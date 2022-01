Santiago Botero ya fue operado y publicó foto de los tornillos que le pusieron

El ciclista sufrió una fractura de cadera después de una aparatosa caída en Medellín. Foto: COLPRENSA ©

El ciclista Santiago Botero dio un parte de tranquilidad, a través de Instagram, luego de someterse a una cirugía para corregir la fractura que sufrió en su cadera después de un aparatoso accidente de los últimos días.

El excampeón del mundo en contrarreloj se dirigió a sus seguidores diciendo: “ya salí de la cirugía, salí muy bien. Encontraron que la fractura era más grave de lo que se pensaba, con un poco de desplazamiento. Se solucionó en el momento”.

Radiografía de la fractura revelada por Santiago Botero Foto: @santiago.botero13 instagram

Así mismo. informó que deberán pasar unos días para poder entrar en proceso de rehabilitación y agradeció al cuerpo médico de la Clínica Pablo Tobón Uribe de Medellín, y a sus seguidores. “A todos muchas gracias por su preocupación, su interés, y esperemos nuevamente vernos en la ruta, en las vías” dijo el ciclista antioqueño.

A través de redes sociales el ciclista dio parte de tranquilidad a sus seguidores después de ser intervenido en la Clínica Pablo Tobón Uribe de Medellín

Botero sufrió una caída mientras entrenaba este martes 25 de enero en la avenida Las Palmas de Medellín, después de encontrarse con una mancha de aceite que habría quedado en la vía tras un accidente el día anterior en el que un camión habría perdido el control.

“Caí sobre el costado izquierdo, me levanté y me enfrié. No era capaz de caminar y yo sabía que había fractura. Un carro que vio todo, paró solidariamente para ver qué necesitaba”, comentó Botero sobre el accidente en Blu Radio.

Irónicamente, el mismo día del accidente el ciclista antioqueño en una entrevista con W Radio había hablado sobre el accidente de Egan Bernal y los riesgos de entrenar en carretera. Botero enfatizó que el ciclista “debe estar supremamente atento, sobre todo cuando se marcha en grupo, porque la visibilidad de los ciclistas que van de la segunda o tercera línea hacia atrás es mucho menor”, y dijo que en Europa existen muchas ventajas para los ciclistas por la infraestructura vial que existe.

El paisa protagonizó este episodio tan solo un día después de que su colega Egan Bernal chocara con un bus y tuviera que ser remitido de urgencia a la Clínica Universidad de La Sabana en Cundinamarca.

El pedalista, horas después de su incidente, le restó importancia y mandó un mensaje a sus seguidores para que le brinden el apoyo a Egan Bernal.

“Les pido de todo corazón que pidamos por la salud de Egan, el accidente que tuvo fue muy muy grave, lo mío se arregla con tornillo y platinas y en dos tres meses andaré rodando por las carreteras, eso sí, con cuidado”, concluyó Botero.

Sobre el accidente de Egan Bernal, Botero también se pronunció en las últimas horas y dio a saber que estuvo hablando con personas cercanas al campeón del Giro de Italia y del Tour de Francia.

“Estuve hablando con personas allegadas y el tema es que él estaba distraído, tanto que el bus lo adelanta y se alcanzan a bajar los pasajeros. Iban dos ciclistas más adelante, ni siquiera iba solo. No alcanza a ver y se estrella a 40 o 45 kilómetros por hora. Lo peor que puede tener un ciclista es un golpe contra un objeto estático”, comentó a Blu Radio.

Por fortuna, la recuperación de Egan Bernal está siendo la esperada por el equipo médico que lo atiende en la Clínica Universidad de La Sabana, que en su sexto comunicado dado a conocer la tarde del 26 de enero, ratificó el éxito de su cirugía de espalda y la recuperación de sus pulmones

