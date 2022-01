Ana lucía Domínguez: su particular alergia y más datos desconocidos sobre ella

Ana Lucía Domínguez

En sus 30 años de carrera artística, son demasiadas las entrevistas que Ana Lucía Domínguez ha concedido, las noticias que han salido sobre su vida privada y pública y ahora, en una época protagonizada por las redes sociales, muchos nuevos detalles se conocen sobre su vida por cuenta de sus publicaciones. Sin embargo, aunque la información existente sobre la actriz en los medios o redes sea mucha, siempre hay alguna que otra cosa que queda por saberse y, de hecho, el miércoles 26 de enero redactó en Instagram: “5 cosas qué tal vez no sabias de mí”.

Pero en realidad fueron cuatro curiosidades sobre su persona, puesto que entre su listado también escribió: “Adivina la 5 (tiene que ver con los viajes en avión) ¿Qué crees que sea? Los leo”. Al ver los comentarios, la suposición más destacada es que pueda tener un miedo o pánico a dichas aeronaves; pero en lo corrido de estas horas Domínguez no se ha expresado respecto de las especulaciones de su público.

Empero, la actriz sí fue más explícita sobre lo siguiente: “1) No puedo tener mascotas porque soy alérgica al pelo de casi todos los animales (sobre todo caballo, perro y gato). 2) La mayoría de los días no me maquillo si no estoy grabando. 3) Mi alimento favorito es el maíz en todas sus presentaciones (la mazorca desgranada con queso me enloquece, salgo barata si me invitas a comer). 4) Escuchó todo el día música en francés y no entiendo nada, ¡pero me encanta!”.

Post en Instagram de Ana Lucía Domínguez. Foto: @analuciado

Un poco de la carrera de Ana Lucía Domínguez:

La bogotana cuenta con una nutrida carrera actoral, ha plasmado su talento al respecto en ‘Conjunto cerrado’ (1996), ‘Gata salvaje’ (2002), no hay que dejar por fuera a la destacada y exitosa ‘Pasión de gavilanes’ (2003), ‘El fantasma de el Gran Hotel’ (2008) y, en el último tiempo su público la ha visto en seriados para Netfix como ‘¿Quién mató a Sara?’. Más allá de la televisión, Domínguez también ha pisado el terreno cinematográfico con largometrajes como ‘La boda del gringo’, estrenada en el año 2007 con Tas Salini desenvolviéndose como director.

No hay que olvidar que entre sus quehaceres artísticos también le figura la música: la bogotana lanzó en 2018 un reguetón: ‘Loca’, además, en mayo de 2021, junto a Deer Models, sacó el tema ‘Fly’.

Y, ahora la audiencia ha podido ver a Ana Lucía Domínguez haciendo acto de presencia nuevamente en la pantalla de Netflix, esta vez por una mininovela musical que recibe el nombre de ‘Qué drama. Novelas con N de Netflix’.

En la plataforma de streaming se le describe como: “Si crees que no te gustan las novelas, es porque no has visto las nuestras. Para celebrar todo el drama que les tenemos preparado este año (los seriados y novelas que ofrecen), hicimos una mininovela musical llena de artistas que amamos. Las Novelas con N de Netflix se viven a flor de piel y sin prejuicios”.

La mininovela – que funciona como promoción de otras historias - también encierra el trabajo actoral de Eduardo Capetillo, Itatí Cantoral, Ludwika Paleta y la lista sigue ampliamente.

SEGUIR LEYENDO: