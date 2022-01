Anuel y Yailin se comprometieron y presumieron el anillo

El puertoriqueño le entregó una joya llena de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda Foto: Captura del vídeo

El reguetonero puertorriqueño, Anuel AA, entregó un anillo de compromiso a su actual pareja, la artista dominicana Yailín “La Más Viral”. Después de revelar su relación días anteriores en el mundo de la música, los artistas confirman su amor.

En el vídeo publicado por la boricua con Anuel, mientras él le colocaba el anillo, expresó: “La vida es una nosotros la vivimos rápido…Hoy estamos aquí, mañana no está prometido”.

Se puede presenciar que el puertoriqueño le entregó una joya llena de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda y aseguró: “ese candado no tiene llave, apunta e´bala tienen que abrir ese candado, a punta e’bala”, a lo que Yailín responde: “una mujer comprometida ya. ¡Hay boda señores!”.

La publicación ha tenido más de 1,9 millones de reproducciones y más de 22.800 comentarios luego de las primeras 9 horas al aire.

Entre las respuestas, algunos de los usuarios comentaron acerca del tatuaje que tiene Anuel AA en su mano izquierda en el que se ve el nombre de pila de Karol G, su ex pareja .

Para el 14 de febrero la pareja hará el lanzamiento de un nuevo tema , “si tú me buscas yo estoy en el barrio, donde se mata y se roba y donde se chinga a diario; yo soy así, así crecí, con confío en cuero por eso ando con sicarios”, de esta manera Yailin la Mas Viral. Luego Anuel continúa diciendo: “Mami, cuánto tú me quieres; a este nivel nadie te ama, como los billetes de cien”.

Anuel AA y su nueva novia revelan curiosidades

En abril de 2021 Karol G (cantante urbana colombiana) y Anuel AA (cantante urbano puertorriqueño) comunicaron que su historia sentimental - de aproximadamente tres años de duración - había desembocado en un punto final. A lo largo y ancho de su relación hubo múltiples regalos de lujo que se hicieron mutuamente, canciones colaborativas, canciones que la paisa le escribió al boricua, conciertos en conjunto y, por supuesto, todo el amor que les fue posible proclamarse tanto en privado como públicamente.

Incluso, con el capítulo de su noviazgo cerrado, una que otra vez Anuel dio cuenta de sus entonces deseos por darle continuidad a la relación, por ejemplo, en agosto de 2021 cuando el cantante urbano se desenvolvía en la interpretación de ‘Bubalu’ durante el desarrollo de su presentación en el Baja Beach Fest (festival de México), soltó las siguientes palabras: “Ahora todo el mundo bien duro por si Karol lo escucha y vuelve conmigo”.

Pero no volvieron, de hecho, Anuel AA ya no está soltero, pues en su vida sentimental hay una nueva mujer que porta el rol protagonista: Yailin ‘la más viral’; la dominicana también se desempeña artísticamente como cantante. Por supuesto, la nueva relación del puertorriqueño ha sonado por aquí y por allá entre las redes sociales y los medios de comunicación, prácticamente se ha dicho de todo y claro, no ha faltado quien quiera meter a Karol G en el asunto argumentándose la enviada de supuestas indirectas a su expareja y actual novia.

Pero bueno, dejando de lado el ya acabado noviazgo de Anuel con la paisa, ahora junto a Yailin, el intérprete de ‘23 preguntas’ dio cuenta de algunas curiosidades respecto de su nueva historia sentimental.

Entonces, en un video para TikTok la pareja realizó uno de los tantos ‘tags’ existentes para que los novios respondan, en esta oportunidad – por ejemplo – hicieron sonar un cuestionario que encierra preguntas como: “¿quién estuvo interesado primero?, ¿quién dio el primer beso?, ¿quién es más alto?, ¿quién es mayor?, ¿quién dijo te amo primero?” y Anuel AA fue la respuesta para todos estos interrogantes.

Como conclusión, aparentemente el también cantante de trap fue quien tuvo la iniciativa para acercarse y conocer a Yailin ‘la más viral’.

SEGUIR LEYENDO: