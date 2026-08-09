César Pachón respondió a señalamientos de Gustavo Bolívar por contratos que se habrían firmado a última hora en la ADR: “No se le dispara por la espalda”

César Pachón - crédito Colprensa/Carlos Ortega/EFE

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El 8 de agosto de 2026, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), dirigida por César Pachón, emitió dos resoluciones para realizar acciones relacionadas con presupuesto, misión institucional y contratos, según comunicó la entidad.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, indicó a Noticias RCN que revisará las resoluciones, ante la posibilidad de que se hayan aprobado contratos por un valor superior a $250.000 millones.

Gustavo Bolívar, exdirector del DPS, se refirió a las declaraciones del funcionario y expresó que situaciones como esa le resultan profundamente vergonzosas y opacan los logros que atribuye al gobierno de Gustavo Petro.

Gustavo Bolívar, exdirector del DPS, se refirió a las declaraciones de Indalecio Dangond y expresó que situaciones como esa le resultan profundamente vergonzosas - crédito AFP

“Estas cosas me avergüenzan profundamente. Progresistas que con actos así borran de tajo los grandes logros del gobierno (sic)”, expresó Bolívar.

El exsenador de la República señaló que, de haberse firmado esos contratos, no existe justificación ni aceptación posible para ese hecho.

“Si esto sucedió, bajó ninguna circunstancia se puede justificar ni aceptar (sic)”, aseveró.

Frente a los cuestionamientos de Gustavo Bolívar, el director de la ADR, César Pachón, le solicitó una retractación. Señaló que el exdirector del DPS con sus declaraciones le da la razón al ministro Indalecio Dangond en afirmaciones que, según su criterio, no corresponden a la realidad.

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Además, indicó que “no se le dispara a un compañero por la espalda” y sostuvo que Gustavo Bolívar da crédito a todo lo que afirma el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Le solicito señor Bolívar retractarse de su afirmación y acusación hacia mí donde le das la razón al nuevo ministro y me acusas de cosas que no son ciertas al respaldar su actuación y sus palabras. No se le dispara a un compañero por la espalda señor Bolívar. Creo que tú estás creyendo todo lo que dice este gobierno que entra (sic)”, expresó Pachón.

Frente a los cuestionamientos de Gustavo Bolívar, el director de la ADR, César Pachón, le solicitó una retractación - crédito @CesarPachonAgro/X

Al respecto, Gustavo Bolívar editó el mensaje en su cuenta oficial de X, en el que señaló que acepta el beneficio de la duda y la presunción de inocencia hasta conocer lo que realmente sucedió.

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“El Sr. Pachón a quien no nombré en el anterior tuit me pide retractación. Acepto el beneficio de la duda y su presunción de inocencia hasta llegar al fondo del asunto (sic), indicó Bolívar.

Gustavo Bolívar editó el mensaje en su cuenta oficial de X, en el que señaló que acepta el beneficio de la duda y la presunción de inocencia hasta conocer lo que realmente sucedió - crédito @GustavoBolivar/X

César Pachón también respondió al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, pidiéndole que se retracte y advirtiendo que, si da crédito a rumores, no permanecerá en el cargo para el que fue designado por el presidente Abelardo de la Espriella.

“Pilas ministro Dangond, que hay muchos queriendo congraciarse con usted y le llevan chismes, si se los cree no va a durar un año en el cargo. Le solicito se retracte de sus acusaciones contra mi persona y se dedique a trabajar por el campo como yo si lo hago (sic)”, señaló.

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César Pachón también respondió al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, pidiéndole que se retracte - crédito @CesarPachonAgro/X

Durante una conversación con Noticias RCN, Dangond manifestó su sorpresa ante los recientes acontecimientos en la Agencia de Desarrollo Rural y cuestionó la decisión administrativa que permitió considerar el sábado 8 de agosto como día hábil. Destacó que, mientras participaba en su acto de posesión en Cali, César Pachón firmaba el documento que habilitaba esa fecha para trámites oficiales.

El ministro de Agricultura señaló que la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural ha hecho un mal uso de los fondos recaudados a través de los impuestos ciudadanos. Según sus declaraciones, la entidad se ha enfocado en aprobar contratos y utilizar el dinero público de forma irresponsable.

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El ministro de Agricultura señaló que la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural ha hecho un mal uso de los fondos recaudados a través de los impuestos ciudadanos - crédito Universidad del Externado

Dangond también expresó preocupación por varios contratos gestionados por la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. Entre los ejemplos mencionó uno por 70.000 millones de pesos destinado a una planta de sacrificio porcino, otro por 190.000 millones y un tercero de 30.000 millones para proyectos en Casanare.

Finalmente, Dangond pidió a César Pachón abstenerse de autorizar nuevas contrataciones, salvo que sean indispensables para el desarrollo del país, agregando: “Porque seguramente lo estoy declarando insubsistente”.