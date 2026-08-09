Este es el premio económico que recibirán los medallistas colombianos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

331 deportistas consiguieron medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, lo cual los hace acreedores a un lugar en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte, que entrega reconocimientos económicos y da otros beneficios como acompañamiento psicológico y de entrenadores.
Las resoluciones del Ministerio del Deporte no fijan un premio único por color de medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino que vinculan los resultados a categorías dentro del programa Atleta Excelencia, cada una con un estímulo económico mensual distinto.
El programa Atleta Excelencia, reglamentado mediante la Resolución 001003 del 28 de noviembre de 2025 y modificado parcialmente por la Resolución 000144 del 19 de febrero de 2026, establece nueve categorías. El estímulo mensual en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) para cada una es:
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- Altius: 7 SMMLV mensuales ($12.256.335).
- Elite: 5 SMMLV mensuales ($8.754.525).
- Avanzado: 4 SMMLV mensuales ($7.003.620).
- Ascenso: 3 SMMLV mensuales ($5.252.715).
- Transición: 2 SMMLV mensuales ($3.501.810).
- Reserva A: 2 SMMLV mensuales ($3.501.810).
- Reserva B: 1,5 SMMLV mensuales ($2.626.357).
- Promesa A: 1,5 SMMLV mensuales ($2.626.357).
- Promesa B: 1,0 SMMLV mensuales ($1.750.905).
Según los documentos, el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ubica al atleta en la categoría Ascenso, que tiene un estímulo de 3 SMMLV mensuales ($5.252.715).
Esto aplica tanto en deportes individuales del ciclo olímpico como en deportes de conjunto convocados al programa de Juegos Olímpicos.
Para la plata y el bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, las resoluciones no los vinculan directamente como resultado de ingreso a ninguna categoría del programa dentro del ciclo olímpico. En el ciclo olímpico, esas medallas no aparecen como criterio de ingreso; solo el oro de esos juegos da acceso a la categoría Ascenso.
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Sin embargo, en deportes convocados al programa de Juegos Panamericanos (pero no a Olímpicos), la plata y el bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe sí aparecen como resultado de ingreso a la categoría Reserva B, que corresponde a 1,5 SMMLV mensuales ($2.626.357).
El estímulo no es un premio único que se cobra una sola vez: es un apoyo económico mensual que el atleta recibe mientras permanezca en el programa y cumpla los criterios de permanencia.
Además, los documentos aclaran explícitamente que estos recursos no constituyen salario ni prestación social y no generan vínculo laboral entre el atleta y el Ministerio del Deporte.
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Los pagos están sujetos a disponibilidad presupuestal y a la programación del Programa Anualizado y Mensualizado de Caja (PAC).
Estos son los medallistas colombianos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
- Rodríguez María José: 4 oros; 1 plata; 0 bronces; 5 medallas
- Barajas Ángel Gabriel: 4 oros; 1 plata; 0 bronces; 5 medallas
- Sánchez Gustavo: 3 oros; 4 platas; 0 bronces; 7 medallas
- Castro Kollin: 3 oros; 3 platas; 0 bronces; 6 medallas
- Mantilla Juan: 3 oros; 1 plata; 1 bronce; 5 medallas
- Tascon Jhon: 3 oros; 1 plata; 1 bronce; 5 medallas
- Franco Juliana: 3 oros; 1 plata; 0 bronces; 4 medallas
- Verswyvel Daniela: 3 oros; 1 plata; 0 bronces; 4 medallas
- Guerrero Clara: 3 oros; 0 platas; 1 bronce; 4 medallas
- Rueda Gabriela: 3 oros; 0 platas; 1 bronce; 4 medallas
- Hernández Lina: 2 oros; 0 platas; 1 bronce; 3 medallas
- Vargas Juan: 2 oros; 0 platas; 1 bronce; 3 medallas
- López Sara: 2 oros; 0 platas; 1 bronce; 3 medallas
- Castaño Elizabeth: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Rodríguez Julieth: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Rodríguez Óscar: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Terán Roberto: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Giraldo Diego Alexander: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Castellanos López Nicole: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Knudsen Matias: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Sánchez Mari: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Cossio Santiago: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
- López Yeison: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Rodríguez Jhon: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Mosquera Karen: 2 oros; 0 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Minante Emily: 1 oro; 5 platas; 1 bronce; 7 medallas
- Rowe Sirena: 1 oro; 4 platas; 0 bronces; 5 medallas
- Vera Keynher Camilo: 1 oro; 4 platas; 0 bronces; 5 medallas
- Botero Juliana: 1 oro; 3 platas; 0 bronces; 4 medallas
- Piedrahita Martina: 1 oro; 2 platas; 1 bronce; 4 medallas
- Cuadrado Stefany: 1 oro; 2 platas; 0 bronces; 3 medallas
- Zabala Yan Dairo: 1 oro; 2 platas; 0 bronces; 3 medallas
- Rodríguez Miguel Ángel: 1 oro; 2 platas; 0 bronces; 3 medallas
- Quintero Kevin: 1 oro; 1 plata; 1 bronce; 3 medallas
- Duque Sara: 1 oro; 1 plata; 1 bronce; 3 medallas
- Rodríguez Cristian: 1 oro; 1 plata; 1 bronce; 3 medallas
- Morales Juan Manuel: 1 oro; 1 plata; 1 bronce; 3 medallas
- Tovar Laura: 1 oro; 1 plata; 1 bronce; 3 medallas
- Plazas Laura: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
- Murillo María: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
- Arango Simón: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
- Pérez María: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
- Geles Yeinny: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
- Garzón Camelo Andrés Santiago: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
- Tovar Paula: 1 oro; 1 plata; 0 bronces; 2 medallas
- Sánchez Brayan: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
- Parra Jordan: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
- Betancourt Juan Pablo: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
- Ferrer Duvan: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
- Usquiano Alejandra: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
- Rodríguez Mariana: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
- Roa Hernando: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
- Argote Heredia Valentina: 1 oro; 0 platas; 1 bronce; 2 medallas
- García Héctor: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Valbuena Camila: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Vargas Walter: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Gómez Nicolás: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Osorio Luciana: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Gómez Bryan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Arango Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Quintana Alfredo: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Rey Edwar: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Hernández Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- González Jaime: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Salazar Sebastián: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Rojas Deivi Camilo: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Pérez María Paulina: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Olaya Brenda: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Guisao Alejandro: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Mosquera Andrés: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Téllez Andrés: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Manyoma Angie: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Carmona Carol: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Alzate Daniela: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ceballos Diver: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Pino Eva: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Henry Isabella: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ortiz Jhojan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Urrutia Jhon: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ruco Jocelin: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Romero Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Soto