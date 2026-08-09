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Con capucha y máscara para ojos: Lamine Yamal mostró cómo se tuvo que camuflar en los vuelos en Colombia

El campeón del mundo con España y candidato al Balón de Oro 2026 estuvo en Medellín, Cartagena y de tránsito por Bogotá durante sus vacaciones de verano

Lamine Yamal visitó Colombia junto a sus dos mejores amigos antes de iniciar la pretemporada con FC Barcelona - crédito Instagram
Lamine Yamal visitó Colombia junto a sus dos mejores amigos antes de iniciar la pretemporada con FC Barcelona - crédito Instagram
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Lamine Yamal pasó parte de sus vacaciones en Colombia tras ganar la Liga con el Barcelona y el Mundial con España, y una de las escenas que más repercusión generó ocurrió en Medellín, cuando visitó la Comuna 13 junto con Ryan Castro y Westcol, además de los dos mejores amigos del futbolista.

La estancia del atacante incluyó paradas en Cartagena y en la capital antioqueña, en plena Feria de las Flores, que termina el fin de semana del 7 al 9 de agosto. El jugador en sus redes sociales subió tres estados que se viralizaron por su particular manera de viajar y pasar inadvertido entre los tripulantes.

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En un principio, a Lamine se le ve subiendo unas escaleras con pantalón de sudadera ancho, un buzo morado y una gorra negra de los Boston Red Sox. Después subió una selfie con un buzo rojo y la capota de este tapándole la cara. Sobre el buzo había una máscara de ojos; el deportista también fotografió a la gente levantándose de sus sillas con celulares intentando captar un recuerdo de Yamal.

Recap de momentos de Lamine Yamal en Colombia durante sus vacaciones tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Instagram
Recap de momentos de Lamine Yamal en Colombia durante sus vacaciones tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Instagram

El campeón del mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 además compartió un carrusel de con varias fotografías de sus días en Colombia. De allí se destaca su visita a las Islas del Rosario en Cartagena, su paseo en yate por Cartagena, las panorámicas desde el aires de ciudades de Colombia, su paso por el Aeropuerto El Dorado de Bogotá y las sesiones de entrenamiento en sus hospedajes.

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Lamine Yamal ya tiene fecha de inicio de pretemporada con el FC Barcelona

Lamine Yamal volverá a los entrenamientos del Barcelona el miércoles 12 de agosto con un plan físico individual y la mirada puesta en el debut de Liga del 23 de agosto ante el Elche, en un arranque que obligará al equipo de Hansi Flick a jugar tres partidos en ocho días y que el extremo quiere afrontar sin repetir los problemas físicos que condicionaron su temporada pasada.

Lamine Yamal y su estilo
Lamine Yamal es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026 a mejor jugador del mundo - crédito Instagram

El atacante llegará a ese estreno con 11 días de trabajo bajo las órdenes de Flick. El calendario del Barça se comprimirá desde el inicio: después del Elche llegarán Athletic y Rayo en apenas ocho días, dentro de una secuencia en la que el club prevé competir casi de forma habitual dos veces por semana.

La temporada pasada, Lamine Yamal brilló pese a convivir con varios contratiempos físicos. El primero fue una pubalgia en el arranque del curso, un problema que lo apartó casi un mes entre septiembre y octubre y le hizo perderse cinco partidos entre Liga y Liga de Campeones.

Tras superar aquel episodio, explicó su estado con una frase que retrató el impacto del problema: “No me encontraba bien, no era feliz. Era una mezcla de muchas cosas”. La declaración llegó después de uno de sus mejores partidos, ante el Villarreal.

Durante las vacaciones, el extremo ha seguido una preparación específica con trabajo continuado en el gimnasio y ejercicios sobre el césped. Ese bloque individual terminará el miércoles, cuando se reincorpore al grupo azulgrana.

El Barcelona comenzó a estructurar al idea de juego de Hansi Flick para la temporada 2026-2027 - crédito Europa Press
El Barcelona comenzó a estructurar al idea de juego de Hansi Flick para la temporada 2026-2027 - crédito Europa Press

El Barça incorporó a Anthony Gordon y Karim Adeyemi, dos jugadores con capacidad para ocupar distintas posiciones del ataque, con la idea de repartir minutos y reducir la dependencia de su principal estrella.

Ese nuevo escenario deja a Flick con Lamine Yamal, Raphinha, Fermín, Dani Olmo, Gordon y Adeyemi para tres puestos, a la espera de lo que ocurra con la posición de delantero centro y con la posible salida de Roony Bardghji. La pretensión del entrenador es que esa competencia permita dosificar a quienes más sufrieron físicamente el curso pasado.

El Barça disputó también el triangular de Udine. El club azulgrana derrotó al Nottingham Forest con un gol de Raphinha de penalti y cayó después por 0-1 ante el Udinese, que decidió el partido en el minuto 44 del segundo duelo con un tanto de Bayo.

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