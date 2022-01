Malas relaciones entre Atlético Bucaramanga e Indersantander tienen al club sin estadio para afrontar la Liga BetPlay

Estadio Alfonso López de Bucaramanga. (Colprensa-Miguel Vergel/Vanguardia)

Si bien hay euforia y expectativa en Atlético Bucaramanga tras la oficialización del fichaje de Dayro Moreno como nuevo delantero centro del equipo leopardo santandereano, la hinchada auriverde no la pasa nada bien por cuenta de las malas relaciones públicas junto a las decisiones administrativas y económicas que tienen al club sin poder oficiar como local en el estadio Alfonso López.

No hay claridad sobre el nuevo estadio en donde jugará Bucaramanga como local para afrontar el resto de la Liga BetPlay I 2022 ni el inicio de la Copa BetPlay 2022, pues desde su mismo departamento de comunicaciones el club santandereano anunció que no hubo acuerdo con el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander) para prestar el estadio de la Ciudad Bonita.

Así se pronunció el equipo desde su cuenta de Twitter en la tarde del viernes 28 de enero de 2022, justo cuando la selección Colombia jugaba su partido de eliminatorias Conmebol contra Perú:

El Club Atlético Bucaramanga informa a su afición, medios de comunicación, periodistas, hinchas y público en general que, por la falta de diligencia y cooperación por parte del Intersantander (quienes quisieron imponer condiciones desfavorables al club), no fue posible llegar a un acuerdo con dicha entidad para hacer uso del estadio Alfonso López. Por tal motivo, el Club se ve en la obligación de conseguir otro escenario deportivo. La institución expresa su tristeza y hace partícipe de todas las consecuencias que puedan traer dichas desavenencias a las entidades Indersantander y Gobernación de Santander

Cambio de sede de Atlético Bucaramanga por inconvenientes con el Indersantander / (Twitter: @ABucaramanga)

La réplica por parte de la administración gubernamental no se hizo esperar tras el comunicado del equipo leopardo. Pedro Carrillo, director de Indersantander, se pronunció públicamente a nombre de la entidad para dirigirse al presidente del equipo, Jaime Elías Quintero e informarle que hay un convenio y un contrato pendiente por firmar para que el Alfonso López siga siendo la casa del club bumangués, pues para Carrillo no hay mala diligencia, sino un trámite pendiente por concluir. Así se refirió a la particular situación el funcionario público santandereano:

Sí somos diligentes y estamos cooperando con el equipo, nos hemos reunido en múltiples ocasiones con el doctor Jaime Elías, el cual no puede mentir en estos momentos que desde el 28 de diciembre hicimos la minuta y se acordó todo, nos hemos reunido este año en cuatro ocasiones acordando todos los pormenores de este contrato para que el Atlético Bucaramanga esté acá, en su casa, no hay que buscar más escenarios

Sres. Directivos del @ABucamranaga, aquí estamos en el #Indersantander esperándolos para la firma del contrato. Las cosas al derecho, en beneficio de la hinchada del #EquipoDelAlma y la comunidad.



¡Siempre dispuestos a apoyarlos!



📌 #ComunicadoOficial del Gobierno del Deporte. pic.twitter.com/3meNqSiObm — Indersantander (@indersantander) January 29, 2022

En ese orden de ideas, la determinación de continuar o no como locales en el estadio Alfonso López y seguir alquilándoselo a la Gobernación de Santander recaería en la misma directiva leoparda, así como de su propietario, Óscar Álvarez, quien podría intervenir para mejorar las relaciones públicas entre el equipo de la ciudad y las entidades gubernamentales del sector público.

Hace unos días en Bucaramanga se había registrado un incidente entre integrantes de la afición con Javier Álvarez, quien cumple funciones directivas en el plantel y que habría recibido amenazas por parte de barristas del equipo bumangués.

Hasta el momento es desconocido que haya una nueva sede tentativa para que que el conjunto dirigido por Néstor Craviotto pueda ejercer su localía. Por cercanía, Bucaramanga tendría opciones de jugar en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Floridablanca; Villa Concha de Piedecuesta; o en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja.

Atlético Bucaramanga jugará el próximo domingo a las 6:10 p. m. contra América de Cali en condición de visitante, pero su próximo encuentro como local será el miércoles 2 de febrero a las 2:00 p. m. recibiendo a Alianza Petrolera en el clásico departamental.

