Luisa Fernanda W y lo que piensa de quienes terminan una relación y rápidamente comienzan otra

“Noche de chismes”, redactó Luisa Fernanda W en sus Historias de Instagram y, entre probablemente el gran número de interrogantes y comentarios que le llegarían de parte de su grupo de seguidores, la influencer seleccionó unos cuantos para responder o reflexionar sobre los temas que le plantearan. De este modo, entre las preguntas figuró una enfocada en las rupturas sentimentales y el rápido inicio de un nuevo noviazgo, especialmente el usuario escribió: “¿Qué piensas de esas personas que reemplazan tan rápido a su ex?”.

Enseguida, la influencer dio cuenta de su desacuerdo con la palabra “reemplazar”, porque no considera esto pueda ser aplicado a las personas.

“En primer lugar, ¿a ustedes quién les dijo que las personas se reemplazan? ¿Es que acaso los seres humanos somos objetos que reemplazan? No, simplemente son etapas, individuos diferentes que cumplen un ciclo en la vida de uno ... Yo pienso, en mi manera de ver la vida, que no hay tiempo determinado para comenzar a amar. A veces conoces a alguien y ese alguien de inmediato se convierte en tu vida entera y no entiendes por qué, simplemente así es la vida”.

Posteriormente, la también empresaria comentó que las exparejas no se olvidan cuando la huella que dejó en la vida de la persona en cuestión fue “maravillosa”, pero en el caso contrario, son completamente olvidables.

“Yo opino que las personas que pasan por la vida de uno y dejan una huella maravillosa jamás se olvidan, así tú continúes tu vida al lado de otras personas, siempre vas a tener lo bonito en tu corazón; ya cuando las personas son unas gonorr*as... esos sí se olvidan, ¡chao, chao!”.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, una relación sentimental que causó polémica apenas inició:

En el año 2018 para la primera versión ‘celebrity’ de MasterChef, Luisa Fernanda W y Legarda (influencer y cantante) estuvieron entre los famosos concursantes. Durante el desarrollo del reality gastronómico se vio la química que existía entre ambos, la cual posteriormente se materializó en un noviazgo.

Incluso, la paisa que también ha querido experimentar su lado musical lanzando algunas canciones, tiene entre su repertorio ‘Mi regalo’. En el videoclip del mencionado tema, lanzado en 2019, Legarda se desenvolvió como modelo protagonista. Sin embargo, el cantante urbano falleció ese mismo año y poco después comenzó la historia sentimental entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno (cantante de música popular), por lo que la nueva pareja salió bañada con varios comentarios negativos al respecto, principalmente la paisa. Entre todas las críticas que sonaron por aquí y por allá, se destacaba el hecho de que la influencer tuviera a nuevo protagonista en su vida sentimental muy pronto.

Luisa Fernanda W habla sobre la relación de Yailín La Más Viral y Anuel AA, exnovio de Karol G:

En abril de 2021 Anuel AA (cantante urbano puertorriqueño) y Karol G (cantante urbana colombiana) comunicaron que su historia sentimental había llegado a un término. Ahora, el intérprete de ‘23 preguntas’ ya tiene otra pareja, quien también se desempeña como cantante urbana: Yailín La Más Viral, dominicana.

Dicho noviazgo, que aparentemente tuvo su inicio en enero de este año, ha sonado por aquí y por allá entre las redes sociales y los medios de comunicación, incluso algunas figuras del entretenimiento nacional como Marcela Reyes (DJ) han dado cuenta de su opinión sobre esta relación sentimental. Y, a Luisa Fernanda W un usuario también le planteó el tema sobre la mesa, al respecto, ella quiso centrarse en su desacuerdo de comparar personas, en este caso aparentemente a Yailín La Más Viral con Karol G.

“Yo opino que cada quién. Nosotros no somos nadie para estar opinando acerca de la vida sentimental de otras personas, cada quien verá dónde es feliz. A mí me parece súper feo estar comparando cuna persona con otra, todos somos tan distintos, tan únicos… Yo no sé uno por qué se raya tanto con las relaciones ajenas, hay relaciones que duran mucho, muy bonito. Hay unas que no duran nada, así es la vida”, aseveró en redes.

