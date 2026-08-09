Álvaro Montero volvió a ser responsable del gol en contra y lo atacaron en redes sociales: “¿Un arquero con manos por 4 palos verdes no había?"

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Álvaro Montero volvió a quedar en el centro de las críticas tras el empate 1-1 de Boca Juniors ante Vélez Sarsfield por la cuarta fecha de la Liga Profesional Argentina: el arquero colombiano tuvo responsabilidad en el tiro libre de Diego Valdés que abrió el partido y su actuación reavivó los cuestionamientos sobre su nivel, en un momento en que el equipo quedó sexto con cinco puntos y ya mira su próximo cruce por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

El gol de Vélez llegó a los 12 minutos, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Boca hizo de local ante la imposibilidad de usar La Bombonera. Diego Valdés ejecutó un tiro libre frontal que pasó por un costado de la barrera y superó la reacción del guardameta colombiano.

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Las críticas en redes sociales aparecieron de inmediato por la forma en que fue ubicada la barrera y por la respuesta tardía del arquero. La jugada tuvo un componente adicional:

Álvaro Montero ha jugado cinco partidos y en dos ocasiones sacó su arco en cero - crédito Boca Juniors

“Tristelme un arquero con manos por 4 palos verdes no había?” @MatiasConVos

“Espero no salarlo, pero por ahora veo a Montero demasiado nervioso y como que le queda grande el arco de Boca” @NicoMoralesB

Boca trajo a Alvaro Montero por 4 palos, y jugo 6 partidos(2 por sudamericana, 4 por el torneo) y recibio 7 goles, midiendo 2 metros es muy fantacioso. Esperemos que apartir de ahora empiece a atajar mejor porque sino le come el puesto Brey" @luchianofz17

El portero colombiano tuvo su desquite en el minuto 20 del primer tiempo, cuando Vélez Sarsfield logró filtrar un balón a la línea de fondo por la banda derecha, Pellegrini asistió a Dilán Godoy, que en el borde del área chica y sin oposición pudo rematar al arco, pero Montero respondió bien atajando la pelota con los pies y mandándola al tiro de esquina.

Rodolfo “el Vasco” Aurrabarrena en rueda de prensa expresó su apoyo al guardameta de la selección Colombia y su proceso de adaptación a Boca Juniors. El entrenador aseguró que pese a que Vélez es un equipo histórico en Argentina, la presión de jugar en el “Xeneize” es distinta:

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Arruabarrena y el plantel de Boca Juniors (Fotobaires) (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Pues bueno, estoy contento; se está adaptando al mundo Boca. No tengo nada más que decir. Ha respondido, cada vez responde mejor y tendrá todo nuestro apoyo para tratar de adaptarse a un mundo diferente al que estaba acostumbrado. Sí, sí, Vélez es un club grande, de los importantes de Argentina, pero Boca es diferente y bueno, eso se hace sentir en el día a día”.

Boca llegó al 1-1 a los 39 minutos, después de una jugada asociada que incluyó un taco de Miguel Merentiel. El remate de Leonel Flores fue contenido por Tomás Marchiori, pero dejó rebote y Santiago Ascacibar definió de primera para igualar el encuentro.

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El otro colombiano de Boca, Sebastián Villa, comenzó en el banco e ingresó a los 74 minutos en reemplazo de Leonel Flores. El extremo colombiano no tuvo opciones claras de gol, aunque buscó profundidad por la banda y trató de generar peligro con centros.

El guardameta fue fuertemente criticado después de perder 3-0 contra Deportivo Riestra y se ha recuperado hasta este momento - crédito Boca Juniors

Montero ha disputado seis partidos con Boca Juniors y le han marcado siete goles en contra. Ante Vélez registró dos atajadas y se destaca que tres de los seis pases largos intentados fueron completados. En el 2026 con ambos equipos sacó el arco en cero en nueve ocasiones

En la Liga Profesional de Argentina, con un triunfo, dos empates y una derrota, Boca quedó en la sexta posición del campeonato con cinco puntos. Su próximo compromiso será el martes 11 de agosto a las 5:00 p. m., cuando reciba a Recoleta FC de Paraguay por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

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