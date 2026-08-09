Deportes
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Este es el premio económico que recibirán los medallistas colombianos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

331 deportistas ganaron al menos una medalla de oro, plata y bronce; María José Rodríguez en bowling y Ángel Barajas en gimnasia artística fueron los mejores colombianos de las justas

El reconocimiento económico a los deportistas ganadores de medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 es de parte del Gobierno Nacional - crédito Comité Olímpico Colombiano
El reconocimiento económico a los deportistas ganadores de medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 es de parte del Gobierno Nacional - crédito Comité Olímpico Colombiano
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331 deportistas consiguieron medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, lo cual los hace acreedores a un lugar en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte, que entrega reconocimientos económicos y da otros beneficios como acompañamiento psicológico y de entrenadores.

Las resoluciones del Ministerio del Deporte no fijan un premio único por color de medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino que vinculan los resultados a categorías dentro del programa Atleta Excelencia, cada una con un estímulo económico mensual distinto.

El programa Atleta Excelencia, reglamentado mediante la Resolución 001003 del 28 de noviembre de 2025 y modificado parcialmente por la Resolución 000144 del 19 de febrero de 2026, establece nueve categorías. El estímulo mensual en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) para cada una es:

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  • Altius: 7 SMMLV mensuales ($12.256.335).
  • Elite: 5 SMMLV mensuales ($8.754.525).
  • Avanzado: 4 SMMLV mensuales ($7.003.620).
  • Ascenso: 3 SMMLV mensuales ($5.252.715).
  • Transición: 2 SMMLV mensuales ($3.501.810).
  • Reserva A: 2 SMMLV mensuales ($3.501.810).
  • Reserva B: 1,5 SMMLV mensuales ($2.626.357).
  • Promesa A: 1,5 SMMLV mensuales ($2.626.357).
  • Promesa B: 1,0 SMMLV mensuales ($1.750.905).
Jhancarlos González, primer representante de Colombia en el skateboarding olímpico, se colgó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano
Jhancarlos González, primer representante de Colombia en el skateboarding olímpico, se colgó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

Según los documentos, el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ubica al atleta en la categoría Ascenso, que tiene un estímulo de 3 SMMLV mensuales ($5.252.715).

Esto aplica tanto en deportes individuales del ciclo olímpico como en deportes de conjunto convocados al programa de Juegos Olímpicos.

Para la plata y el bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, las resoluciones no los vinculan directamente como resultado de ingreso a ninguna categoría del programa dentro del ciclo olímpico. En el ciclo olímpico, esas medallas no aparecen como criterio de ingreso; solo el oro de esos juegos da acceso a la categoría Ascenso.

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Sin embargo, en deportes convocados al programa de Juegos Panamericanos (pero no a Olímpicos), la plata y el bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe sí aparecen como resultado de ingreso a la categoría Reserva B, que corresponde a 1,5 SMMLV mensuales ($2.626.357).

Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomas Mejía Darío Zabala y Jorman Álvarez ganaron el oro por Equipos en la Gimnasia Arstística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano
Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomas Mejía Darío Zabala y Jorman Álvarez ganaron el oro por Equipos en la Gimnasia Arstística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

El estímulo no es un premio único que se cobra una sola vez: es un apoyo económico mensual que el atleta recibe mientras permanezca en el programa y cumpla los criterios de permanencia.

Además, los documentos aclaran explícitamente que estos recursos no constituyen salario ni prestación social y no generan vínculo laboral entre el atleta y el Ministerio del Deporte.

Los pagos están sujetos a disponibilidad presupuestal y a la programación del Programa Anualizado y Mensualizado de Caja (PAC).

