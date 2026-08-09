Bus de Transmilenio fue vandalizado con un grafiti político: “La guerra social es inevitable”

Un bus de TransMilenio en Bogotá fue retirado de circulación tras aparecer con un grafiti plateado que proclamaba “Guerra social”, hecho que generó alarma entre autoridades y usuarios por el posible inicio de actos de desobediencia civil y puso en duda la seguridad del sistema en plena posesión del nuevo gobierno - crédito @JD_Quinteror / X

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La noche del 7 de agosto, durante la posesión del nuevo gobierno, un bus de Transmilenio en Bogotá fue retirado de circulación tras ser vandalizado con un grafiti de grandes dimensiones. El vehículo fue intervenido con la frase “Guerra social” en letras plateadas, lo que desató un debate sobre la seguridad del transporte público y la capacidad de respuesta de las autoridades.

El concejal Juan David Quintero alertó sobre el hecho en su cuenta de X, donde expresó: “¡Empezaron los actos de desobediencia civil en Bogotá! Dos buses de @TransMilenio fueron vandalizados en movimiento sobre la Caracas con el mensaje: ‘La guerra social es inevitable’. ¡ESTO ES EL COLMO!”.

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Quintero también señaló que: “Lo advertimos hace meses: hay que blindar el Metro, Transmilenio y todo el transporte público. No podemos permitir que la violencia la termine pagando la ciudadanía, además del resultado de un plan sistemático”, y pidió a las autoridades que refuercen la seguridad.

El bus fue marcado con un grafiti que dice guerra social - crédito @JD_Quinteror / X

Reacciones de la ciudadanía y dudas sobre la ejecución

La publicación de Quintero generó una oleada de reacciones entre los usuarios, quienes expresaron escepticismo sobre la rapidez con la que se realizó el grafiti y la falta de vigilancia.

Uno de los comentarios más destacados sugirió: “Ese dibujo no lo hicieron en menos de una hora, miren las cámaras de seguridad del parqueadero, los vigilantes del parqueadero, por algo muy parecido, judicializaron a Epa Colombia, es hora de ver cámaras y que empiecen donde guardaban el bus”.

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Otros usuarios ironizaron sobre la complejidad de la intervención. “Pero lo llevaron a Pimp My ride? 18 horas de pintura, 5 de secado. Excelente trabajo!!”, escribió una persona. Otro internauta consideró poco probable que el grafiti se hubiera hecho durante el trayecto: “Tendrían que ser Superman o montar un habitáculo al bus tipo Hollywood para grafitiarlo así, eso no se hace en pocos minutos y menos en movimiento”. Estas opiniones reflejan la percepción de que la acción pudo requerir más tiempo y recursos de los que se suponen a simple vista.

El hecho se presentó la noche del 7 de agosto de 2026 - crédito Reuters / Luisa González

Cuando un bus de Transmilenio es blanco es vandalizado, como el ocurrido el 7 de agosto, la consecuencia es inmediata: el vehículo se retira de la ruta, es enviado a los patios para su reparación. Esto genera retrasos afectando más de mil pasajeros por día según cifras de Transmilenio.

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El proceso de reparación implica la intervención de equipos técnicos que trabajan durante 24 horas para remover grafitis, reparar vidrios o restaurar puertas dañadas.

En cuanto a las implicaciones legales, la normatividad colombiana es clara. Atentar contra el transporte público constituye un delito penal tipificado como perturbación en servicio de transporte público, que puede acarrear penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de hasta 75 salarios mínimos. Si el daño afecta infraestructura esencial, la condena se agrava bajo la figura de daño en bien ajeno agravado.

La reparación técnica de un vehículo vandalizado implica largas horas de trabajo y recursos adicionales para restaurar el servicio en TransMilenio - crédito @TransMilenio / X

Además, existe la posibilidad de que los responsables sean acusados de instigación a delinquir si se demuestra que promovieron los hechos o incitaron a otros a través de redes sociales. En estos casos, la pena puede superar los cinco años de cárcel y no admite beneficios de libertad condicional en situaciones emblemáticas.

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Ausencia de responsables identificados y pronunciamiento oficial

Hasta el momento, no se conoce la identidad de quienes realizaron el grafiti ni las circunstancias exactas en las que se produjo la intervención. Tampoco se ha ligado el mensaje a una coyuntura política concreta, aunque la fecha elegida ha motivado diversas especulaciones en redes sociales y entre analistas. La empresa TransMilenio aún no ha emitido un pronunciamiento público sobre el caso.

El episodio ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia en los patios y rutas del sistema de transporte, así como el respeto por los bienes públicos. Un ciudadano escribió: “Se requieren acciones inmediatas. El respeto por los bienes públicos debe garantizarse en el país”, subrayando la preocupación por la impunidad.

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