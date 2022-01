Mike Bahía lanzó el videoclip de ‘La Vida’

Mike Bahía (Foto: Cortesía de La Academia Latina de la Grabación®️)

A lo largo y ancho del 2021, Mike Bahía estuvo muy presente en la industria de la música con el lanzamiento de varios videoclips y hasta de un álbum, el cual recibió el nombre de ‘Contento’. Incluso, en diciembre de ese mismo año el cantante caleño puso a disposición de su público no solo su trabajo discográfico – estrenado a principios de mes – sino que también les dejó el video musical de ‘Navegando’, que salió al mercado el 30 de diciembre. Manuel Lenis fue quien se desenvolvió como director de la pieza audiovisual de la canción.

Y así como Mike Bahía cerró el 2021 con música, también ha musicalizado el inicio del 2022. Simplemente el cantante está imparable y ahora le ha entregado a su público el video musical de ‘La Vida’, canción que únicamente encierra unas cuantas estrofas, pero que son suficientes para poner a reflexionar sobre una de las sensaciones más anheladas por cualquier ser humano en el planeta: la felicidad.

“Cosas que no vi, fue con el tiempo que entendí qué simple es la felicidad, pero difícil ser feliz. Una sonrisa nada vale, ser amable ¿Cuánto cuesta? Saludar a alguien en la calle, perdonar algo que molesta. Yo era feliz y no sabía, supongo que así es la vida, nos centramos en el lugar cuando lo importante es y siempre será la compañía”, esto es todo lo interpretado por Bahía en su canción.

La filmación del videoclip – que salió al mercado el jueves 27 de enero - se desarrolló en República Dominicana y, del mismo modo que ‘Navegando’, Manuel Lenis se desempeñó en la dirección, sin embargo, en dicho campo también trabajó el propio Mike Bahía.

No hay que dejar por fuera que, entre las 12 canciones que encierra el álbum ‘Contento’, figura ‘La Vida’. Si se hace mención de otros temas, también están ‘La rutina’ (video musical lanzado en junio de 2021), ‘Quiéreme’ (video musical lanzado en noviembre de 2020) y ‘Colorao’ (video musical lanzado en septiembre de 2021, trabajo colaborativo con Lenny Tavárez).

Otros lanzamientos musicales de Mike Bahía en lo poco que va del 2022:

Antes de la pieza audiovisual de ‘La Vida’, el cantante ya había agregado a su lista de videoclips el estreno de otros dos. Entonces, el año lo empezó con el video musical de ‘Sola’, canción en la que Stanley Jackson (de San Andrés) también plasmó su talento musical. El 7 de enero de este año fue la fecha seleccionada en el calendario para que se realizara su estreno.

“Me gusta vivir mis canciones y transmitirles lo que siento en los videos… siempre busco experiencias durante los rodajes que me hagan sentir vivo y agradecido de hacer lo que amo, por eso me seguirán viendo montado en una patineta, carro o bicicleta. Agradecido con mi bro Stanley Jackson y cada persona que se sumó a este track del disco”, redactó Mike Bahía en su Instagram respecto del lanzamiento de ‘Sola’.

Posteriormente, desde el jueves 20 de enero está en YouTube el video de ‘Aspirina’, también de su trabajo discográfico ‘Contento’. Si se habla de sus visualizaciones en dicha plataforma, la pieza audiovisual va por la cifra de 450 mil vistas.

