial de esa coalición, que se celebrará el 13 de marzo junto con las elecciones legislativas.

Betancourt enfrentará a otros políticos de peso; entre ellos están el también ex candidato presidencial Sergio Fajardo, el exministro Juan Fernando Cristo. el también ex ministro Alejandro Gaviria, el senador Jorge Robledo, y el exsenador Juan Manuel Galán.