Estos son los medallistas colombianos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El patinaje aportó la mayor cantidad de títulos para Colombia con los oros de Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla en los 10.000 metros eliminación-crédito Comité Olímpico Colombiano
El patinaje aportó la mayor cantidad de títulos para Colombia con los oros de Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla en los 10.000 metros eliminación-crédito Comité Olímpico Colombiano
  1. Rodríguez María José: 4 oros; 1 plata; 0 bronces; 5 medallas
  2. Barajas Ángel Gabriel: 4 oros; 1 plata; 0 bronces; 5 medallas
  3. Sánchez Gustavo: 3 oros; 4 platas; 0 bronces; 7 medallas
  4. Castro Kollin: 3 oros; 3 platas; 0 bronces; 6 medallas
  5. Mantilla Juan: 3 oros; 1 plata; 1 bronce; 5 medallas
  6. Tascon Jhon: 3 oros; 1 plata; 1 bronce; 5 medallas
  7. Franco Juliana: 3 oros; 1 plata; 0 bronces; 4 medallas
  8. Verswyvel Daniela: 3 oros; 1 plata; 0 bronces; 4 medallas
  9. Guerrero Clara: 3 oros; 0 platas; 1 bronce; 4 medallas
  10. Rueda Gabriela: 3 oros; 0 platas; 1 bronce; 4 medallas
  11. Hernández Lina: 2 oros; 0 platas; 1 bronce; 3 medallas
  12. Vargas Juan: 2 oros; 0 platas; 1 bronce; 3 medallas
  13. López Sara: 2 oros; 0 platas; 1 bronce; 3 medallas
  14. Castaño Elizabeth: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
  15. Rodríguez Julieth: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
  16. Rodríguez Óscar: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
  17. Terán Roberto: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
  18. Giraldo Diego Alexander: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
  19. Castellanos López Nicole: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
  20. Knudsen Matias: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
  21. Sánchez Mari: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
  22. Cossio Santiago: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
  23. López Yeison: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
  24. Rodríguez Jhon: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
  25. Mosquera Karen: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
  26. Minante Emily: 1 oro; 5 platas; 1 bronce; 7 medallas
  27. Rowe Sirena: 1 oro; 4 platas; 0 bronces; 5 medallas
  28. Vera Keynher Camilo: 1 oro; 4 platas; 0 bronces; 5 medallas
  29. Botero Juliana: 1 oro; 3 platas; 0 bronces; 4 medallas
  30. Piedrahita Martina: 1 oro; 2 platas; 1 bronce; 4 medallas
  31. Cuadrado Stefany: 1 oro; 2 platas; 0 bronces; 3 medallas
  32. Zabala Yan Dairo: 1 oro; 2 platas; 0 bronces; 3 medallas
  33. Rodríguez Miguel Ángel: 1 oro; 2 platas; 0 bronces; 3 medallas
  34. Quintero Kevin: 1 oro; 1 plata; 1 bronce; 3 medallas
  35. Duque Sara: 1 oro; 1 plata; 1 bronce; 3 medallas
  36. Rodríguez Cristian: 1 oro; 1 plata; 1 bronce; 3 medallas
  37. Morales Juan Manuel: 1 oro; 1 plata; 1 bronce; 3 medallas
  38. Tovar Laura: 1 oro; 1 plata; 1 bronce; 3 medallas
  39. Plazas Laura: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
  40. Murillo María: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
  41. Arango Simón: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
  42. Pérez María: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
  43. Geles Yeinny: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
  44. Garzón Camelo Andrés Santiago: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
  45. Tovar Paula: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
  46. Sánchez Brayan: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
  47. Parra Jordan: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
  48. Betancourt Juan Pablo: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
  49. Ferrer Duvan: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
  50. Usquiano Alejandra: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
  51. Rodríguez Mariana: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
  52. Roa Hernando: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
  53. Argote Heredia Valentina: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
  54. García Héctor: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  55. Valbuena Camila: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  56. Vargas Walter: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  57. Gómez Nicolás: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  58. Osorio Luciana: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  59. Gómez Bryan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  60. Arango Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  61. Quintana Alfredo: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  62. Rey Edwar: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  63. Hernández Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  64. González Jaime: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  65. Salazar Sebastián: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  66. Rojas Deivi Camilo: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  67. Pérez María Paulina: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  68. Olaya Brenda: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  69. Guisao Alejandro: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  70. Mosquera Andrés: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  71. Téllez Andrés: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  72. Manyoma Angie: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  73. Carmona Carol: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  74. Alzate Daniela: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  75. Ceballos Diver: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  76. Pino Eva: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  77. Henry Isabella: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  78. Ortiz Jhojan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  79. Urrutia Jhon: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  80. Ruco Jocelin: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  81. Romero Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  82. Soto Juliana: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  83. Jiménez Karen: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  84. Mejía Laura: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  85. Soto Leidy: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  86. Giraldo Luis: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  87. Córdoba Madi: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  88. Tapias Valentina: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  89. Vallecilla Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  90. Guzmán Bryant: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  91. Ruiz Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  92. González Jhancarlos: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  93. Urbina Orozco Jairo Camilo: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  94. Bautista Grajales Sergio Steven: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  95. Arcila Rendón Juan Pablo: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  96. Guzmán Jhon Esteban: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  97. Durango Víctor Leandro: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  98. Gaviria Mayra: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  99. Longa Ronal: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  100. Caicedo Antonia: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  101. Ortega Carolina: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  102. Marin Daniela: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  103. Vargas Daniela: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  104. Cadavid Eliana: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  105. Arboleda Isabela: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  106. Chamorro Isabella: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  107. Hernández Laura: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  108. Vanegas Laura: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  109. López