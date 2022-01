Avianca obligada a pagar más de 18 millones de pesos en España por mal servicio, en Colombia siguen las criticas

Avianca al paredón por mal servicio Foto: Cortesía de Avianca

Los servicios de transporte en el mundo presentan fallas que terminan afectando directamente al usuario, y aunque existen entidades encargadas de regular la prestación de estos servicios, las soluciones no siempre son las esperadas y dichas irregularidades pasan sobre los derechos del consumidor. Una familia buscaba viajar de España a Ecuador, pero por diferentes retrasos y problemas en el itinerario. se desató un caos completo que les generó gastos, decepción y pérdida de tiempo.

La aerolínea implicada es Avianca, pues la familia con siete personas incluyendo una menor, tras el retraso que sufrió el vuelo que cubría la ruta entre Barcelona y Bogotá, los viajeros perdieron la conexión que los llevaría a su destino final, Guayaquil, Ecuador. La odisea se dio en el 14 de marzo de 2019, sin embargo, tras un lento proceso de litigios, hasta este ahora se puedo dar solución al incidente.

Esta familia esperaba reencontrase con sus allegados tras una larga espera, sin embargo, este anhelo se desmoronó con el paso de las horas, uno de los afectados afirmó: “Fue una situación de angustia y desasosiego; tantos meses esperando este viaje y todos los planes que teníamos se vieron afectados. No era justo que Avianca no se hiciera responsable y no reconociese el derecho que teníamos a una indemnización por los daños que nos había ocasionado el retraso”.

Los afectados recurrieron a la plataforma de reclamación de vuelos y no obtuvieron la respuesta esperada, sin embargo, en medio de prorrogas y evasión de la situación, Avianca se negó a enmendar su error. La demanda solicitaba una indemnización tras el hecho, pero la aerolínea señaló que el problema se dio a gracias a una situación operativa, no obstante, tras un largo proceso fue obligada a pagar 4.200 euros, que corresponde a más de 18 millones de pesos colombianos.

Las polémicas en el país

Desde rumores ante la posible salvación de la empresa por parte del gobierno de Iván Duque hasta los excesivos precios en sus tarifas, son las principales polémicas que ha afrontado Avianca en Colombia.

Reclamos

La precandidata Francia Márquez denunció en octubre, que desde Avianca le habían impedido salir del país para trabajar su agenda en Argentina, Márquez señaló: “#Denuncia Esta noche, @Avianca no me permitió salir del país, pese a demostrar el cumplimiento de los requisitos migratorios.”, sin embargo, desde la aerolínea respondieron que la aspirante no presentó los documentos necesarios, puesto que en Argentina aún había restricciones de ingreso al país

Queja Francia Márquez Avianca

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, también se sumó al ruedo de las críticas, pues tras comunicarse con la línea de atención de la empresa, no recibió respuesta. “Su llamada es muy importante, por favor espere... así de fácil es solucionar... El call center de @Avianca es una máquina sin respuesta.”, al tratarse de la canciller del país, inmediatamente el equipo de Avianca le dio solución al problema y fue reconocido por Marta Lucía Ramírez.

Queja Marta Lucía Ramírez Avianca

Otras denuncias

Queja Armando Benedetti Avianca

Queja Ernesto Samper Avianca

Queja Michel Maya Avianca

Préstamo del Gobierno

La cancelación de operaciones nacionales e internacionales por la pandemia del COVID-19, causó grandes pérdidas a la aerolínea que recurrió al gobierno con el fin de preservar su permanencia en el territorio nacional. Si bien, Avianca fue fundada en Colombia, al día de hoy hacer parte de Star Alliance, esto le permite operar fuera del país y ser una de las empresas de trafico aéreo más importantes del Latinoamérica. Tras la polémica por el préstamo, Avianca pudo establecer otras medidas para solventarse y así, optó por negarse al préstamo público.

SEGUIR LEYENDO: