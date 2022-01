Candy Flow, cantante dominicana, arremete contra Marcela Reyes por criticar a la nueva novia de Anuel AA

Candy Flow y Marcela Reyes. Foto: Instagram @candyflow y @marcelareyes

Desde sus redes sociales Marcela Reyes (DJ colombiana) siempre ha hablado tanto de su vida pública como privada, sin embargo, por estos días también quiso pronunciarse sobre un asunto ajeno, específicamente sobre el nuevo noviazgo de Anuel AA (cantante urbano puertorriqueño) – quien durante tres años salió con Karol G, ambos comunicaron el término de su historia en abril de 2021 – pues ahora tiene por protagonista de su vida amorosa a Yailín La Más Viral (cantante urbana dominicana), dominicana que también se desempeña artísticamente como cantante urbana.

“Supongamos que Yailín se metió en la relación de Karol G y Anuel, pienso que Anuel es un bruto porque se dejó llevar por una mujer que se ve que tiene talento solo pa’ menear el culo y sacar la lengua, he dicho... Ahora, supongamos que se metió con ella estando soltero, hay que entenderlo, es que después que dejan a una mujer trabajadora, eficaz, audaz (me identifico con Karol G) les queda muy duro ponerle reemplazo a uno... Mensaje directo y contundente para Yailín: mami si usted me está viendo, yo le recomiendo que no se aparezca en Colombia porque donde la vean acá mami, la linchan”, aseveró Reyes en sus Historias de Instagram.

Como la relación sentimental de Anuel AA y Yailín La Más Viral (confirmada en este mes de enero) ha sonado por aquí y por allá constantemente entre las redes sociales y los medios de comunicación, las palabras de Reyes también hicieron mucho eco, incluso, Candy Flow – cantante dominicana – dio cuenta de su molestia por lo expresado por la DJ colombiana sobre el tema, más concretamente sobre el hecho de que si Yailín estuviera en Colombia podría ser linchada.

“Yo no me quería meter en esto y cuando me acabo de despertar estoy viendo un video de una colombiana que no sé quién es… diciéndole a Yailín que no vaya a Colombia porque la van a linchar. Lo primero que les voy a decir a ustedes: Karol G vino aquí (República Dominicana) y nadie la linchó, se le trató muy bien y se le apoyó, llenó su concierto a pesar de situaciones. Déjenme decirles que la dominicana aquí es Yailín, que cuando Karol G fue a Puerto Rico nadie la linchó y Anuel había pasado ya por dos o tres mujeres”, comentó la dominicana en su respectivo Instagram.

A su vez, Candy Flow también dio cuenta de su estupor porque Marcela Reyes expresara tal cosa públicamente. “… Si nos van a declarar la guerra nos avisan, porque no salen con nosotras ni a la pedrada, ni a la patada, ni nada… claro, no se puede incentivar a la violencia, pero eso es mucha frescura que usted coja un medio de comunicación para decirle a una persona que no vaya a Colombia porque la van a linchar... ¡¿entonces Anuel no se puede enamorar de Yailin?!”.

El jueves 27 de enero la paisa – nuevamente desde sus redes sociales – comentó de la viralización de sus palabras en República Dominicana, desde donde aparentemente se le expresó por parte de varias personas la molestia que se sintió con lo dicho por ella sobre la nueva pareja de Anuel AA, aunque no se refirió a Candy Flow. Ante este panorama, Marcela Reyes destacó entre sus disculpas que “mi intención nunca fue promover la violencia, ni tampoco que se sintieran agredidos, lo hice en un modo sarcástico”.

Por otro lado, aparentemente el noviazgo de Anuel AA y Yailín ya se convirtió en un compromiso matrimonial. Y, sobre este asunto de Marcela Reyes y Candy Flow, hay hermetismo total por parte del cantante urbano, su nueva novia y su expareja, Karol G.

No hay que dejar por fuera que, este jueves 27 de enero Candy Flow también puso en sus InstaStories un mensaje con referencia a los colombianos y Marcela Reyes.

Historias en Instagram de Candy Flow. Foto: @candyflow