Liz: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  110. Ciro Madelyne: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  111. Restrepo María: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  112. Agudelo Salomé: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  113. Vanegas Sara: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  114. Jaramillo Samuel: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  115. Benavides Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  116. Piza Andrés: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  117. Aponza Daniel: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  118. Ambuila Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  119. Ortiz Maicol: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  120. Ruiz Santiago: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  121. Ramos Roosevelt: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  122. Banguera Heider: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  123. Mejía Thomas Eden: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  124. Ruiz Flor: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  125. Giraldo Samuel: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  126. Díaz Danny: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  127. Ramírez Alejandro: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  128. Henao Rubén: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  129. Rodríguez Sergio: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  130. Álvarez Jorman Andrés: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  131. Parra Santiago: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  132. Bohórquez María: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  133. Barrera Suárez Jorge Andrés: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  134. Cuero Jair: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  135. Arenas Sebastián: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  136. Gómez Pablo: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  137. Singh Jagdeep: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  138. Ruiz Carlos: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  139. Muñoz Valentina: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  140. Arboleda Diego: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  141. Cuenu Luis: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  142. Mejía Leandro: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  143. Amaranto Miguel: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  144. Castillo Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  145. Valderrama Quiceno Esteban Alb: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  146. Mosquera Gloria: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  147. Conde Margarita: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  148. Patiño Juan Pablo: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
  149. Castañeda Sara: 0 oros; 4 platas; 1 bronce; 5 medallas
  150. Ceballos Melisa: 0 oros; 4 platas; 1 bronce; 5 medallas
  151. Pistelli Jasmin: 0 oros; 3 platas; 2 bronces; 5 medallas
  152. Molina Zuluaga Diexe: 0 oros; 3 platas; 1 bronce; 4 medallas
  153. Banos Samantha: 0 oros; 3 platas; 1 bronce; 4 medallas
  154. Ortega Cristian: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
  155. Zapata Daniela: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
  156. Uribe Luis: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
  157. Enríquez Jorge: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
  158. Tobón Tatiana: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
  159. Vélez Aileen: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
  160. Franco Isabella: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
  161. Rodríguez Laura: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
  162. Pacheco Juliana: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
  163. Giraldo Juan José: 0 oros; 2 platas; 2 bronces; 4 medallas
  164. Melo Laura: 0 oros; 2 platas; 2 bronces; 4 medallas
  165. Gómez Stefania: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
  166. Calle Emiliano: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
  167. Bermúdez Simón: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
  168. Arias David: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
  169. García Juan Daniel: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
  170. Rendón Ana María: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
  171. Gómez Juan Sebastián: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
  172. Bautista Lucía: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
  173. Rivas Martínez Kizzy De Los Ángeles: 0 oros; 2 platas; 0 bronces; 2 medallas
  174. Jiménez Tamayo Natalia: 0 oros; 2 platas; 0 bronces; 2 medallas
  175. Gómez Manuela: 0 oros; 2 platas; 0 bronces; 2 medallas
  176. Muñoz Tatiana: 0 oros; 2 platas; 0 bronces; 2 medallas
  177. Bedoya Isabella: 0 oros; 2 platas; 0 bronces; 2 medallas
  178. Cruz Santiago: 0 oros; 2 platas; 0 bronces; 2 medallas
  179. Mantilla Adriana Lucía: 0 oro; 2 plata; 0 bronce; 2 total
  180. Patiño Zocadagui Ashlee Mariana: 0 oro; 2 plata; 0 bronce; 2 total
  181. Forero Isabella: 0 oro; 2 plata; 0 bronce; 2 total
  182. Arias Tania: 0 oro; 2 plata; 0 bronce; 2 total
  183. Arcila Santiago: 0 oro; 2 plata; 0 bronce; 2 total
  184. Mendoza Perutti María Jimena: 0 oro; 2 plata; 0 bronce; 2 total
  185. Velasquez Madison: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
  186. Hincapié Mónica: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
  187. Solano Frank: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
  188. England Mariana: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
  189. Martínez Juan: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
  190. Jaramillo María: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
  191. Velasquez Maria: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
  192. Ortegon Juana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  193. Gaviria Juliana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  194. Hernández Valeria: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  195. Murillo Rubén: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  196. Ruiz Paulina: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  197. Carabali Brigitte: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  198. Balanta Francisco: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  199. Villalba María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  200. Isaza Ana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  201. Lozada Juliana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  202. Rodríguez Ximena: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  203. Rocha Jorge Alfredo: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  204. Licona Lina: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  205. Rocha María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  206. Bolaño Melany: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  207. Barrios Valentina: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  208. Vallejo Juan: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  209. Cuervo Santiago: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  210. Rendón Sebastián: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  211. Buitrago Simón: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  212. Gil Tomas: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  213. Mora Andrés: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  214. Sánchez Carlos: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  215. Torres María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  216. Arcila Alejandro: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  217. Camacho Sebastián: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  218. Arevalo Eider: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  219. Toro Luciana María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  220. Martínez Sebastián: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  221. Zapata