Juliana: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Jiménez Karen: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Mejía Laura: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Soto Leidy: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Giraldo Luis: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Córdoba Madi: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Tapias Valentina: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Vallecilla Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Guzmán Bryant: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ruiz Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- González Jhancarlos: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Urbina Orozco Jairo Camilo: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Bautista Grajales Sergio Steven: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Arcila Rendón Juan Pablo: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Guzmán Jhon Esteban: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Durango Víctor Leandro: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Gaviria Mayra: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Longa Ronal: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Caicedo Antonia: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ortega Carolina: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Marin Daniela: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Vargas Daniela: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Cadavid Eliana: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Arboleda Isabela: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Chamorro Isabella: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Hernández Laura: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Vanegas Laura: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- López Liz: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ciro Madelyne: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Restrepo María: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Agudelo Salomé: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Vanegas Sara: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Jaramillo Samuel: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Benavides Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Piza Andrés: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Aponza Daniel: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ambuila Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ortiz Maicol: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ruiz Santiago: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ramos Roosevelt: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Banguera Heider: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Mejía Thomas Eden: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ruiz Flor: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Giraldo Samuel: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Díaz Danny: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ramírez Alejandro: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Henao Rubén: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Rodríguez Sergio: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Álvarez Jorman Andrés: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Parra Santiago: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Bohórquez María: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Barrera Suárez Jorge Andrés: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Cuero Jair: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Arenas Sebastián: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Gómez Pablo: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Singh Jagdeep: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Ruiz Carlos: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Muñoz Valentina: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Arboleda Diego: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Cuenu Luis: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Mejía Leandro: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Amaranto Miguel: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Castillo Juan: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Valderrama Quiceno Esteban Alb: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Mosquera Gloria: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Conde Margarita: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Patiño Juan Pablo: 1 oro; 0 platas; 0 bronces; 1 medalla
- Castañeda Sara: 0 oros; 4 platas; 1 bronce; 5 medallas
- Ceballos Melisa: 0 oros; 4 platas; 1 bronce; 5 medallas
- Pistelli Jasmin: 0 oros; 3 platas; 2 bronces; 5 medallas
- Molina Zuluaga Diexe: 0 oros; 3 platas; 1 bronce; 4 medallas
- Banos Samantha: 0 oros; 3 platas; 1 bronce; 4 medallas
- Ortega Cristian: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
- Zapata Daniela: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
- Uribe Luis: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
- Enríquez Jorge: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
- Tobón Tatiana: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
- Vélez Aileen: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
- Franco Isabella: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
- Rodríguez Laura: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
- Pacheco Juliana: 0 oros; 3 platas; 0 bronces; 3 medallas
- Giraldo Juan José: 0 oros; 2 platas; 2 bronces; 4 medallas
- Melo Laura: 0 oros; 2 platas; 2 bronces; 4 medallas
- Gómez Stefania: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
- Calle Emiliano: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
- Bermúdez Simón: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
- Arias David: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
- García Juan Daniel: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
- Rendón Ana María: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
- Gómez Juan Sebastián: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
- Bautista Lucía: 0 oros; 2 platas; 1 bronce; 3 medallas
- Rivas Martínez Kizzy De Los Ángeles: 0 oros; 2 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Jiménez Tamayo Natalia: 0 oros; 2 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Gómez Manuela: 0 oros; 2 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Muñoz Tatiana: 0 oros; 2 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Bedoya Isabella: 0 oros; 2 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Cruz Santiago: 0 oros; 2 platas; 0 bronces; 2 medallas
- Mantilla Adriana Lucía: 0 oro; 2 plata; 0 bronce; 2 total
- Patiño Zocadagui Ashlee Mariana: 0 oro; 2 plata; 0 bronce; 2 total
- Forero Isabella: 0 oro; 2 plata; 0 bronce; 2 total
- Arias Tania: 0 oro; 2 plata; 0 bronce; 2 total
- Arcila Santiago: 0 oro; 2 plata; 0 bronce; 2 total
- Mendoza Perutti María Jimena: 0 oro; 2 plata; 0 bronce; 2 total
- Velasquez Madison: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
- Hincapié Mónica: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
- Solano Frank: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
- England Mariana: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
- Martínez Juan: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
- Jaramillo María: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
- Velasquez Maria: 0 oro; 1 plata; 1 bronce; 2 total
