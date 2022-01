“Tiene más ritmo una nevera en un trasteo”: burlas en redes a Yeferson Cossio por su falta de talento para el baile

Foto: Instagram @yefersoncossio

Recientemente, Yeferson Cossio se volvió tendencia en redes sociales y no precisamente por sus obras sociales o por algún anuncio relacionado con su fortuna. Esta vez, el influenciador fue centro de burlas por una situación inusual que fue captada en un evento privado con el cantante Jhonny Rivera.

El risaraldense ofreció una presentación en Medellín, y allí estuvo el también empresario disfrutando del repertorio del cantante. En medio de la reunión, y mientras sonaba la canción ‘Soy soltero’, Cossio fue captado ‘bailando’ con una mujer que resultó siendo una de sus tías. Ni corto ni perezoso, Rivera subió el divertido momento a su perfil de Instagram, burlándose de los pasos de su amigo.

“Como cuando la tía lo saca a bailar a uno”, escribió el cantante en el video, en el que también se ve cuando el empresario cede su pareja a su amigo, Zion Wang. Los comentarios no se hicieron esperar: mientras que unos se burlaron de ‘Yef’, otros destacaron el ambiente vivido en la fiesta.

Comentarios como “Tiene más ritmo una nevera en un trasteo”; “se mueve más un Alka-Seltzer en una mazamorra”; “Que pague para que le enseñen a bailar”; “Le falta aceite en la cadera”; “Descripción perfecta de fiesta familiar colombiana”; “La carita de Yef es como ‘que alguien me ayude, por favor’ y “Uy no, perdió todo el encanto, no sabe bailar”, destacaron en el post que alcanzó más de 40 mil ‘me gusta’.

A través de Instagram, el cantante de música popular hizo mofa de los pasos del influenciador.

Pero las burlas por parte del artista no pararon allí. A través de las historias de Instagram compartió la misma grabación preguntando “¿Cómo se llama ese baile?”. En respuesta, Cossio reposteó la grabación argumentando que, “Nunca es fiesta familiar si tu tía no te saca a bailar”, y añadió también que esa canción le pareció eterna y hasta quiso que se lo “tragara la tierra”.

FOTO: Captura de pantalla de Instagram (jhonnyrivera)

Cabe recordar que, hace varios meses el empresario sufrió varias lesiones en sus piernas cuando estaba realizando un reto viral junto con algunos amigos influenciadores, motivo por el cual estuvo en silla de ruedas por un buen tiempo y ahora, se apoya en un bastón. Si bien ya puede caminar, no puede hacerlo con total movilidad y hasta puede bailar, aunque no con las destrezas esperadas por los fanáticos de la destacad figura.

Hablando de cantantes... Yeferson Cossio también decidió incursionar en esta faceta

Por estos días quiso agregar al contenido que ofrece en redes sociales el cover que realizó de una canción, específicamente de ‘Often’, tema que el canadiense ‘The Weeknd’ lanzó al mercado en 2014 con su respectivo videoclip. Si se habla de vistas en YouTube, la pieza audiovisual de la canción va al día de hoy por la cifra de 467 millones de visualizaciones.

El paisa publicó en su Instagram el video en que se le ve desenvolverse en la interpretación de ‘Often’, pero no lo hizo en soledad, Julián Suezo (quien se desempeña como músico y productor) también le aportó musicalmente a esta versión del tema que quisieron poner a disposición de su público en las redes sociales.

Vale mencionar que, el creador de contenido también ha brindado varios conciertos de rock en Medellín, en el marco de la gira denominada por él mismo como ‘Sí a todo’, nombre que recibirá una marca de cerveza artesanal que próximamente lanzará y sobre la cual ha hecho anuncios a través de Instagram.