Valentina: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  222. Mosquera Wendy: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  223. Osorio Liz: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  224. Martínez Sara: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  225. Zamorano Mariana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  226. Carvajal María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  227. Salazar Angie: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  228. Ospina Jimena: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  229. Ibargüen Kelly: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  230. Baldovino María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  231. Perlaza Stefania: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  232. Aponza Melanin: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  233. Garavito Laura: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  234. Escobar Paula: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  235. Moreno Melissa: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  236. Muñoz Mariana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  237. Viafara María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  238. Vasquez Michelle: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  239. Guerra Ingrid: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  240. Giraldo Natalia: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  241. Uribe Viviana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  242. Izquierdo Carlos: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  243. González Carlos: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  244. Ramírez Katherin: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  245. Segovia Dayana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  246. Renteria Karen: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  247. Rangel Melissa: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  248. Marin María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  249. González Doris: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  250. Pascua Laura: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  251. Carabali Valerin: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  252. Arroyave Isabella: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  253. Olaya Ana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  254. Toro Juliana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  255. Montaño Daniela: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  256. Lizarazo Yuliana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  257. Fayad Sharid: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  258. Ramírez Carlos: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  259. Correa Carmen: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  260. González Isabella: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  261. Mogollon Tobar Nicolle Julieth: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  262. Gomez Ortiz Simon: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  263. Garrido Jhon: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  264. Trejos Miguel: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  265. Ramírez Andréa: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  266. Paz Kiara: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  267. Saldarriaga Alejandro: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  268. Camacho Camilo: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  269. López Jean: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  270. Herrera Juan: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  271. Castillo Juan: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  272. Zuluaga Juan: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  273. Hernández Juan: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  274. Morales Sebastián: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  275. González Ana Mile: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  276. Disciplina ecuestre: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  277. Disciplina ecuestre: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
  278. Pacheco Daniel: 0 oro; 0 plata; 3 bronce; 3 total
  279. Cabezas Mariana: 0 oro; 0 plata; 3 bronce; 3 total
  280. Viñas Pérez Oriana Valentina: 0 oro; 0 plata; 2 bronce; 2 total
  281. Vargas Silva Emiliana: 0 oro; 0 plata; 2 bronce; 2 total
  282. Dreszer Natalia Liel: 0 oro; 0 plata; 2 bronce; 2 total
  283. Bonilla Marcos: 0 oro; 0 plata; 2 bronce; 2 total
  284. Jiménez Julieth: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  285. Roa Ana: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  286. Lasso Erika: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  287. Ruiz Ferney: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  288. Pérez John: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  289. Otalvaro Emanuel: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  290. Zapata Sebastián: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  291. Ávila Cristian: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  292. Paredes John: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  293. Marin Pedro: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  294. Rincon Anthony: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  295. Dalmero Arnovis: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  296. Julio Billy: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  297. Alvira Pablo: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  298. Montes Anyi: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  299. Castaño Leidy: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  300. Cardona Sara: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  301. Amaya Hernán: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  302. Forero Juan: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  303. Noreña Mariana: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  304. Solarte Alejandro: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  305. Villa Sebastian: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  306. Chaparro Yusmy: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  307. Hurtado Tatiana: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  308. Renteria Katherine: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  309. Parrado Nicoll: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  310. Camilo Camila: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  311. Orozco Shirleidis: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  312. Solano Angie: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  313. Caicedo Jhojan: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  314. Quiroga Dennis: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  315. Guerra Laura: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  316. Prieto Tatiana: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  317. Alvarez Valentina: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  318. Moya Brian: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  319. Quinchará Carlos: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  320. Bermúdez Cifuentes Ana Sofía: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  321. Gil Damián: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  322. Soto Luis: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  323. Paz David: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  324. Blanco Marco: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  325. Ramírez Danna: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  326. Malagón Laura: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  327. Ramírez Laura: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  328. Saldaña Angelyn: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  329. Méndez Karen: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  330. Sánchez Sebastián: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
  331. López Gasca Iván: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total

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