- Ortegon Juana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Gaviria Juliana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Hernández Valeria: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Murillo Rubén: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Ruiz Paulina: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Carabali Brigitte: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Balanta Francisco: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Villalba María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Isaza Ana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Lozada Juliana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Rodríguez Ximena: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Rocha Jorge Alfredo: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Licona Lina: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Rocha María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Bolaño Melany: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Barrios Valentina: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Vallejo Juan: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Cuervo Santiago: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Rendón Sebastián: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Buitrago Simón: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Gil Tomas: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Mora Andrés: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Sánchez Carlos: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Torres María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Arcila Alejandro: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Camacho Sebastián: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Arevalo Eider: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Toro Luciana María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Martínez Sebastián: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Zapata Valentina: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Mosquera Wendy: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Osorio Liz: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Martínez Sara: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Zamorano Mariana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Carvajal María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Salazar Angie: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Ospina Jimena: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Ibargüen Kelly: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Baldovino María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Perlaza Stefania: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Aponza Melanin: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Garavito Laura: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Escobar Paula: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Moreno Melissa: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Muñoz Mariana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Viafara María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Vasquez Michelle: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Guerra Ingrid: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Giraldo Natalia: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Uribe Viviana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Izquierdo Carlos: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- González Carlos: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Ramírez Katherin: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Segovia Dayana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Renteria Karen: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Rangel Melissa: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Marin María: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- González Doris: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Pascua Laura: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Carabali Valerin: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Arroyave Isabella: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Olaya Ana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Toro Juliana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Montaño Daniela: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Lizarazo Yuliana: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Fayad Sharid: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Ramírez Carlos: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Correa Carmen: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- González Isabella: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Mogollon Tobar Nicolle Julieth: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Gomez Ortiz Simon: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Garrido Jhon: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Trejos Miguel: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Ramírez Andréa: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Paz Kiara: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Saldarriaga Alejandro: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Camacho Camilo: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- López Jean: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Herrera Juan: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Castillo Juan: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Zuluaga Juan: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Hernández Juan: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Morales Sebastián: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- González Ana Mile: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Disciplina ecuestre: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Disciplina ecuestre: 0 oro; 1 plata; 0 bronce; 1 total
- Pacheco Daniel: 0 oro; 0 plata; 3 bronce; 3 total
- Cabezas Mariana: 0 oro; 0 plata; 3 bronce; 3 total
- Viñas Pérez Oriana Valentina: 0 oro; 0 plata; 2 bronce; 2 total
- Vargas Silva Emiliana: 0 oro; 0 plata; 2 bronce; 2 total
- Dreszer Natalia Liel: 0 oro; 0 plata; 2 bronce; 2 total
- Bonilla Marcos: 0 oro; 0 plata; 2 bronce; 2 total
- Jiménez Julieth: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Roa Ana: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Lasso Erika: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Ruiz Ferney: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Pérez John: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Otalvaro Emanuel: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Zapata Sebastián: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Ávila Cristian: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Paredes John: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Marin Pedro: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Rincon Anthony: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Dalmero Arnovis: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Julio Billy: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Alvira Pablo: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Montes Anyi: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Castaño Leidy: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Cardona Sara: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Amaya Hernán: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Forero Juan: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Noreña Mariana: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Solarte Alejandro: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Villa Sebastian: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Chaparro Yusmy: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Hurtado Tatiana: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Renteria Katherine: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Parrado Nicoll: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Camilo Camila: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Orozco Shirleidis: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Solano Angie: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Caicedo Jhojan: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Quiroga Dennis: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Guerra Laura: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Prieto Tatiana: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Alvarez Valentina: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Moya Brian: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Quinchará Carlos: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Bermúdez Cifuentes Ana Sofía: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Gil Damián: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Soto Luis: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Paz David: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Blanco Marco: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Ramírez Danna: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Malagón Laura: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Ramírez Laura: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Saldaña Angelyn: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Méndez Karen: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- Sánchez Sebastián: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
- López Gasca Iván: 0 oro; 0 plata; 1 bronce; 1 total
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